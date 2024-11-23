10月中跟妹妹兩個人一起去了上海跟哈爾濱玩

目前台灣沒有直飛哈爾濱的航班，我們第一天跟最後一天都在上海浦東機場轉機

當天回到台灣夜深啦，拿完行李再搭機捷到飯店都11點多了

在諾富特睡了一晚，隔天早上吃完早飯跟妹妹道別後就各自奔波啦！

▲諾富特位置挺好

搭乘機捷到A14a『機場旅館站』，到站即抵達飯店

也有機場接駁服務

更詳細的交通資訊請上官網瀏覽

▲相片有些是隔天早上拍的，我就都放在一起了

機捷有分直達車跟普通車兩種，普通車是站站停

直達車只停幾站，搭車的時候要看好喔！

▲隔天早上真是陽光明媚

其實也是因為最近看到諾富特掰了！華航攜手凱悅酒店，打造全新機場飯店的新聞

才知道諾富特即將揮別台灣市場，2025年1月1日起新酒店就正式營運囉！

所以這篇就簡單紀錄一下

▲有地下停車場

▲一樓大廳

▲辦理入住櫃台，雖然時間晚了但入住的旅客還不少

飯店有健身房、烤箱、蒸氣室、游泳池、按摩池及兒童戲水池

也有SPA芳療館、蘋果電腦體驗區

不過我們活動範圍只在大廳、餐廳跟房間

趕時間的關係就沒有都去使用

▲飛機模型

▲牆上一整排都是模型

▲以世界之窗為主題架構，將展覽區分為繽紛天空、航向國際及世界收藏等三區

▲手續辦完趕緊搭電梯上來找房間

▲我們訂的是標準客房，雙人床

原本要訂兩張單人床的房型，結果都被訂光啦！

▲床還蠻舒適好睡的

▲晚上看出去黑漆漆一片，看不太出來有甚麼

▲早上就很清楚了

▲看的到飛機

▲提供的物品有液晶電視/免費WiFi/電子式保險箱/

商務辦公桌/房間獨立電子門鎖/

鬧鐘/開放式浴室/淋浴設備/

室內拖鞋/吹風機/熨斗/燙衣板/免費瓶裝水/咖啡/

茶沖調設備/空調系統/洗衣服務（收費）/

本地及國際長途電話服務(收費)/24小時客房送餐服務（收費）

詳情請上官網瀏覽

▲面對洗手台右側是浴室、左邊是廁所

▲有盥洗用品

▲客房送餐菜單

▲吃早餐的地方在一樓大廳側邊，用餐的人不少，只能拍個大概，不能打擾到其他客人

▲檯面擦拭的亮晶晶

▲咖啡、飲品

▲切片水果

▲甜點

▲沙拉

▲當天餐點味道還不錯

除了上面那個餅哈哈哈哈

期待新酒店誕生囉！

【台北諾富特華航桃園機場飯店】

地址：桃園市大園區航站南路1-1號

電話：+886-3-3980888

官網

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