位於台中北區的墨竹亭漢口店，獨特四川風味燃麵和精緻功夫小菜吸引無數饕客，Google評價高達4.7星，優雅蒂芬妮藍裝潢，結合文青風擺盤，好吃又好拍，已成為崇德商圈的人氣美食！近期新菜色上市 金湯泡椒牛麵，濃郁南瓜湯交織酸辣泡椒及牛肉，豐富秋冬味蕾，還有招牌必點鮮蝦炒手燃麵。及炙燒煎餃子，都能升級更澎湃實惠的套餐，喜愛小吃的你快一起來看看吧

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墨竹亭漢口店 四川風味燃麵推薦

發跡於新竹的墨竹亭，在台中共有五間店面，這次來到漢口路上的墨竹亭漢口店，優雅蒂芬妮藍裝潢，文青簡約，百元實惠價位及迷人好味道，每到用餐期間人潮總是絡繹不絕

墨竹亭漢口店

地址：台中市北區漢口路四段304號

營業時間：11:30–20:00（八點最後點餐

電話：04-2237-0000

官網｜ＦＢ｜ＩＧ

墨竹亭漢口店 環境

店內承襲蒂芬妮藍的色調，簡約質感的內用空間，明亮乾淨整潔，座位以2-4人方桌為主，服務人員也很親切

櫃檯一旁有自助醬料區，還有免費小菜，當天是馬鈴薯絲，脆脆的很爽口，嗜辣朋朋不要錯過店家的秘製辣醬，辣度鮮明，拌麵沾煎餃都很香

最吸引我莫屬前台眾多的小菜們，醋溜木耳、黃金泡菜、花生米血、五香豆干、還有當日限定菜色，一碟才45元，也能加購套餐自由選擇小菜品項

可使用手機掃描桌上 QR Code 線上點餐，也能直接到櫃檯向店員點餐

墨竹亭 新菜單

墨竹亭漢口店的菜單以麵食為主！有招牌鮮蝦抄手燃麵、拌麵、湯麵等多種選擇，還有手作功夫菜、開胃菜、還提供水餃、煎餃、湯品和飲料，選擇豐富多元，主食價格落在在百元上下，也能升級為更實惠澎湃的套餐，近期新菜色上市，讓我們更加期待

墨竹亭漢口店 有外送服務

一般外送：3km滿500元、5km滿800元

企業優惠：任一麵食升級套餐優惠49元

墨竹亭漢口店 餐點

這次和友人兩人來攻略，身為墨竹亭漢口店粉絲的她，每次必吃招牌鮮蝦抄手燃麵，這次我們還嚐鮮新品 金湯泡椒牛麵，都升級為套餐，還多點酥脆的炙燒煎餃子！

金湯泡椒牛麵 160元＋B套餐 75元

黃澄澄湯頭是嚴選當季南瓜製作，散發自然甜香，微辣的泡椒增添一抹辛香，與南瓜甜美交織出獨特酸辣甜的平衡風味，搭配滑嫩多汁的肥牛片，吸飽湯底精華，牛肉鮮甜與湯頭濃香相輔相成，滋味細膩，每口驚喜又滿足，在秋冬之際來上一碗暖意十足

略粗的麵條，彈牙不軟爛，吸飽溫潤湯汁相當夠味

蘿蔔鴨丸湯

蘿蔔燉煮軟嫩，鴨丸彈牙鮮美，清爽甘甜的湯頭，暖心暖胃

五香豆干

看似樸實的開胃小菜，可是當家招牌，每一塊豆干都吸飽五香滷汁，口感彈嫩，鹹甜適中，真的會越吃越涮嘴

招牌鮮蝦抄手燃麵+50元升級 豪華雙饗燃麵＋A套餐

Q彈麵條搭配鮮嫩抄手與滑嫩雞肉片，以紅油麻辣融合獨特香料調味，再將配料豆皮、木耳、小黃瓜、酸豆，分別與麵條拌勻，濃郁花椒香氣伴隨辣度，小黃瓜木耳多份清爽脆感，麻、辣、鮮、香四種味道交織，風味平衡，越吃越上癮

燃麵僅有醬料拌勻的乾麵姿態，麵體來得更為Ｑ彈，伴隨著迷人花椒香，一口接一口停不下來啦

花生米血

米血切成好入口大小，每塊Ｑ軟入味，淋上細緻濃香的花生粉與香菜，鹹甜交織，像品嚐豬血糕般，風味我相當喜歡

麻辣嫩鴨血 加購價35元

麻辣嫩鴨血口感滑嫩入味，辣度適中不嗆口，滋味恰到好處

炙燒煎餃子 99元

煎餃子的美妙冰花，外皮酥脆迷人，撒上芝麻與蔥花更添香氣，內餡高麗菜與豬肉比例恰到好處，口感清扎實又爽口，沾點特製辣椒更是絕配

總結來說，墨竹亭漢口店 提供香辣帶勁的燃麵與真材實料的開胃菜，搭上清新文青的用餐環境與貼心細節，難怪Google評價高達4.7星，秋冬新推出 金湯泡椒牛麵，香濃的南瓜金湯，交織微辣泡椒提味，讓肥牛的滑嫩，溫潤酸爽帶著一縷甜香，很值得一試唷，以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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