2025台中米其林星級外帶年菜推薦-響海鮮，龍年年菜米其林指南外帶組合澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆品嘗美味星級料理!!

連續蟬聯4年米其林指南餐盤推薦的響海鮮，

以活體海鮮結合創意台菜料理，

應該是不少朋友的口袋名單。

小龍年將近，

響海鮮也推出非常氣派且超值的小龍年年菜米其林指南外帶組合，

以熟食的方式提供，

在年節期間在家就能享受米其林餐廳的美味料理喔!!

【小龍年年菜米其林指南外帶組合開放預訂至12/31截止】

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中年菜推薦 響海鮮 位置

響海鮮位於市政北二路與黎明路二段交叉口，

位於轉角處的寬敞店面，

加上日式風格的外觀。

在這一區格外顯眼。

響海鮮店面後方還備有專屬停車場，

不管是來店內用餐，

或是來取外帶年菜，

都為顧客提供大大的方便性。



台中年菜推薦 響海鮮 用餐空間

一進入室內最吸引人的就是大型海鮮缸，

和各類新鮮魚貨。

活蟹非常生猛有活力。

這一區不管是幾歲的孩子，

都會被深深的吸引住。

挑高空間與黑色工業風的完美結合，

營造出獨特的時尚氛圍，

一樓的圓桌座位區設計靈活，

半開放式的設計，

既保有隱私又具備開放感。

二樓則為獨立式包廂，

且採光極佳，

家庭聚會、公司部門聚餐尾牙，

都是很不錯的場地。

台中年菜推薦 響海鮮 年菜菜單

響海鮮推出的小龍年年菜米其林指南組，

匯集店內招牌人氣單點菜色，

一套九道經典菜色，

非常適合過年家族聚餐。

有雞豬魚豪華三牲和松葉蟹，

一整個內容非常的氣派阿。

【小龍年年菜米其林指南外帶組合開放預訂至12/31截止】

也提供部分熱門餐點預約外帶，

家族人數再多也不用擔心，

可以針對大家特別喜歡的菜色追加。

台中年菜推薦 響海鮮 年菜介紹

小龍年六人份外帶年菜以熟食的方式提供，

並搭配響海鮮頗具質感的保溫袋，

讓大家帶回家好菜就能立刻上桌。

帶著年菜走訪親戚家一起享用美食，

不管在視覺上、味覺上，

決定都是體面又頗具心意的選擇。

【響徹雲天五福拚】

響徹雲天五福拚是五道精緻小品的組合，

提供烏魚子、醉蝦、汾蹄、魚皮和溫沙拉。

一上桌醉蝦驚人的酒香就非常吸引人，

蝦肉鮮甜彈牙，

鮮味搭配上酒香濃郁，

真的會被瞬間被秒殺的一道菜。

魚皮經過油炸後，

散發出獨特的香氣與薄脆口感，

搭配蒜酥，

更是令人食指大動。

非常厚切的烏魚子，

蒜苗與蘋果片也都準備好了。



蒜苗的辛辣與蘋果的清甜相互平衡，

讓口感更加豐富。

汾蹄是以猪前蹄製成的涼拌菜式，

豬皮Q彈有嚼勁，

而肉質則保持軟嫩多汁，

口感形成鮮明的對比。

單吃味道清新帶點酒香，

加上薑醋提味

也很加分!!

這盤溫沙拉的主角是多種鮮嫩的菇類和生菜，

綜合菇類拌炒後裹上了醬汁的香氣，

搭配爽脆的生菜和起司粉，

整體口感軟嫩多汁。

【海派黑松露透抽】

以新鮮透抽裹粉酥炸，

再均勻的裹上黑松露香氣。

透抽外皮金黃酥脆，

咬下去會發出喀滋喀滋的聲響，

黑松露的香氣在口中迴盪，

和透抽鮮甜Q軟的口感交織，

真的非常唰嘴的一道菜。

【鮮香原味松葉蟹】

一整隻松葉蟹完整上桌，

整個就非常的氣派阿!!

松葉蟹殼已經經過初步的處理，

輕鬆就能取出蟹肉，

直接就能品嘗松葉蟹的鮮滋味。

入口即化的鮮甜感，

真是太享受了！



除了原味，

還搭配了柚子檸檬凍、薑醋和松葉蟹膏三種不同風味的醬料。

搭配薑醋味道會更加鮮美，

搭配柚子檸檬凍這種果香濃郁的吃法，

也是蠻新鮮的口感，

但我個人大推一定要試試看搭配松葉蟹膏，

蟹香渾厚濃郁加上蟹肉鮮甜的湯汁，

真的超享受的!!!

【燴炒蒜苗小波龍】

波士頓龍蝦肉質Q彈，

經過快炒，

鎖住鮮甜的肉汁；

蒜苗的辛香氣味增添清爽的口感，

每一口都吃得到海味的鮮甜。

【鑽石柚香烤肋排】

鑽石柚香烤肋排上點綴著金箔，

真的看起來富貴氣派，

也多了幾分奢華感~



以低溫烹調後的豬肋排，

裹上果香四溢的柚子醬，

再進行烘烤的豬肋排，

一口咬下就能輕鬆與骨頭分離。



柚子醬的酸甜滋味，

搭配軟嫩多汁的肋排，

口感更加清爽，

味道也很讓人驚豔。

【魚躍龍門海上鮮】

年年有餘的好兆頭，

一定要來一份整尾的鮮魚。

響海鮮的海上鮮以新鮮的紅色魚種為主，

我們這一份是燕條。

魚肉口感鮮甜滑嫩，

魚皮頗有彈性，

吃起來略帶點嚼勁，

佐上蒜酥、醬汁，

更是風味絕佳。

【竹香麻油糯米雞】

小巧如福袋一樣的餐點是竹香麻油糯米雞，

將麻油糯米雞包裹進竹葉中，

不僅好看，

也多了一縷竹葉香。

糯米融合了麻油、薑與雞肉的香氣，

雞肉在麻油滋潤下，

變得軟嫩多汁，

小小一顆就帶來大大的滿足啊!!

【馬告雙菌金雞湯】

馬告雙菌金雞湯結合了台灣原住民的獨特香料「馬告」，

讓鮮美的雞湯風味更佳迷人與特別。

雞湯熬煮得濃郁清澈，

菇類的鮮甜，

融合了馬告的獨特香氣，

帶有檸檬般的清新和微微的辛辣，

湯頭溫潤順口

香氣層次豐富，

喝起來非常舒服。

雞肉在湯中燉煮得非常軟嫩，

每一口都能感受到雞肉的鮮甜，

而且充分吸收了湯汁的美味。

【寶島四季鮮時蔬】

香菇的滑嫩口感與獨特的香氣，

搭配上花椰菜的鮮脆和白果的鬆軟，

口感非常豐富。

響海鮮的年菜菜色融合餐廳的經典菜色，

真的是樣樣很經典美味。

Q比最喜歡鮮香原味松葉蟹，

單吃原味就讓她欲罷不能。

我則是大推鑽石柚香烤肋排和馬告雙菌金雞湯，

這味道真的讓人著迷。

餐點菜色豐富味道好，

在家就能和家人一起輕鬆享受米其林餐廳美味，

真的是太幸福了!!

台中年菜推薦 響海鮮 店家資訊

營業時間:11:30-14:30 、17:30-21:30

電話:04-22522127

地址:台中市西屯區市政北二路356號

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