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高雄最頂 這間串燒 無限放題，日料.鍋物.熱炒.私房美食.晚餐宵夜場 X 包廂KTV可唱歌 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-11-23 07:20:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最頂 這間串燒 無限放題，日料.鍋物.熱炒.私房美食.晚餐宵夜場 X 包廂KTV可唱歌 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最難訂位的 這間串燒，串燒、日料、熱炒、私房美食、鍋物無限放題
還可以一邊吃美食歡唱卡拉OK，二樓有提供包廂，一定要先訂位啊!
位於青年路上的這間串燒，越晚越熱鬧、晚餐宵夜場推薦
吃過評價都很高，不定期的優惠活動不同
可以吃串燒熱炒美食，還可以暢飲小酌狂歡聚餐

串燒吃到飽，很符合南部人的口味
日式串燒、日料美食、熱炒餐點、異國鍋物、私房美食都有
都是無限量放題，食材新鮮度真的厲害

連住附近的國際旅客、外縣市朋友都特地來朝聖
真的要訂位，10人以上就都可以訂包廂，吃飯順便唱歌唷!

這間吃到飽太優秀了，不推不行啊~

。11月1號-12月31號促銷活動
全時段入場每人只要+99可暢飲Highball（限2小時）吃到飽
。宵夜場 週日~週四 九點半後進場，只要點899元以上，調酒、啤酒、highball都無限暢飲
。週五、週六 20:00~23:00 DJ現場互動、開放點歌

這間串燒｜This Skewers
位置：高雄市苓雅區青年二路143號
電話號碼： 07 269 2685
營業時間：17:00~01:00
IG：https://www.instagram.com/this_skewers913/
粉絲團：Facebook

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2樓有3間包廂，都可以唱歌唷!設備很齊全~餐點也好吃!

小包廂：最少6人，最多10人，包廂費$600/2小時
大包廂：最少10人，最多20人，包廂費$1000/2小時
包廂吃到飽消費都要一樣，每人需選擇$899以上價位吃到飽

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不要懷疑，越晚愈熱鬧
比熱炒店、串燒店、居酒屋還要熱鬧的這間串燒
吃過後的朋友評價都很高，都會持續再訪
還會約更多朋友一起來相聚，餐點都無限量供應吃到飽，還可以唱歌啊!(KTV包廂很搶手)

高雄吃到飽又一間新選擇，絕對要吃晚餐宵夜場的這間串燒
不用跑居酒屋、不用跑日料，還可以吃美食兼具歡唱卡拉OK~

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桌上都會附贈六款沾醬，都是自家獨門特製
可以用來沾串燒、炸物

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我個人最愛獨門辣粉，數種辣椒辛香料條配，很開胃帶有渾厚辣度不嗆辣
還有特色的日式海苔沾醬，以及青醬使用蔥花與韭菜調配過，相當提味

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吃到飽價位 輕奢宴 $699、御奢宴 $899 、極奢宴 $1299
最高價為的極奢宴，有高達80多種以上的菜色可點
每10分鐘可以點餐一次，一次可以點10道菜色
都是使用線上QRCODE點餐

餐點都會不斷的變化，三個月都會換一下菜色
常來聚餐都不擔心會吃膩唷!
尤其像我跟家人都很愛吃日料，來這裡超多日料、生魚片、壽喜燒、串燒等美味，太愛了!

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採用半開放式廚房，餐點都是現點製作、出餐速度也算很快
來用餐的年齡層也很廣，有學生聚餐、上班族下班聚會、朋友約吃

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每個季節都會有限定的菜色，像是秋冬開始推出新鍋物，溫暖一下

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67度溫玉子
比日本料理店還要厲害的67度溫玉子，滑溜順口秒殺吃完

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泰式酸辣湯
這款可以3~4人一起吃得泰式酸辣湯，很正宗酸辣風味
越是熬煮整個香氣會越香甜順口，釋放出食材的鮮味

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泰式酸辣湯很夠味，我個人超愛的
不擔心鍋物無味道，真的很有誠意的南洋泰式風味

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白蝦甜醋山葵汁
使用新鮮白蝦，搭配自家手工製作的山葵汁
真正的山葵氣度帶出酸，可以提出白蝦的鮮味
愛吃蝦子的一定要點來當開胃菜

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鱒魚卵手捲
很大顆飽滿的波波鱒魚卵
手捲一點也不小氣，跟日本料理做法完全一模一樣
整個嘴裡都是逼逼波波的口感鮮為

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干貝蒜香奶油手捲
加碼推薦這款干貝手捲，真的是生食級干貝炙燒加上特製蒜香奶油提味
整個入口的蒜香，帶出干貝的海洋甜味

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季節盛合九切  (當天吃到鮭魚、旗魚、鮪魚)
生魚片控真的大開心，可以持續一直點啊!
而且都是正港日料等級的生魚片，一點都不手軟

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帶有厚度，筋膜完全去除乾淨
軟綿好吃的生魚片，太愛了~保有魚肉本身的鮮味

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和牛壽喜鍋
哇!還可以吃到和牛壽喜鍋
和牛肉超大塊，整個開火讓鍋滾沸

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和牛給的很大氣，整個會吸附壽喜燒的鹹香甘甜

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保有油脂香氣，太過癮了
帶出牛肉滋味與壽喜燒甘甜風味，好好吃

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章魚涮片五味醬
很適合當開胃菜的軟Q章魚片，切片方式更好咀嚼

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沾上特製五味醬很開胃、爽口，保有章魚本身鮮味

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大蝦烏魚子起司
這款很鹹香夠味，烏魚子提味的大蝦烏魚子起司

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烤過引出甲殼素香氣，不用太費力就可以吃到蝦肉
整個蝦子Q度引出烏魚子鹹香與起司乳香，真的很夠味

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南洋香料鱸魚
喜歡吃魚推薦點 南洋香料鱸魚，用烤的
上面加上特製的南洋香料，可以引出鱸魚本身的鮮味

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表面帶有鹹香與南洋香氣提味
鱸魚保有濕潤度，不擔心吃起來乾乾的，海洋鮮味飽滿、鹹香開胃
我個人很愛吃魚，很喜歡吃這道 南洋香料鱸魚

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燒烤、串燒都沒有再隨便的，難怪評價很高

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炙綜合握壽司五貫
這些都是真正的實際餐點，每一桌收到也都會長的一樣
完全都是日料師傅現點製作、現包，絕對吃爆

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上面都是刷上壽司醬提味，底下都是醋飯
炙燒鮭魚好好吃，入口即化~
吃到飽是這種等級真的很威，跟日料店一模一樣

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雞腿串燒
基本是串燒都是吃原味，帶一點焦鹽提味
可以吃到食材本身的鮮味，再搭配桌上附贈的六款特色沾醬來做搭配

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烤牛肋
烤肉串不小氣，肉都保有咀嚼的厚度，咬下還會有油脂香氣

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搭配喜歡的沾醬，可以引出多種風味

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烤松阪豬
單吃松阪豬保有脆度與油脂香氣，引出豬肉甜味

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我個人超愛沾辣粉，特製辣粉真的很好吃~濃厚鹹香帶尾韻辣度

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港邊烤魷魚
很霸氣的烤魷魚，魷魚保有海洋自然鹹香
而且軟Q帶有濕潤度，不是那種乾乾的口感

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愛吃日料來這裡真的會超開心

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炙燒鮭魚捲
真的很狂ㄟ~光是視覺、擺盤完美，完全不像一般吃到飽美食
出餐精緻度相當的棒

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一口一個剛剛好，整個豐富香氣保有炙燒鮭魚油脂風味
小黃瓜清脆口感超棒，還很解膩

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迷你海鮮丼
這款是新推出，一個人獨享剛剛
不用擔心一大碗還吃不完浪費唷!

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完全是迷你版的散壽司，好多生魚片丁、還有炙燒干貝
每一口都很爽口，帶出豐富鮮味

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甜蝦刺身雞尾酒杯
爽口風味的甜蝦刺身雞尾酒杯

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保有甜蝦本身甜味，沾上特製五味醬提味更鮮味

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生菜炸蝦捲
真的都以為在日本料理店用餐，可以吃到主廚們的精湛手藝與新鮮食材風味

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保有炸蝦本身的酥脆，香鬆提味讓壽司更好吃

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炸蝦
喜歡吃炸蝦亦可單點，上面還會淋上特製醬汁提味
每一口咬下保有酥脆層次，帶出軟Q蝦肉

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真的口水直流，用心的這間串燒 吃到飽

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酸豆角油潑拉麵 
這款很開胃的川味拉麵，使用鹽埕老字號 婁記 手工拉麵
搭配正宗川味油潑，記得均勻攪拌，整個辣味香氣都湧上來
酸豆角不僅提味還可以緩解辣度，濃厚的辣味超開胃，拉麵帶有Q度

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厚岸生蠔伍斯特醬
生蠔控必點，咬下整個香濃青顆香氣
伍斯特醬帶酸甜，吃起來更順口解膩

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啤酒泡芙黑雞塊
這款好吃獨特的啤酒泡芙黑雞塊，很多私房菜色料理都不馬虎
製作出居酒屋、餐酒館的特色美食
這款很開胃帶有黑嚕嚕的酥脆炸雞，引出啤酒香氣

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香氣很獨特，保有雞肉本身香甜

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櫛瓜帕瑪森
端上來又聞到起司香氣，讓烤櫛瓜保有清爽水嫩
引出邪惡起司香氣提味

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明太子秋刀魚
咬下每一口都是明太子鹹香、帶出秋刀魚肉香氣
越吃越唰嘴，一口啤酒一口明太子秋刀魚剛剛好

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烤物、炸物、鍋物都非常好吃

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熱炒樣式也超多，用料、烹飪手法都不隨便，真的可以吃到美味度

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青辣椒小炒牛
還可以吃到帶有川味重慶的特色熱炒美食，小酌必搭的 青辣椒小炒牛

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肉很大塊，咬下爆出鹹香與川味麻辣，越吃越開胃~配青辣椒更好吃!

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甘辣子雞腿丁
香麻開胃，一吃停不了嘴
使用雞腿肉口感更加軟嫩，香嫩、麻辣

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整個雞腿肉很入味，又麻又香又辣又挑逗味蕾

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泰式醬烤豬二層
這款我個人很愛，南洋鹹香提味保有豬肉甜味

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出餐速度快，還能保有餐點的水準與品質

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牛排芥末油醋醬
這款很開胃，熱呼呼燙口保有牛排本身的嫩度

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油醋帶有酸甜滋味，讓唾液直流、牛排顯得格外濃郁美味

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這間串燒一點都不隨便，食材用料能吃到新鮮滋味
餐點樣式多、手藝跟擺盤都很優秀

絕對可以再訪的吃到飽 這間串燒

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台灣啤酒
別忘點調酒、啤酒來歡慶配美食

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檸檬Highball

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龍舌蘭日落
帶有酸甜果香的龍舌蘭日落

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提拉米蘇調酒
女孩子會喜歡的香甜提拉米蘇調酒

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晚上路過一樓都很多人在排隊等候，越晚越熱鬧、高雄晚餐宵夜場約起來

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包廂都在2樓，有10人、20人包廂

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喜歡唱歌又喜歡吃美食的很超值，可以吃到美食又能歡唱狂歡

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商務聚會也可以提早訂位，包廂真的很搶手
喜歡唱歌可以再續，可以提早跟店家告知即可!吃飽繼續狂歡唱歌~

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還有提供飲料

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比利時冰淇淋自取

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鄰近漢神百貨商圈的這間串燒，不僅是串燒店
日式料理、熱炒、鍋物、鐵版、私房菜色料理都是無限放題

南高雄最狂的，高CP值~比居酒屋還超值，還能暢飲~

這間串燒｜This Skewers
位置：高雄市苓雅區青年二路143號
電話號碼： 07 269 2685
營業時間：17:00~01:00
IG：https://www.instagram.com/this_skewers913/
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place高雄市苓雅區青年二路143號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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