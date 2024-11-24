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《我談的那場戀愛》--- 「絕」情換「真」心， 相「信」得真愛。

我談的那場戀愛 2024年11月29日在台上映 何妙祺執導 吳君如張天賦與鄧麗欣領銜主演 more
2024-11-24 16:04:00 文字：SJKen
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SJKen

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The Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TA 

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)   

 

<一分鐘短評> 

假作真時真亦假，無為有處有還無。

信就有不信就無，詐騙是這樣，愛情亦如是，兩情若是相悅時，又豈在乎真心換假意? 

編劇出身的香港新銳導演何妙祺首次執導，便不落俗套巧妙地融合了文藝片與輕喜劇的形式，引領觀眾在輕鬆愉悅又帶點浪漫哀傷的氛圍下，從另類的角度，探討人人聞之色變的網路愛情詐騙命題，在吳君如、張天賦與鄧麗欣三位演員出色的詮釋下，輕鬆遊走在詐騙、相戀、真心與絕情的反覆辯證中，特別是許久未與台灣觀眾見面的金馬影后吳君如收放自如的演出，將片中角色，一位擁有高收入高學歷的名醫，卻因失婚寂寞渴望愛情，而誤入網路詐騙陷阱，但隨後兩人互動過程中，所展現出睿智又幽默的行事作風，又成功地扭轉局勢，究竟受騙者的癡迷真心，與騙子的絕情，到最後誰佔了上風，就是本片最吸引的賣點!

 

即將在2024年11月29日下週五在台上映的香港電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)，是編而憂則導的香港女導演何妙祺執導的第一部劇情長片，她於2008年開始擔任編劇，作品包含《人間喜劇》、《最強囍事》、《八星抱喜》等，以《美人魚》提名2017年香港電影金像獎最佳編劇。本片邀來2003年憑電影《金雞》在第40屆金馬獎封后的吳君如獨挑大樑，與張天賦與鄧麗欣領銜主演，全片在香港及遠赴日本北海道札幌取景，片中風景賞心悅目，洋溢著粉紅泡泡的氛圍，與片名《我談的那場戀愛》不謀而合，吳君如在片中的出色表現，也讓她在闊別21年，再度問鼎第61屆金馬影后，與入圍最佳新導演的何妙祺相互輝映，《我談的那場戀愛》(Love Lies)基本上是一部愛情小品，在今年金馬獎眾多入圍最佳新導演與最佳女主角的片型中，顯得相對輕鬆，雖然昨晚未能在第61屆金馬獎頒獎扁典禮中桂冠加身，但完全無損於兩人幕前幕後精彩的出色演出與編寫。 

 

電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)故事很簡單，描述大家耳熟能詳的網路愛情詐騙，一位人生勝利組的香港知名婦科醫生余笑琴，因為丈夫四年前因心臟病驟逝撒手人寰，因為失婚帶來的寂寞空虛，讓她誤入了幕後由縝密團隊策畫的詐騙集團成員李偉祖，一位人生失敗組無所事事居無定所的「少年」的愛情詐騙陷阱，他假扮成一位中年喪妻，55歲的帥氣法國石油工程師Alain Jeunet，兩人在x李偉祖無時不刻朝暮噓寒問暖的溫情攻勢下，展開了一場看似浪漫甜蜜，實則詐你錢財騙你感情的虛擬網戀，究竟電影中段過後發生了甚麼樣的關鍵轉變，讓本質不變的網路愛情詐騙，卻成了一場女主角余笑琴口中，讓她堅信不移的一場戀愛，就是一手編導何妙祺的生花妙筆與浪漫鏡頭下打造出的風光漪旎，就是值得大家進影城戲院觀影一探究竟的樂趣!

 

本片於2024年3月29日世界首映，6月28日於台北電影節放映，9月12日於澳門及香港正式上映，一上映便勇奪香港開片票房冠軍，至今已飆破台幣8000萬，並獲得第9屆倫敦東亞電影節最佳影片大獎， 同時更入圍第61屆金馬獎「最佳女主角」「最佳新導演」兩項大獎，可說是口碑與票房都十分亮麗!


2024.11.29在台上映香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=LUchAf6vVzk

 

2024.11.29在台上映香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)製作特輯 : 主演篇，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=e568RdpEZM8

 

電影《我談的那場戀愛》片中的金句連發，許多發人深省的論述，點出了詐騙者與受害者各自的心態輾轉 :

 

「愛情，你相信就是真

 

「當你有一天，你發覺你可以騙倒全世界時，那一刻，可能你真正騙到的人，其實是你自己。」
 
「你以為是自己挑選了角色，卻不從想過，某時某刻，其實是那個角色挑中了你
 
「當你以為放下了那過往的傷痛，但是一個深愛過的人，生前留下的習慣，無論他是否在你身邊，都會跟著你，甚至變成了你的一部分。」 
 
「在我最孤獨的時候，如果有一個電話，傳來一段心跳聲，我或許不會愛他一輩子，但我一定會記得他一輩子。」
 
 
看完香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)， 腦中先是聯想到2013兩部跟寂寞詐騙命題有關的經典電影，由瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)領銜主演的《雲端情人》(Her , 2013)與由傑佛瑞·洛許(Geoffrey Rush)《寂寞拍賣師》(The Best Offer, 2013)，兩部電影的主角都是一人獨居，個性孤僻內向卻感到生命中寂寞，一位是跟擬人化女聲AI工智慧虛擬助手莎曼珊， 大談網路虛擬戀愛的專業作家，最終幡然醒悟， 回歸人類真實的愛情世界；一位是慘遭縝密計畫的詐騙集團，以人類好奇心與因寂寞產生的愛意為鉤詐騙，上演了一場人財兩失的拍賣師，電影中的主角都是極其敏感細膩，從事對於人性觀察極為徹底的行業，但「旁觀者清，當事者迷」，當千百年不曾隨著科技日新月異進化的人類天性，遇上了有AI高科技，或是精心籌畫的詐騙集團時，因為寂寞孤獨而愛，因為愛而人財兩失的戲碼，從以前到現在，從不曾停止過上演 ;  

 

接著又浮現了《紅樓夢》第五回賈寶玉夢遊太虛幻境時，在一個大石牌坊上看到的一副對聯「假作真時真亦假，無為有處有還無」，原意是「當我們把假當成真的時候，真實卻像假的一般，而把存在的當成虛無時，真正的存在反而像是虛無一樣」，這句話點出了人從生到死，看似在有限的人生時空，創造出無限的精彩，到當一切化為塵土，終歸虛無幻夢一場，這與詐騙集團，善於利用人類天性對愛的渴望，以及對於寂寞的無法自處的人們的手法如出一轍，再美的噓寒問暖，終歸是黃粱一夢!

 

只是香港女導演何妙祺，在無法改變詐騙的本質前提下，巧妙地讓愛情詐騙事件後半段的發展，有了突破性的安排，既玩弄了人生成就的真假虛幻，當人生一事無成的詐騙菜鳥，因加入詐騙集團屢創佳績，第一次感受到騙人錢財帶來的肯定與掌聲，也彰顯了男主角本性中尚未完全民滅人性的善良，更點出了女主角余笑琴最後面對警方百般質詢，卻始終堅信她只是談了那麼一場戀愛而已，因為在片中女主角周遭的好友同事旁人眼中，或許都認為余笑琴是被外號「少年」李偉祖(由張天賦飾演)欺騙，整個過程從頭到尾的都不曾牽涉「愛」，但在當事人的角度來看，她在這段愛情詐騙案中，獲得了失婚後前所未有的情感慰藉，也填補了她長久以來工作之餘，生活上的寂寥孤單，而那正是她所相信的真「愛」;

 

但這樣的堅信，究竟是女主角過度沉溺網戀的執迷不悟，還是到最後雖然終於明白了整場戀愛是詐騙的本質，卻以最寬容的心粉飾了一切，就留待給每一位在2024年11月29日觀賞在台上映的香港電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)的影迷們去決定。

 

<電影本事>

「愛情，只要你相信，就是真的。」

52歲失婚的婦產科名醫余笑琴(由吳君如飾演)在交友軟體上，邂逅了外號「少年」的詐騙集團菜鳥，26歲的李偉祖(由張天賦飾演)，少年假扮55歲中年喪妻的帥氣法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫戀愛。

而現實生活中並不順遂的兩個寂寞靈魂，在相處過程中，一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案? 還是談了一場真的戀愛？

The Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TAThe Movie posters and stills of HK Movie "我談的那場戀愛" will be launching from Nov 29, 2024 onwards in Taiwan. TA

 

我談的那場戀愛 Love Lies
出品國家地區：中國香港
電影語言：粵語、英語與法語
香港上映 : 2024年9月12日
台灣上映：2024年11月29日​ ​ ​ ​
電影片長 : 1時54分
電影級別 : 普遍級
香港代理 : 華映娛樂
香港發行 : 天下一電影 One Cool Film
台灣發行 : 甲上娛樂
製片商 : 總公司電影製作 香港電影發展局與創意香港
電影監製 : 陳慶嘉與秦小珍
電影導演 : 何妙祺
電影編劇 : 何妙祺與陳慶嘉
電影配樂 : 戴偉
電影攝影 : 譚運佳（H.K.S.C）
電影剪輯 : 杜杜
領銜主演 :
《金雞》吳君如飾演婦產科醫生余笑琴，喪偶後在交友軟體認識伴侶
《夜校》張天賦飾演外號「少年」，外號「少年」愛情詐騙集團成員李偉祖，為賺外快而加入白先生的網騙集團，後期因對余笑琴感到後悔而退出
《飯戲攻心》鄧麗欣飾演網騙集團成員瓊姐 ，負責編寫虛假人物故事
陳輝虹飾演網騙集團老闆白先生
張錦程飾演余笑琴亡夫許禮信 ，因駕車時突發心臟病而離世，死前幾分鐘曾與余笑琴吵架
鄭中基飾演余笑琴前男友馮雅瑟
Norman Noel飾演法國籍工程師Alain Jeunet，身份遭網騙集團盜用於網戀詐騙
谷祖琳飾演余笑琴密友Diana
倪晨曦飾演余笑琴病人周太
蔣祖曼飾演調查網騙集團的警官薛家慧
林耀聲飾演調查網騙集團的警官
許寶恆飾演李偉祖前女友Yumi
梁文賢
吳瑞庭飾演權叔 Yumi之父，與李偉祖情同父子
FB官方粉絲頁：甲上娛樂
IG：甲上娛樂 

 

(註)
一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自甲上娛樂 FB粉絲專頁相片 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬甲上娛樂所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。

二、本文介紹的電影預告影片 ，引用自甲上娛樂Youtube頻道 ， 版權歸屬甲上娛樂所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用

三、本文觀影心得文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

 

 
 
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