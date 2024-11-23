想帶著家人來一趟免費又充滿樂趣的桃園親子之旅嗎

桃園棒球名人堂絕對是您的最佳選擇

這個景點不僅有著豐富的棒球歷史和文化展示，更讓史努比這位全球知名的可愛角色現身其中

首先最吸引眼球的就是這座直徑達32公尺的棒球球體建築，這可是全亞洲最大的棒球造型建築之一

這座球體結構不僅外觀超酷，還象徵著棒球運動的核心精神

團隊合作與無限的可能性，讓每位到訪的遊客都能感受到棒球的熱血與力量

棒球名人堂

電話：03-4339090

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

開放時間：10:00 – 19:00(週日~週四)，10:00 – 21:00(週五六)

1樓大廳還有擺設海綿寶寶的販賣機

7樓的棒球名人堂在壯麗的穹頂設計下，營造出一種肅穆與崇敬的氛圍，猶如一座棒球聖殿

這裡陳列著歷屆名人堂當選者的商品，他們是台灣棒球的奠基者與傳奇選手

每一座銅雕都見證了這些大前輩們為台灣棒球所做出的貢獻，他們的名字將永遠留在這座名人堂裡，激勵後來者繼續奮戰

你知道棒球運動員的基本球具配備有哪些嗎？來到6樓的棒球裝備站，你將會學到關於球棒、手套、護具等裝備的功能和用途

從打擊用的球棒，到防守用的手套，每一個裝備都有著關鍵的作用，讓你了解棒球運動員在賽場上是如何全副武裝地迎戰對手

這裡不僅有豐富又生動的互動遊戲，還有各種棒球相關的小常識，讓你在玩樂的同時也能增進對棒球運動的了解

5樓的花生漫畫競賽場絕對是不可錯過的亮點之一

這裡結合了深受大家喜愛的史努比角色與棒球運動，透過豐富有趣的棒球遊戲

不僅讓你在玩樂中增進棒球知識，還能激發潛能，完成各項挑戰性的棒球任務

3樓花生漫畫小鎮讓你走進史努比的卡通世界

一踏入花生漫畫小鎮，彷彿進入了史努比和查理布朗等卡通角色的生活場景

色彩繽紛的小鎮設計，充滿了趣味的細節，每一個角落都完美還原了花生漫畫中的經典場景

蒂絲山花鐘

吃風箏的樹

松樹街郵局

詹姆士街小學

可愛的史努比快餐校車！這輛鮮黃色的大型校車，完美重現了花生漫畫中的經典場景

不僅外型超吸睛，更提供了史努比愛吃的美味餐點

讓你在體驗棒球文化之餘，也能享受一場視覺與味蕾的雙重盛宴

史努比雜貨鋪內商品種類豐富，從各種可愛的史努比角色周邊，到專為棒球迷設計的限定商品，應有盡有

無論是毛巾、杯子、文具，還是造型獨特的公仔和收藏品，都讓遊客感受到花生漫畫世界的趣味與魅力

這些紀念品不僅適合作為個人收藏，也非常適合拿來當作伴手禮，送給親朋好友，讓他們也能一起感受這份歡樂

在桃園的棒球名人堂，除了精彩的展覽和互動體驗

還有一個特別的地方讓你發揮創意，這就是位於3F的手作工作坊

這裡提供各式各樣的DIY手作課程，包括果凍蠟燭、草本能量香拓包、創意拼豆

以及拓印束口袋等，讓大小朋友都能一起動手，享受創作的樂趣

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