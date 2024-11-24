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<一分鐘短評>

假作真時真亦假，無為有處有還無。

信就有不信就無，詐騙是這樣，愛情亦如是，兩情若是相悅時，又豈在乎真心換假意?

編劇出身的香港新銳導演何妙祺首次執導，便不落俗套巧妙地融合了文藝片與輕喜劇的形式，引領觀眾在輕鬆愉悅又帶點浪漫哀傷的氛圍下，從另類的角度，探討人人聞之色變的網路愛情詐騙命題，在吳君如、張天賦與鄧麗欣三位演員出色的詮釋下，輕鬆遊走在詐騙、相戀、真心與絕情的反覆辯證中，特別是許久未與台灣觀眾見面的金馬影后吳君如收放自如的演出，將片中角色，一位擁有高收入高學歷的名醫，卻因失婚寂寞渴望愛情，而誤入網路詐騙陷阱，但隨後兩人互動過程中，所展現出睿智又幽默的行事作風，又成功地扭轉局勢，究竟受騙者的癡迷真心，與騙子的絕情，到最後誰佔了上風，就是本片最吸引的賣點!

即將在2024年11月29日下週五在台上映的香港電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)，是編而憂則導的香港女導演何妙祺執導的第一部劇情長片，她於2008年開始擔任編劇，作品包含《人間喜劇》、《最強囍事》、《八星抱喜》等，以《美人魚》提名2017年香港電影金像獎最佳編劇。本片邀來2003年憑電影《金雞》在第40屆金馬獎封后的吳君如獨挑大樑，與張天賦與鄧麗欣領銜主演，全片在香港及遠赴日本北海道札幌取景，片中風景賞心悅目，洋溢著粉紅泡泡的氛圍，與片名《我談的那場戀愛》不謀而合，吳君如在片中的出色表現，也讓她在闊別21年，再度問鼎第61屆金馬影后，與入圍最佳新導演的何妙祺相互輝映，《我談的那場戀愛》(Love Lies)基本上是一部愛情小品，在今年金馬獎眾多入圍最佳新導演與最佳女主角的片型中，顯得相對輕鬆，雖然昨晚未能在第61屆金馬獎頒獎扁典禮中桂冠加身，但完全無損於兩人幕前幕後精彩的出色演出與編寫。

電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)故事很簡單，描述大家耳熟能詳的網路愛情詐騙，一位人生勝利組的香港知名婦科醫生余笑琴，因為丈夫四年前因心臟病驟逝撒手人寰，因為失婚帶來的寂寞空虛，讓她誤入了幕後由縝密團隊策畫的詐騙集團成員李偉祖，一位人生失敗組無所事事居無定所的「少年」的愛情詐騙陷阱，他假扮成一位中年喪妻，55歲的帥氣法國石油工程師Alain Jeunet，兩人在x李偉祖無時不刻朝暮噓寒問暖的溫情攻勢下，展開了一場看似浪漫甜蜜，實則詐你錢財騙你感情的虛擬網戀，究竟電影中段過後發生了甚麼樣的關鍵轉變，讓本質不變的網路愛情詐騙，卻成了一場女主角余笑琴口中，讓她堅信不移的一場戀愛，就是一手編導何妙祺的生花妙筆與浪漫鏡頭下打造出的風光漪旎，就是值得大家進影城戲院觀影一探究竟的樂趣!

本片於2024年3月29日世界首映，6月28日於台北電影節放映，9月12日於澳門及香港正式上映，一上映便勇奪香港開片票房冠軍，至今已飆破台幣8000萬，並獲得第9屆倫敦東亞電影節最佳影片大獎， 同時更入圍第61屆金馬獎「最佳女主角」「最佳新導演」兩項大獎，可說是口碑與票房都十分亮麗!



2024.11.29在台上映香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=LUchAf6vVzk





2024.11.29在台上映香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)製作特輯 : 主演篇，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=e568RdpEZM8

電影《我談的那場戀愛》片中的金句連發，許多發人深省的論述，點出了詐騙者與受害者各自的心態輾轉 :

「愛情，你相信就是真 。 」

「當你有一天，你發覺你可以騙倒全世界時，那一刻，可能你真正騙到的人，其實是你自己。」 「你以為是自己挑選了角色，卻不從想過，某時某刻，其實是那個角色挑中了你 。 」 「當你以為放下了那過往的傷痛，但是一個深愛過的人，生前留下的習慣，無論他是否在你身邊，都會跟著你，甚至變成了你的一部分。」 「在我最孤獨的時候，如果有一個電話，傳來一段心跳聲，我或許不會愛他一輩子，但我一定會記得他一輩子。」 看完 香港電影《我談的那場戀愛》( Love Lies)， 腦中先是聯想到2013兩部跟 「 寂寞 」 與 「 詐騙 」 命題有關的經典電影，由瓦昆·菲尼克斯( Joaquin Phoenix)領銜主演的 《雲端情人》(Her , 2013)與由傑佛瑞·洛許( Geoffrey Rush) 《寂寞拍賣師》(The Best Offer, 2013)，兩部電影的主角都是一人獨居，個性孤僻內向卻感到生命中寂寞，一位是跟 擬人化女聲AI 人 工智慧 虛擬助手 莎曼珊， 大談網路虛擬戀愛的專業作家，最終幡然醒悟， 回歸人類真實的愛情世界；一位是慘遭縝密計畫的詐騙集團，以人類好奇心與因寂寞產生的愛意為鉤詐騙，上演了一場人財兩失的拍賣師，電影中的主角都是極其敏感細膩，從事對於人性觀察極為徹底的行業，但 「旁觀者清，當事者迷 」，當千百年不曾隨著科技日新月異進化的人類天性，遇上了有AI高科技，或是精心籌畫的詐騙集團時，因為寂寞孤獨而愛，因為愛而人財兩失的戲碼，從以前到現在，從不曾停止過上演 ;

接著又浮現了《紅樓夢》第五回賈寶玉夢遊太虛幻境時，在一個大石牌坊上看到的一副對聯「假作真時真亦假，無為有處有還無」，原意是「當我們把假當成真的時候，真實卻像假的一般，而把存在的當成虛無時，真正的存在反而像是虛無一樣」，這句話點出了人從生到死，看似在有限的人生時空，創造出無限的精彩，到當一切化為塵土，終歸虛無幻夢一場，這與詐騙集團，善於利用人類天性對愛的渴望，以及對於寂寞的無法自處的人們的手法如出一轍，再美的噓寒問暖，終歸是黃粱一夢!

只是香港女導演何妙祺，在無法改變詐騙的本質前提下，巧妙地讓愛情詐騙事件後半段的發展，有了突破性的安排，既玩弄了人生成就的真假虛幻，當人生一事無成的詐騙菜鳥，因加入詐騙集團屢創佳績，第一次感受到騙人錢財帶來的肯定與掌聲，也彰顯了男主角本性中尚未完全民滅人性的善良，更點出了女主角余笑琴最後面對警方百般質詢，卻始終堅信她只是談了那麼一場戀愛而已，因為在片中女主角周遭的好友同事旁人眼中，或許都認為余笑琴是被外號「少年」李偉祖(由張天賦飾演)欺騙，整個過程從頭到尾的都不曾牽涉「愛」，但在當事人的角度來看，她在這段愛情詐騙案中，獲得了失婚後前所未有的情感慰藉，也填補了她長久以來工作之餘，生活上的寂寥孤單，而那正是她所相信的真「愛」;

但這樣的堅信，究竟是女主角過度沉溺網戀的執迷不悟，還是到最後雖然終於明白了整場戀愛是詐騙的本質，卻以最寬容的心粉飾了一切，就留待給每一位在2024年11月29日觀賞在台上映的香港電影《我談的那場戀愛》(Love Lies)的影迷們去決定。

<電影本事>



「愛情，只要你相信，就是真的。」



52歲失婚的婦產科名醫余笑琴(由吳君如飾演)在交友軟體上，邂逅了外號「少年」的詐騙集團菜鳥，26歲的李偉祖(由張天賦飾演)，少年假扮55歲中年喪妻的帥氣法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫戀愛。



而現實生活中並不順遂的兩個寂寞靈魂，在相處過程中，一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案? 還是談了一場真的戀愛？

我談的那場戀愛 Love Lies

出品國家地區：中國香港

電影語言：粵語、英語與法語

香港上映 : 2024年9月12日

台灣上映：2024年11月29日​ ​ ​ ​

電影片長 : 1時54分

電影級別 : 普遍級

香港代理 : 華映娛樂

香港發行 : 天下一電影 One Cool Film

台灣發行 : 甲上娛樂

製片商 : 總公司電影製作 香港電影發展局與創意香港

電影監製 : 陳慶嘉與秦小珍

電影導演 : 何妙祺

電影編劇 : 何妙祺與陳慶嘉

電影配樂 : 戴偉

電影攝影 : 譚運佳（H.K.S.C）

電影剪輯 : 杜杜

領銜主演 :

《金雞》吳君如飾演婦產科醫生余笑琴，喪偶後在交友軟體認識伴侶

《夜校》張天賦飾演外號「少年」，外號「少年」愛情詐騙集團成員李偉祖，為賺外快而加入白先生的網騙集團，後期因對余笑琴感到後悔而退出

《飯戲攻心》鄧麗欣飾演網騙集團成員瓊姐 ，負責編寫虛假人物故事

陳輝虹飾演網騙集團老闆白先生

張錦程飾演余笑琴亡夫許禮信 ，因駕車時突發心臟病而離世，死前幾分鐘曾與余笑琴吵架

鄭中基飾演余笑琴前男友馮雅瑟

Norman Noel飾演法國籍工程師Alain Jeunet，身份遭網騙集團盜用於網戀詐騙

谷祖琳飾演余笑琴密友Diana

倪晨曦飾演余笑琴病人周太

蔣祖曼飾演調查網騙集團的警官薛家慧

林耀聲飾演調查網騙集團的警官

許寶恆飾演李偉祖前女友Yumi

梁文賢

吳瑞庭飾演權叔 Yumi之父，與李偉祖情同父子

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