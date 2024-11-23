高雄最難訂位的 這間串燒，串燒、日料、熱炒、私房美食、鍋物無限放題

還可以一邊吃美食歡唱卡拉OK，二樓有提供包廂，一定要先訂位啊!

位於青年路上的這間串燒，越晚越熱鬧、晚餐宵夜場推薦

吃過評價都很高，不定期的優惠活動不同

可以吃串燒熱炒美食，還可以暢飲小酌狂歡聚餐

串燒吃到飽，很符合南部人的口味

日式串燒、日料美食、熱炒餐點、異國鍋物、私房美食都有

都是無限量放題，食材新鮮度真的厲害

連住附近的國際旅客、外縣市朋友都特地來朝聖

真的要訂位，10人以上就都可以訂包廂，吃飯順便唱歌唷!

這間吃到飽太優秀了，不推不行啊~

。11月1號-12月31號促銷活動

全時段入場每人只要+99可暢飲Highball（限2小時）吃到飽

。宵夜場 週日~週四 九點半後進場，只要點899元以上，調酒、啤酒、highball都無限暢飲

。週五、週六 20:00~23:00 DJ現場互動、開放點歌

這間串燒｜This Skewers

位置：高雄市苓雅區青年二路143號

電話號碼： 07 269 2685

營業時間：17:00~01:00

IG：https://www.instagram.com/this_skewers913/

粉絲團：Facebook

2樓有3間包廂，都可以唱歌唷!設備很齊全~餐點也好吃!

小包廂：最少6人，最多10人，包廂費$600/2小時

大包廂：最少10人，最多20人，包廂費$1000/2小時

包廂吃到飽消費都要一樣，每人需選擇$899以上價位吃到飽

不要懷疑，越晚愈熱鬧

比熱炒店、串燒店、居酒屋還要熱鬧的這間串燒

吃過後的朋友評價都很高，都會持續再訪

還會約更多朋友一起來相聚，餐點都無限量供應吃到飽，還可以唱歌啊!(KTV包廂很搶手)

高雄吃到飽又一間新選擇，絕對要吃晚餐宵夜場的這間串燒

不用跑居酒屋、不用跑日料，還可以吃美食兼具歡唱卡拉OK~

桌上都會附贈六款沾醬，都是自家獨門特製

可以用來沾串燒、炸物

我個人最愛獨門辣粉，數種辣椒辛香料條配，很開胃帶有渾厚辣度不嗆辣

還有特色的日式海苔沾醬，以及青醬使用蔥花與韭菜調配過，相當提味

吃到飽價位 輕奢宴 $699、御奢宴 $899 、極奢宴 $1299

最高價為的極奢宴，有高達80多種以上的菜色可點

每10分鐘可以點餐一次，一次可以點10道菜色

都是使用線上QRCODE點餐

餐點都會不斷的變化，三個月都會換一下菜色

常來聚餐都不擔心會吃膩唷!

尤其像我跟家人都很愛吃日料，來這裡超多日料、生魚片、壽喜燒、串燒等美味，太愛了!

採用半開放式廚房，餐點都是現點製作、出餐速度也算很快

來用餐的年齡層也很廣，有學生聚餐、上班族下班聚會、朋友約吃

每個季節都會有限定的菜色，像是秋冬開始推出新鍋物，溫暖一下

67度溫玉子

比日本料理店還要厲害的67度溫玉子，滑溜順口秒殺吃完

泰式酸辣湯

這款可以3~4人一起吃得泰式酸辣湯，很正宗酸辣風味

越是熬煮整個香氣會越香甜順口，釋放出食材的鮮味

泰式酸辣湯很夠味，我個人超愛的

不擔心鍋物無味道，真的很有誠意的南洋泰式風味

白蝦甜醋山葵汁

使用新鮮白蝦，搭配自家手工製作的山葵汁

真正的山葵氣度帶出酸，可以提出白蝦的鮮味

愛吃蝦子的一定要點來當開胃菜

鱒魚卵手捲

很大顆飽滿的波波鱒魚卵

手捲一點也不小氣，跟日本料理做法完全一模一樣

整個嘴裡都是逼逼波波的口感鮮為

干貝蒜香奶油手捲

加碼推薦這款干貝手捲，真的是生食級干貝炙燒加上特製蒜香奶油提味

整個入口的蒜香，帶出干貝的海洋甜味

季節盛合九切 (當天吃到鮭魚、旗魚、鮪魚)

生魚片控真的大開心，可以持續一直點啊!

而且都是正港日料等級的生魚片，一點都不手軟

帶有厚度，筋膜完全去除乾淨

軟綿好吃的生魚片，太愛了~保有魚肉本身的鮮味

和牛壽喜鍋

哇!還可以吃到和牛壽喜鍋

和牛肉超大塊，整個開火讓鍋滾沸

和牛給的很大氣，整個會吸附壽喜燒的鹹香甘甜

保有油脂香氣，太過癮了

帶出牛肉滋味與壽喜燒甘甜風味，好好吃

章魚涮片五味醬

很適合當開胃菜的軟Q章魚片，切片方式更好咀嚼

沾上特製五味醬很開胃、爽口，保有章魚本身鮮味

大蝦烏魚子起司

這款很鹹香夠味，烏魚子提味的大蝦烏魚子起司

烤過引出甲殼素香氣，不用太費力就可以吃到蝦肉

整個蝦子Q度引出烏魚子鹹香與起司乳香，真的很夠味

南洋香料鱸魚

喜歡吃魚推薦點 南洋香料鱸魚，用烤的

上面加上特製的南洋香料，可以引出鱸魚本身的鮮味

表面帶有鹹香與南洋香氣提味

鱸魚保有濕潤度，不擔心吃起來乾乾的，海洋鮮味飽滿、鹹香開胃

我個人很愛吃魚，很喜歡吃這道 南洋香料鱸魚

燒烤、串燒都沒有再隨便的，難怪評價很高

炙綜合握壽司五貫

這些都是真正的實際餐點，每一桌收到也都會長的一樣

完全都是日料師傅現點製作、現包，絕對吃爆

上面都是刷上壽司醬提味，底下都是醋飯

炙燒鮭魚好好吃，入口即化~

吃到飽是這種等級真的很威，跟日料店一模一樣

雞腿串燒

基本是串燒都是吃原味，帶一點焦鹽提味

可以吃到食材本身的鮮味，再搭配桌上附贈的六款特色沾醬來做搭配

烤牛肋

烤肉串不小氣，肉都保有咀嚼的厚度，咬下還會有油脂香氣

搭配喜歡的沾醬，可以引出多種風味

烤松阪豬

單吃松阪豬保有脆度與油脂香氣，引出豬肉甜味

我個人超愛沾辣粉，特製辣粉真的很好吃~濃厚鹹香帶尾韻辣度

港邊烤魷魚

很霸氣的烤魷魚，魷魚保有海洋自然鹹香

而且軟Q帶有濕潤度，不是那種乾乾的口感

愛吃日料來這裡真的會超開心

炙燒鮭魚捲

真的很狂ㄟ~光是視覺、擺盤完美，完全不像一般吃到飽美食

出餐精緻度相當的棒

一口一個剛剛好，整個豐富香氣保有炙燒鮭魚油脂風味

小黃瓜清脆口感超棒，還很解膩

迷你海鮮丼

這款是新推出，一個人獨享剛剛

不用擔心一大碗還吃不完浪費唷!

完全是迷你版的散壽司，好多生魚片丁、還有炙燒干貝

每一口都很爽口，帶出豐富鮮味

甜蝦刺身雞尾酒杯

爽口風味的甜蝦刺身雞尾酒杯

保有甜蝦本身甜味，沾上特製五味醬提味更鮮味

生菜炸蝦捲

真的都以為在日本料理店用餐，可以吃到主廚們的精湛手藝與新鮮食材風味

保有炸蝦本身的酥脆，香鬆提味讓壽司更好吃

炸蝦

喜歡吃炸蝦亦可單點，上面還會淋上特製醬汁提味

每一口咬下保有酥脆層次，帶出軟Q蝦肉

真的口水直流，用心的這間串燒 吃到飽

酸豆角油潑拉麵

這款很開胃的川味拉麵，使用鹽埕老字號 婁記 手工拉麵

搭配正宗川味油潑，記得均勻攪拌，整個辣味香氣都湧上來

酸豆角不僅提味還可以緩解辣度，濃厚的辣味超開胃，拉麵帶有Q度

厚岸生蠔伍斯特醬

生蠔控必點，咬下整個香濃青顆香氣

伍斯特醬帶酸甜，吃起來更順口解膩

啤酒泡芙黑雞塊

這款好吃獨特的啤酒泡芙黑雞塊，很多私房菜色料理都不馬虎

製作出居酒屋、餐酒館的特色美食

這款很開胃帶有黑嚕嚕的酥脆炸雞，引出啤酒香氣

香氣很獨特，保有雞肉本身香甜

櫛瓜帕瑪森

端上來又聞到起司香氣，讓烤櫛瓜保有清爽水嫩

引出邪惡起司香氣提味

明太子秋刀魚

咬下每一口都是明太子鹹香、帶出秋刀魚肉香氣

越吃越唰嘴，一口啤酒一口明太子秋刀魚剛剛好

烤物、炸物、鍋物都非常好吃

熱炒樣式也超多，用料、烹飪手法都不隨便，真的可以吃到美味度

青辣椒小炒牛

還可以吃到帶有川味重慶的特色熱炒美食，小酌必搭的 青辣椒小炒牛

肉很大塊，咬下爆出鹹香與川味麻辣，越吃越開胃~配青辣椒更好吃!

甘辣子雞腿丁

香麻開胃，一吃停不了嘴

使用雞腿肉口感更加軟嫩，香嫩、麻辣

整個雞腿肉很入味，又麻又香又辣又挑逗味蕾

泰式醬烤豬二層

這款我個人很愛，南洋鹹香提味保有豬肉甜味

出餐速度快，還能保有餐點的水準與品質

牛排芥末油醋醬

這款很開胃，熱呼呼燙口保有牛排本身的嫩度

油醋帶有酸甜滋味，讓唾液直流、牛排顯得格外濃郁美味

這間串燒一點都不隨便，食材用料能吃到新鮮滋味

餐點樣式多、手藝跟擺盤都很優秀

絕對可以再訪的吃到飽 這間串燒

台灣啤酒

別忘點調酒、啤酒來歡慶配美食

檸檬Highball

龍舌蘭日落

帶有酸甜果香的龍舌蘭日落

提拉米蘇調酒

女孩子會喜歡的香甜提拉米蘇調酒

晚上路過一樓都很多人在排隊等候，越晚越熱鬧、高雄晚餐宵夜場約起來

包廂都在2樓，有10人、20人包廂

喜歡唱歌又喜歡吃美食的很超值，可以吃到美食又能歡唱狂歡

商務聚會也可以提早訂位，包廂真的很搶手

喜歡唱歌可以再續，可以提早跟店家告知即可!吃飽繼續狂歡唱歌~

還有提供飲料

比利時冰淇淋自取

鄰近漢神百貨商圈的這間串燒，不僅是串燒店

日式料理、熱炒、鍋物、鐵版、私房菜色料理都是無限放題

南高雄最狂的，高CP值~比居酒屋還超值，還能暢飲~

這間串燒｜This Skewers

位置：高雄市苓雅區青年二路143號

電話號碼： 07 269 2685

營業時間：17:00~01:00

IG：https://www.instagram.com/this_skewers913/

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