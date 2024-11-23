餅乾之前比較愛使用有線的耳機，現在因為年齡越大需要更方便的3C產品，

開始喜歡使用無線藍芽耳機，可以用耳機對話或是聽歌，甚至可以帶這耳機跳舞，

真的超級方便，只要藍芽偵測到的範圍都可以使用這款耳機，

音質比我想像中的好很多，加上外型亮眼且多功能，非常讓人容易喜歡上，

可愛的奶茶色藍芽耳機，非常適合女生配戴的藍芽耳機，

本尊如下

外包裝非常可愛，真的很日系的感覺，上面也有杏奶色，泡泡也是奶茶色，

看起來超級可愛的，包裝真的看起來可愛又專業，我還蠻喜歡它的包裝的，

長方形狀的扁盒子，四周還有日文和英文組合，

還有三種顏色可以選，這款耳機有三款顏色，有冰川白/尊爵黑/杏奶色，我選擇比較適合我的奶茶色，

奶茶色比較適合女生，白色有想選，可是怕容易髒掉，黑色太暗，所以就選了杏奶色!!

盒子部分上面有吊掛的設計，應該是開架上面也有在賣這耳機，

然後這個品牌藍芽耳機是在日本賣的，是日本的藍芽耳機，

品質方面我也比較安心，用起來更加安心一點，多少有點品質保證，

盒子打開來是抽屜的形式，還蠻特別的，我第一次使用到的藍芽耳機包裝是抽屜式的設計，

蠻不錯的，用起來很方便，像抽屜一樣拉開來可以看到一個漂亮的包裝紙在上面，

設計非常的日系，顏色是奶茶色，整體看起來很有趣且少女感覺，

蠻漂亮的，我看起來覺得很舒服~跟外包裝一樣是有泡泡的裝飾!

這包裝配色整體看起來真的很精緻，讓人越看越喜歡，

打開這盒子可以看到這些東西! 兩個耳機和一個盒子，

把上層掀開來，可以看到有充電線和說明書跟幾個耳套，

耳套用髒掉可以換，很貼心的品牌，上次我開箱的藍芽耳機都沒這個，蠻不錯的!

而且裡面有含說明書和保證卡，買3C產品要注意看看有沒有保證卡，這點非常的重要，

如果剛用沒多久就壞掉，保證卡這時就顯得相當有用處，

說明書是日文的，背面是中文的，寫得很清楚，如何使用和這台藍芽耳機的特色等等，

不用怕看不懂日文，有中文的說明，讀清楚後再使用也不遲!

我使用的是安著手機，先下載說明書上有的QR CODE，等一下一步驟一步驟我慢慢教大家如何使用這款藍芽耳機，

下載這個APP叫作Heylink Audio這個APP，

安裝好就有這APP在手機裡

接著開啟藍芽搭配這APP來做連線!!

開啟這個APP可以看到

簡單的連線配對，開蓋及開機，並在手機即時彈窗顯示耳機音量，

最新的藍芽技術，含低功耗和低延遲及高傳輸，

內建APP清除灰塵排水功能，省去專業清潔的麻煩，耳機生活防水，IPX4國際防水認證，

不論運動或是日常都能安心使用它!智慧無線耳機開箱~

通勤藍牙耳機心得

耳機盒子真的很漂亮，拿起來真的很有流線線條，拿起來看覺得好美喔，美型藍牙耳機開箱!!

米白色配上金色的線條在上面，看起來超美的!!

他的細節是磁力蓋，磁力充電，及充電指示燈，Type-C充電，

打開盒子可以把無線耳機放在裡面，可以充電，蓋子關起來，前方會閃的藍色的光芒，

整個超級漂亮的，很美的一款無線藍芽耳機，

盒子的下方是USB的充電處，充電線是白色的，不長的長度，

如果盒子沒辦法在幫耳機充電，盒子的充電已經沒電了，

就使用這個USB插頭插在電腦的USB上，就可以讓盒子充電了，

用USB插盒子充電時，藍色的光會一閃一閃的，屬於在幫盒子充電的意思，

我通常都是會使與電腦來充電，我的習慣，我的鏡子也是要用USB接電腦充電的，

就不會掉落下來，是很符合耳朵型的設計，我之前也有用過其他品牌的藍芽耳機，

可是耳朵行不是說很合，所以非常容易動一下身體就掉下來，

我在二樓用這台耳機聽YT的影片，然後帶著耳機去一樓冰箱拿飲料，

我很怕會收訊差，會有雜音，或者是收訊不好等等問題產生，

完全不會，整個收訊還是很好，藍芽涵蓋率蠻高的，

遠距離聽YT沒有太大的問題，感覺蠻不錯的，是個收訊率很高的藍芽耳機，

質感無線耳機實測分享

而且戴上此耳機來聽音樂時候，聽我最愛的歌曲之一MGK的TWIN FLAME，

音質真的有讓我嚇到，是立體音效的，音效真的非常好，

之前有用過其他品牌的藍芽耳機，但沒想到這款音效怎麼那麼好，

鈦膜喇叭可以讓人聲更具魅力動聽，低頻厚實飽滿衝擊力強勁，表現聲音的每個細節，

真的有被嚇到的感覺，我決定之後都用耳機來聽我喜歡的音樂了，

音質真的超好，而且有點重低音耳機，很適合拿來聽搖滾樂，

本人很愛搖滾樂，這款耳機就很適合我，聽起來很像將自己帶入音樂的世界中，

原本以為它音效不好，沒想到不是，真的還蠻不錯的，品質跟外觀一樣都很好!

這耳機是有ANC降噪藍牙耳機分享~降噪音的ANC主動降造25dB，雙耳四麥ENC通話降噪技術，

和13mm降噪鈦膜喇叭，震撼音質如臨其境，而且耳機可以防水，

續航久藍牙耳機心得是極度耐用續航，搭配充電可能達到24H，且有自動清潔維護，

通透模式，戴上耳機一樣享受自由交流，和最新藍芽5.3技術來確保連接穩定，

左耳按兩下是上一首，右耳案兩次是下一首，

按三下是變小聲，專屬APP有7種聆聽情境選擇~

耳機完美貼合使用需求!

一鍵切換降噪/通透/標準模式等等，以及內建自動清潔維護等，

按鈕很好按，輕輕一按就有反應了，算是觸碰行吧! 觸碰很好~

外型和顏色以及使用方便等多優點，專業級藍牙耳機推薦!!