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沖繩那霸市住宿推薦：那霸休伊特渡假飯店 Hewitt Resort Naha。鄰近國際通商店街

沖繩那霸市住宿 那霸休伊特渡假飯店 Hewitt Resort Naha 鄰近國際通商店街
2024-11-23 08:26:00 文字：Princess
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Princess

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地址：沖縄県那覇市安里2丁目5-16

電話號碼：+81 98 943 8345

入住時間：1500

退房時間：1100

服務態度：4🌟

客房舒適度：4🌟之間

CP值：4🌟

價位：標準雙人房，大約一人台幣1萬4千4晚，含早餐

公主使用的大眾交通方式/運輸：

1。星野虹夕搭LIM-B到那霸巴士總站，再步行/搭計程車前往Hewitt Naha

2。機場搭乘單軌電車至安里站，步行3分鐘前往Hewitt Naha
 

這篇文章要推薦在2021年才開幕的那霸休伊特渡假飯店。那霸休伊特在Google訂房網有4.1🌟以及Agoda訂房網也有8.5分的評價，公主就在這裡來做個簡單的紀錄給大家參考跟分享

飯店客房數目331間。那霸休伊特的設施有需付費的自助洗衣烘衣機、微波爐、自取飲水機 、寄放行李服務等等

無邊際游泳池在飯店的頂樓13樓，泳池長16公尺，會在指定時間內開發，可是需要付費，日圓1100一天一位大人，日圓550一天一小孩

如果有自駕的朋友們，停車位也需付費，一天日圓1650

早餐是自助式，在1樓大廳旁邊的TIIDA餐廳，選擇多樣化，還可以自己動手做自己喜歡的漢堡當早餐，食物都不錯好吃

每周日的早餐還可以選擇在1樓或13樓享用，13樓可以看到那霸市景，可是景色也就是一般，食物跟一樓的一樣，空間比較狹小以及呈現的比較精緻

那霸休伊特地點環境靠近單軌電車至安里站，3分鐘步行就能抵達飯店，前往國際通商店街業只需要1至2分鐘步行，交通非常便利，周圍也有很多美食共選擇

 

飯店外觀

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飯店大廳以及寄放行李的空間

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進入客房左側有衣架以及座位區，座位區上方有台電視機

右側有煮水爐以及咖啡茶包等等飲料。也有提供冰箱。

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往裡面走就是雙人睡床。枕頭是軟的，床是有硬體的。充電插頭房間內的燈開關都在床邊，非常便利

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浴室是乾濕分離，花灑水力好，舒服。一般的盥洗用品以及洗髮精沐浴露都有供應

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客房有張紙機構飯店資訊，包括餐廳的用餐時間，游泳池使用時間，自助洗衣烘衣微波爐飲水機的樓層。。。等等相關資訊

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13樓Masan早餐用餐的環境以及食物

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早餐之後就去搭電車，往那霸國際市場搭乘飛機回台了

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公主後記：

在這裡住4個晚上，都沒有聽到什麼吵雜聲，隔音效果屬於良好

只是有個小錯誤發生在公主這次的住宿體驗上，就是所提供的wifi密碼不可以使用，飯店給的9個號碼的秘碼，當連線時只能接受8個號碼密碼，入房後趕著處理一些事情，卻遇上這種事情，浪費了好久時間，聯絡客服人員，卻說一定可以連線的，這樣子溝通的差不多30分鐘左右，最後技術人員來檢查，檢查過後確認是真的無法連線，只好提出解決方案，安裝一台獨自的Router在房間使用，可是公主拒絕安裝，因爲Router直接安裝在床頭，輻射超標吧！只好用自己的國籍漫遊網線。雖然問題是有提供解決方法，作為4～5🌟飯店，這樣的設施供應真的很扣分

 

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟

 

 

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