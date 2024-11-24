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241013宜蘭-烏石港北堤

2024-11-24 07:26:00 文字：jacklsy
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jacklsy

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烏石港北堤,這個位置不難找,但是我來了第三次才找到.

第一次是很隨興地找找,第二次是找錯地方,所以兩次都槓龜.

這次就好好研究了一下IG上的照片,再認真的對照Google map,終於找到了.

Google map上最近也標上了"前往日出的堤點",各位人客應該就更好找了.

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我有發現,除了釣客和像我這樣專程來拍照的人客外.

大部份的人客都選擇站在岸邊的海堤上拍照,似乎都不打算往這個延伸到海中的海堤走.

我覺得在海象狀況許可下,真的建議再往前走.

可以避開岸邊的人潮,也可以拍到海堤的延伸感,而且視野也完全不一樣.

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走道海堤的盡頭,就是這樣的畫面.

今天的天氣還不算太好,海面上還是有點濛濛的.

這裡也是看日出的好地方,如果有機會也想來看看.

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烏石港沒有甚麼大船,多半都是漁船,觀光船和這些私人遊艇.

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回頭看看岸上的風景,真的蠻美的.

右邊是外澳沙灘和北堤的衝浪點,左邊是凱渡廣場酒店.

這間酒店還蠻多網紅和Youtuber有來開箱過,感覺還蠻不錯的.

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除了著名的北堤衝浪點外,在這裡有一個小小的沙灘,也有蠻多浪人會在這裡衝浪.

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凱渡廣場酒店,希望有機會能來住一晚.

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以上,就是烏石港的的一處網紅景點.

各位人客若要來拍照,請注意安全.

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宜蘭 頭城 烏石港 烏石港北堤
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