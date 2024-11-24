丞星丞 雞肉飯｜平價大份量溫體雞肉飯，居然可以吃到整塊雞腿肉!

台中厲害雞肉飯再加一 ! 近期發現這家【丞星丞 雞肉飯】，使用新鮮溫體去骨雞腿肉製作，咬起來雞肉超軟完全不乾柴，而且整體調味清爽無負擔，不會油膩走的是健康路線，就算天天吃也不會膩，最讚的是份量超實在，吃完認真會飽到天靈蓋!

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丞星丞 雞肉飯 環境分享

▼【丞星丞 雞肉飯】在台中和南投都有分店，這次來到新開幕的台中遼寧店，就位在台中市北屯區遼寧路上，附近就是松竹車站和新一點利黃昏市場，開車可停放於附近的黃昏市場停車場。

▼【丞星丞 雞肉飯】用餐環境明亮整潔，以純白色搭配簡約的設計，給人一種很舒服的感覺，共有兩層樓整家店的座位數很多。

▼【丞星丞 雞肉飯】採取自助式用餐模式，有各式醬料可以自行取用，用餐完要記得自行回收~

丞星丞 雞肉飯 菜單

⚠️會因應地區不同，價錢與菜色不同哦！

丞星丞 雞肉飯 餐點介紹

好吃雞肉飯(含配菜)💰110元

▼份量實在的好吃雞肉飯(含配菜)，使用新鮮溫體去骨雞腿肉，加淋上店家自製的油膏，鹹甜鹹甜，無論配飯或配雞肉都很搭，除了雞肉還有附上兩種配菜和半顆蛋，整份吃完很有飽足感!

好吃雞肉飯💰80元

▼好吃雞肉飯是沒有配菜的組合，推薦大家可以搭配店家炒的生辣椒，辣度十足好過癮~

咖哩雞肉飯(含配菜)💰120元

▼咖哩雞肉飯的醬給料超大方，整整給了四大湯匙，咖哩口味很濃郁，吃起來是甘甜的調味路線，每一口都有滿滿的醬可以配，真的太幸福啦!

雞湯💰20元 綜合雞湯💰 35元

▼雞湯使用雞骨和鹽巴燉煮數小時，喝起來不會太重口，綜合雞湯能吃到丸子和油豆腐!

燙青菜💰40元

▼他們家的燙青菜也太有誠意，這次吃到花椰菜和高麗菜兩款蔬菜，整碗裝得滿滿滿，沒有過多調味很耐吃!

丞星丞 雞肉飯 用餐心得

又發現一間台中好吃的雞肉飯了!這家【丞星丞 雞肉飯】真的很讓人驚艷，不只雞肉超嫩份量也很實在，最重要的是調味兼具美味跟健康，會讓人想要天天來報到!

丞星丞 雞肉飯 店家資訊

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丞星丞 雞肉飯

地址：南投縣埔里鎮中山路二段229號

電話 : 049-2988139

營業時間 : 10:00-20:00

丞星丞 雞肉飯（北平店）

地址：台中市北區北平路二段104號

電話：04-22992003

營業時間 : 11:00-20:00

丞星丞 雞肉飯（遼寧店）

地址：台中市北屯區遼寧路一段79號

電話：04-22430072

營業時間 : 11:00-20:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food