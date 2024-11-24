每年冬季，臺中的新社花海總是吸引無數遊客前往朝聖

而2024年的臺中國際花毯節將以更大的規模、更夢幻的設計再次登場

這次的活動不僅展現了多樣的花卉藝術，更結合了地方特色與文化亮點，是親子同遊、情侶約會或攝影愛好者的天堂

今年的花毯節以「廢物再生」為核心，將廢棄太空香菇包變身為繽紛的花卉裝置藝術

讓遊客見證如何利用循環經濟理念實現廢物再生，打造出獨特的「永續花海」

新社花毯節的神秘客「小貓太空人」將化身導覽員

帶領民眾穿越「太空花境」，深入了解廢棄物如何經過創意設計變成精緻的花海裝置

體驗一場趣味十足又寓教於樂的碳循環旅程

展覽設置了永續互動體驗區，讓遊客親自參與香菇包的再利用製作過程

學習如何將環保融入日常生活這不僅是一次花海盛會，更是一堂生動的永續教育課

活動期間 | 2024/11/09-2024/12/01

活動時間 | 上午8:30~下午16:30

辦理地點 | 臺中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃

2024新社花毯節｜17公尺高「太空花城」驚豔全場，史上最壯觀亮相

今年新社花毯節重磅推出的「太空花城」主花毯，無疑是最受矚目的焦點

這座巨型花毯以17公尺的高度與直徑55公尺的驚人規模，創下花毯節有史以來的記錄，堪稱歷史之最

「太空花城」以絢麗的色彩與壯觀的結構成為展區內的超人氣景點，宛如一座從太空降臨的夢幻花境

不論白天的自然光映襯，還是夜晚燈光秀下的璀璨迷人，這座花城都能讓遊客忍不住駐足拍照，感受震撼的視覺體驗

今年花毯節的「草莓火箭」不僅是吸睛的藝術裝置，更是一個充滿溫度的共創成果

由在地社區長照樂齡團體聯手打造，這項作品展現了長者們無限的創意與活力，象徵著地方社區的凝聚力與溫馨氛圍

以草莓為主題，融合火箭的設計，「草莓火箭」充滿童趣與未來感，同時也寓意著從土地起飛、邁向永續的美好願景

這座裝置不僅讓人感受到藝術的美，更傳遞了社區合作與代間共融的精神，是整個展區最溫暖人心的角落之一

今年花毯節另一大亮點，就是以巨大太空香菇包為主體設計的「時光隧道」

這座裝置由在地優質菇農共同佈置完成，將新社特色香菇產業融入藝術創作，充分展現在地農業的創新魅力

四周佈滿精緻細節的太空香菇包設計，象徵永續農業的可能性

而在隧道的下方，還暗藏了一處令人驚喜的「黑洞萬花筒」，遊客只要低頭一探

便能欣賞到奇幻又絢麗的視覺效果，彷彿穿越時空，進入未來的永續花境世界

「共創基地」｜超酷幽浮降臨，花毯節必拍亮點

來今年花毯節，一定要打卡這個超吸睛的共創基地

以巨大幽浮造型打造，這個裝置就像從未來穿越時空而來，光看外型就夠酷，絕對讓你忍不住拿起手機狂拍

整個「共創基地」不僅外觀吸睛，還充滿寓意，象徵著大家一起合作共創的精神，特別適合親子或朋友一起探索拍照

更特別的是，基地內還藏有互動小驚喜，讓你感受到「未來共創」的魅力

不管是拍超酷的外景，還是帶小朋友來探索未來感十足的場景，「共創基地」都能成為你這趟花毯節的回憶亮點

「蟲獲新生」｜花卉翅膀打造，充滿生命力的藝術奇蹟

今年花毯節的「蟲獲新生」裝置，無疑是展區中最富有生命力的作品之一

這座裝置以繽紛花卉打造出如同蝴蝶翅膀般的形狀，象徵著蛻變與重生的力量

每一朵花卉都彷彿在述說著自然界中無盡的生長與變化，展現了生命的奇蹟

在今年的花毯節中，「環環相扣」裝置成為最具環保意義的亮點之一

其設計巧妙運用被廢棄的太空香菇包塑膠袋，搭配繽紛花卉將其緊緊包圍，形成一個相互交織的藝術結構

不僅展現了廢棄物與自然的共存，更隱喻了廢棄物可再次被永續循環利用的環保理念

除了壯觀的藝術裝置，今年花毯節還有一大片絢麗的花海，真的是超美的

這片花海彷彿是一幅活生生的畫作，五彩繽紛的花朵在陽光下綻放，營造出夢幻般的景象

不論你是想拍全景還是細膩的花朵特寫，這裡絕對是最佳選擇

今年的新社花毯節不僅以「太空花城」為主題大放異彩，交通也規劃得相當貼心

展期間提供豐原、太原、松竹等日常接駁路線，假日期間更加開東勢線與會場環線，共計5條接駁專線，免費乘車讓你輕鬆抵達展區

還有滿滿驚喜好禮，只要完成活動小任務就有機會兌換，千萬別錯過

免費接駁專線資訊：1.豐原線：輕鬆連結轉運中心到花毯節展區

接駁路線：豐原轉運中心（第六月台鄰豐陽路）→花毯節展區

發車時間：去程：首班8:00、末班14:30，回程：首班10:00、末班17:00

2.太原線：連接祥和停車場與花毯節的便捷選擇

接駁路線：祥和停車場-太原（搭乘處：和順路側）→中興嶺停車場接駁站→花毯節展區

發車時間：去程：首班8:00、末班14:30，回程：首班10:00、末班17:00

逛完花海，別忘了到台中市農特產品行銷區逛逛

這裡設置了130個攤位，匯集了台中市引以為傲的各式農產品

包括香菇、椪柑、雪梨、甜柿、蜜蘋果、葡萄和梨山茶等當季美味

此外現場還有家政班特製的農村美食，讓你在飽覽花海之餘，也能品嘗到道地的在地風味

不論你是計劃一天來回，還是打算在新社小住幾天，2024臺中國際花毯節都將是一場視覺與感官的盛宴

快邀朋友或家人一同前來，用鏡頭記錄下這片夢幻花海的每個角落

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