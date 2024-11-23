餅乾之前比較愛使用有線的耳機，現在因為年齡越大需要更方便的3C產品，
開始喜歡使用無線藍芽耳機，可以用耳機對話或是聽歌，甚至可以帶這耳機跳舞，
真的超級方便，只要藍芽偵測到的範圍都可以使用這款耳機，
而且這台aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機是我目前用過最好用的藍芽耳機!
音質比我想像中的好很多，加上外型亮眼且多功能，非常讓人容易喜歡上，
可愛的奶茶色藍芽耳機，非常適合女生配戴的藍芽耳機，
入耳式藍牙耳機開箱
這是我今天要開箱的aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機~無線藍牙耳機開箱!!
本尊如下
外包裝非常可愛，真的很日系的感覺，上面也有杏奶色，泡泡也是奶茶色，
看起來超級可愛的，包裝真的看起來可愛又專業，我還蠻喜歡它的包裝的，
長方形狀的扁盒子，四周還有日文和英文組合，
還有三種顏色可以選，這款耳機有三款顏色，有冰川白/尊爵黑/杏奶色，我選擇比較適合我的奶茶色，
奶茶色比較適合女生，白色有想選，可是怕容易髒掉，黑色太暗，所以就選了杏奶色!!
盒子部分上面有吊掛的設計，應該是開架上面也有在賣這耳機，
然後這個品牌藍芽耳機是在日本賣的，是日本的藍芽耳機，
品質方面我也比較安心，用起來更加安心一點，多少有點品質保證，
盒子打開來是抽屜的形式，還蠻特別的，我第一次使用到的藍芽耳機包裝是抽屜式的設計，
蠻不錯的，用起來很方便，像抽屜一樣拉開來可以看到一個漂亮的包裝紙在上面，
設計非常的日系，顏色是奶茶色，整體看起來很有趣且少女感覺，
蠻漂亮的，我看起來覺得很舒服~跟外包裝一樣是有泡泡的裝飾!
這包裝配色整體看起來真的很精緻，讓人越看越喜歡，
打開這盒子可以看到這些東西! 兩個耳機和一個盒子，
把上層掀開來，可以看到有充電線和說明書跟幾個耳套，
耳套用髒掉可以換，很貼心的品牌，上次我開箱的藍芽耳機都沒這個，蠻不錯的!
而且裡面有含說明書和保證卡，買3C產品要注意看看有沒有保證卡，這點非常的重要，
如果剛用沒多久就壞掉，保證卡這時就顯得相當有用處，
說明書是日文的，背面是中文的，寫得很清楚，如何使用和這台藍芽耳機的特色等等，
不用怕看不懂日文，有中文的說明，讀清楚後再使用也不遲!
我使用的是安著手機，先下載說明書上有的QR CODE，等一下一步驟一步驟我慢慢教大家如何使用這款藍芽耳機，
下載這個APP叫作Heylink Audio這個APP，
安裝好就有這APP在手機裡
接著開啟藍芽搭配這APP來做連線!!
開啟這個APP可以看到
簡單的連線配對，開蓋及開機，並在手機即時彈窗顯示耳機音量，
最新的藍芽技術，含低功耗和低延遲及高傳輸，
內建APP清除灰塵排水功能，省去專業清潔的麻煩，耳機生活防水，IPX4國際防水認證，
不論運動或是日常都能安心使用它!智慧無線耳機開箱~
通勤藍牙耳機心得
這顏色是奶茶色aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機，看起來很有質感，
當然摸起來也是很有質感的觸感，方形的盒子上面有個aircolor 的LOGO精緻的印在上面，
耳機盒子真的很漂亮，拿起來真的很有流線線條，拿起來看覺得好美喔，美型藍牙耳機開箱!!
米白色配上金色的線條在上面，看起來超美的!!
他的細節是磁力蓋，磁力充電，及充電指示燈，Type-C充電，
打開盒子可以把無線耳機放在裡面，可以充電，蓋子關起來，前方會閃的藍色的光芒，
整個超級漂亮的，很美的一款無線藍芽耳機，
盒子的下方是USB的充電處，充電線是白色的，不長的長度，
如果盒子沒辦法在幫耳機充電，盒子的充電已經沒電了，
就使用這個USB插頭插在電腦的USB上，就可以讓盒子充電了，
用USB插盒子充電時，藍色的光會一閃一閃的，屬於在幫盒子充電的意思，
我通常都是會使與電腦來充電，我的習慣，我的鏡子也是要用USB接電腦充電的，
aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機蠻好配戴的，將耳機塞入耳朵之後，
就不會掉落下來，是很符合耳朵型的設計，我之前也有用過其他品牌的藍芽耳機，
可是耳朵行不是說很合，所以非常容易動一下身體就掉下來，
這款耳機完全不會，還蠻不錯的!!
這款aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機是日本在賣的藍芽耳機，包裝的背面全是日文，
當然有中文標示，主要是在日本賣的藍芽耳機，所以品質一定沒有太差，
這個aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機，真的超級方便的，
我在二樓用這台耳機聽YT的影片，然後帶著耳機去一樓冰箱拿飲料，
我很怕會收訊差，會有雜音，或者是收訊不好等等問題產生，
完全不會，整個收訊還是很好，藍芽涵蓋率蠻高的，
遠距離聽YT沒有太大的問題，感覺蠻不錯的，是個收訊率很高的藍芽耳機，
質感無線耳機實測分享
而且戴上此耳機來聽音樂時候，聽我最愛的歌曲之一MGK的TWIN FLAME，
音質真的有讓我嚇到，是立體音效的，音效真的非常好，
之前有用過其他品牌的藍芽耳機，但沒想到這款音效怎麼那麼好，
鈦膜喇叭可以讓人聲更具魅力動聽，低頻厚實飽滿衝擊力強勁，表現聲音的每個細節，
真的有被嚇到的感覺，我決定之後都用耳機來聽我喜歡的音樂了，
音質真的超好，而且有點重低音耳機，很適合拿來聽搖滾樂，
本人很愛搖滾樂，這款耳機就很適合我，聽起來很像將自己帶入音樂的世界中，
原本以為它音效不好，沒想到不是，真的還蠻不錯的，品質跟外觀一樣都很好!
這耳機是有ANC降噪藍牙耳機分享~降噪音的ANC主動降造25dB，雙耳四麥ENC通話降噪技術，
和13mm降噪鈦膜喇叭，震撼音質如臨其境，而且耳機可以防水，
續航久藍牙耳機心得是極度耐用續航，搭配充電可能達到24H，且有自動清潔維護，
通透模式，戴上耳機一樣享受自由交流，和最新藍芽5.3技術來確保連接穩定，
左耳按兩下是上一首，右耳案兩次是下一首，
按三下是變小聲，專屬APP有7種聆聽情境選擇~
耳機完美貼合使用需求!
一鍵切換降噪/通透/標準模式等等，以及內建自動清潔維護等，
按鈕很好按，輕輕一按就有反應了，算是觸碰行吧! 觸碰很好~
運動藍牙耳機開箱，邊運動或慢跑等也可以邊使用這台aircolor Pure Air ANC 真無線藍牙耳機!
aircolor評價我給他幾乎滿分了，整體的使用感受很棒，音質也很不錯，有很多場景可以調整，
外型和顏色以及使用方便等多優點，專業級藍牙耳機推薦!!
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