10月中跟妹妹兩個人一起去了上海跟哈爾濱玩
目前台灣沒有直飛哈爾濱的航班，我們第一天跟最後一天都在上海浦東機場轉機
當天回到台灣夜深啦，拿完行李再搭機捷到飯店都11點多了
在諾富特睡了一晚，隔天早上吃完早飯跟妹妹道別後就各自奔波啦！
▲諾富特位置挺好
搭乘機捷到A14a『機場旅館站』，到站即抵達飯店
也有機場接駁服務
更詳細的交通資訊請上官網瀏覽
▲相片有些是隔天早上拍的，我就都放在一起了
機捷有分直達車跟普通車兩種，普通車是站站停
直達車只停幾站，搭車的時候要看好喔！
▲隔天早上真是陽光明媚
其實也是因為最近看到諾富特掰了！華航攜手凱悅酒店，打造全新機場飯店的新聞
才知道諾富特即將揮別台灣市場，2025年1月1日起新酒店就正式營運囉！
所以這篇就簡單紀錄一下
▲有地下停車場
▲一樓大廳
▲辦理入住櫃台，雖然時間晚了但入住的旅客還不少
飯店有健身房、烤箱、蒸氣室、游泳池、按摩池及兒童戲水池
也有SPA芳療館、蘋果電腦體驗區
不過我們活動範圍只在大廳、餐廳跟房間
趕時間的關係就沒有都去使用
▲飛機模型
▲牆上一整排都是模型
▲以世界之窗為主題架構，將展覽區分為繽紛天空、航向國際及世界收藏等三區
▲手續辦完趕緊搭電梯上來找房間
▲我們訂的是標準客房，雙人床
原本要訂兩張單人床的房型，結果都被訂光啦！
▲床還蠻舒適好睡的
▲晚上看出去黑漆漆一片，看不太出來有甚麼
▲早上就很清楚了
▲看的到飛機
▲提供的物品有液晶電視/免費WiFi/電子式保險箱/
商務辦公桌/房間獨立電子門鎖/
鬧鐘/開放式浴室/淋浴設備/
室內拖鞋/吹風機/熨斗/燙衣板/免費瓶裝水/咖啡/
茶沖調設備/空調系統/洗衣服務（收費）/
本地及國際長途電話服務(收費)/24小時客房送餐服務（收費）
詳情請上官網瀏覽
▲面對洗手台右側是浴室、左邊是廁所
▲有盥洗用品
▲客房送餐菜單
▲吃早餐的地方在一樓大廳側邊，用餐的人不少，只能拍個大概，不能打擾到其他客人
▲檯面擦拭的亮晶晶
▲咖啡、飲品
▲切片水果
▲甜點
▲沙拉
▲當天餐點味道還不錯
除了上面那個餅哈哈哈哈
期待新酒店誕生囉！
【台北諾富特華航桃園機場飯店】
地址：桃園市大園區航站南路1-1號
電話：+886-3-3980888