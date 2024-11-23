來場穿越時空的燒肉饗宴！台中南屯 墨妃家京品燒肉，中國宮廷風為主題，嬪妃位階命名套餐，從前菜到主餐，精緻擺盤與頂級食材呈現，不僅肉量十足還有多款手路菜，每口都是味蕾的極致享受，墨妃家還提供古裝能免費拍照裝扮，自備中國風服飾用餐，還享 整桌88折 優惠，結合精緻燒烤與沉浸式用餐體驗，感受古代皇室用餐氛圍

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墨妃家京品燒肉 台中燒肉推薦

位在台中黎明路上的 墨妃家京品燒肉，是極少見以中國宮廷風為主題的燒肉餐廳，沈穩典雅的外觀，讓人經過不禁想多看幾眼，若開車前往建議可停在流星停車場，步行約4分鐘距離

墨妃家燒肉 店家資訊

地址：台中市南屯區黎明路二段 212 號

時間：12:00-22:00

電話：04-23808208

訂位｜ＦＢ｜ＩＧ

墨妃家京品燒肉 用餐環境

以中國宮廷風為主題的墨妃家京品燒肉 ，店內設計更是古色古香，以四到六人桌為主，桌間有著隔板，讓座位區像是半包廂感覺，坐下時能隔絕陌生人視線，用餐起來也更具隱私感，下午時段不休息，若想避開人潮，下午時段前往是個不錯的選擇

最酷是現場提供免費古裝，讓饕客們能裝扮拍照，居然還有聖旨到，角色扮演的燒肉饗宴也是很特別的體驗啊

擔心吃完燒肉身上會殘留氣味嗎？門口擺放清味門，只要揮揮手，就能去除頭髮衣服的油味唷

墨妃家京品燒肉 菜單

墨妃家 不僅用餐空間走典雅中國風，餐點更以妃嬪位階命名套餐，這次和友人挑戰楚喬2人套餐，從作客菜、沙拉、米食、六款肉品、茶飲和點心，還能加購手路菜及暖心鮮魚湯喝到飽，整體份量相當有誠意

墨妃家京品燒肉 餐點

墨妃家 提供多樣化的醬料選擇，除有燒肉醬、韓式風味醬、海鹽外，還有一碟輕透酸甜的咕咾醬，中間橘紅色辣粉，融合肉桂與小茴香的香氣，天香粉混搭孜然風味，香酥脆口的蒜片和牛肉最搭，吃完能免費續加唷

鮮煲魚湯

燒肉店常見搭配雞湯，在墨妃家供應的薑絲魚湯，溫潤鮮甜，暖心暖胃

柚花烏龍茶

每桌都會招待輕透甘醇的柚花烏龍茶，喝完能回沖

楚喬2人套餐 2990元

今天和好友來攻略 楚喬2人套餐，肉品有六款 M9澳和眼蓋、日本花和牛、和牛雪花牛排、和牛中胸、霜降肩夾牛、松阪豬，富貴雙方、湯品、大拌菜、東北大拌飯、石頭蝦、飲品、甜點，我們還加購百花鑲油條、金銀長春卷，真的是超級澎湃

大拌菜

滑嫩腐皮搭配寒天脆藻為基底，交織紫高麗、紫洋蔥、小番茄、金水菜和豆苗等新鮮生菜，還撒上增加脆感的油條，淋上五香醋、芝麻油和特製辣醬調和的酸爽微辣醬汁，不僅清爽開胃，也能適時轉換味蕾

百花鑲油條＋99元

將酥脆油條灌入特製花枝漿，一口咬下外酥內彈牙，交織酸甜鳳梨片與濃郁的明太子醬，提升鮮味外，還多份清爽風味，真的好好吃喔

金銀長春卷＋99元

將豆芽菜去除頭尾，就是所謂銀芽，再用蛋皮包裹，一口咬下有著芬芳蛋香，裏頭清爽脆脆口感，有點像是春卷風味，但來得更為清爽

野菜拼盤、包肉生菜、泡菜、醃蘿蔔

讓燒肉更耐吃的配料三寶，包肉生菜能無限續加、套餐內附贈泡菜及韓式醃蘿蔔，酸爽脆口，都能搭配燒肉一同享受更添風味，只要提前一天訂位預約，就享「泡菜、飲料」無限供應唷！

富貴雙方

新年必吃的富貴雙方，來墨妃家就吃得到！柔軟的四方餅，夾著蜜汁火腿與素方酥，火腿的甜香與酥方餅的脆感相互映襯，鹹甜交融、層次豐富，每口都療癒

東北大拌飯

結合荷包蛋、臘腸，淋上主廚特製的青紅辣椒醬，再搭配香鬆、海苔與蔥花，趁熱時將米粒拌勻，頓時香氣四溢，。米飯粒粒分明，Q彈香濃，鹹香與微甘的平衡，卻不會過辣，讓每一口都充滿食慾

石頭蝦

店內招牌 石頭蝦，將新鮮蝦子放入高溫炙熱的石頭陶甕中，加入熱水，透過蒸氣將蝦子蒸熟。頓時蒸氣冒出，相當震撼，接著店員會取出蝦子並幫忙剝殼，無需動手，輕鬆享受緊實鮮甜的白蝦

以中式風格容器盛裝肉品，大方沈穩的更顯典雅

油脂豐富的日本花和牛，僅需略烤變色即可開吃，柔軟鮮甜油花芬芳，搭配蒜片也很讚

M9澳和眼蓋

M9澳和眼蓋 保有和牛的軟嫩，但油脂分布較少，吃多也不顯膩，肉質鮮嫩多汁，咀嚼每口都香甜

和牛雪花牛排

略帶厚度的和牛雪花牛排，口感柔嫩，鮮美肉汁與油脂交織，香濃細緻回味無窮

松阪豬

外脆內Ｑ的松阪豬，烤製外層金黃焦脆，更顯口感甜香

日和中胸

肉質細緻且富有彈性，嚼勁適中，微微油脂增添肉的風味

霜降肩夾牛

油花分布偏少，肉質略帶嚼感，更能享受馥郁牛鮮味

冰釀地瓜 /奶酪

最後當然要來點 甜甜劃下完美句點，不管是綿密香甜的冰釀地瓜，或奶香輕盈口感Ｑ軟的奶酪，兩款都很好吃

墨妃家 11月份 好康優惠

1.預約享優惠：即日起，提前一天訂位預約，即享「泡菜、飲料」吃到飽

2.壽星你最大：當月壽星，出示證件享 9 折，再送生日布丁盤（慶生請提前一天訂位告知

3.偷偷心裡話：凡是Google給我們五星評論當鼓勵，當桌招待神仙豬/牛一份

4.墨妃你最靚：來店用餐穿著中國風服飾、旗袍，當桌享有88折優惠（需非店內服飾）

墨妃家 將傳統與創新完美融合，創造獨特用餐體驗，從嚴選肉品，無限供應魚湯、南北大拌菜、富貴雙方，到加購的手路菜們，與精緻擺盤和器皿搭配，現場提供穿宮廷服裝拍照樂趣，燒烤與沉浸式用餐體驗，讓我們用餐過程不僅美味，更添豐富樂趣

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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