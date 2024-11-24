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2025台中米其林星級外帶年菜-澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆品嘗美味星級料理|響海鮮

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2024-11-24 17:09:00 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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2025台中米其林星級外帶年菜推薦-響海鮮，龍年年菜米其林指南外帶組合澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆品嘗美味星級料理!!

2025台中米其林星級外帶年菜響海鮮-澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆品嘗美味星級料理page0.jpg

連續蟬聯4年米其林指南餐盤推薦的響海鮮
以活體海鮮結合創意台菜料理，
應該是不少朋友的口袋名單。
小龍年將近，
響海鮮也推出非常氣派且超值的小龍年年菜米其林指南外帶組合，
以熟食的方式提供，
在年節期間在家就能享受米其林餐廳的美味料理喔!!
【小龍年年菜米其林指南外帶組合開放預訂至12/31截止】

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台中年菜推薦 響海鮮 位置

響海鮮位於市政北二路與黎明路二段交叉口，
位於轉角處的寬敞店面，
加上日式風格的外觀。
在這一區格外顯眼。

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響海鮮店面後方還備有專屬停車場，
不管是來店內用餐，
或是來取外帶年菜
都為顧客提供大大的方便性。
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台中年菜推薦 響海鮮 用餐空間

一進入室內最吸引人的就是大型海鮮缸，
和各類新鮮魚貨。

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活蟹非常生猛有活力。

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這一區不管是幾歲的孩子，
都會被深深的吸引住。

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挑高空間與黑色工業風的完美結合，
營造出獨特的時尚氛圍，
一樓的圓桌座位區設計靈活，
半開放式的設計，
既保有隱私又具備開放感。

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二樓則為獨立式包廂，
且採光極佳，
家庭聚會、公司部門聚餐尾牙，
都是很不錯的場地。

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台中年菜推薦 響海鮮 年菜菜單

響海鮮推出的小龍年年菜米其林指南組，
匯集店內招牌人氣單點菜色，
一套九道經典菜色，
非常適合過年家族聚餐。
有雞豬魚豪華三牲和松葉蟹，
一整個內容非常的氣派阿。
【小龍年年菜米其林指南外帶組合開放預訂至12/31截止】

2025台中米其林星級外帶年菜-澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆

也提供部分熱門餐點預約外帶
家族人數再多也不用擔心，
可以針對大家特別喜歡的菜色追加。

2025台中米其林星級外帶年菜-澎派松葉蟹六人合菜，在家輕鬆

台中年菜推薦 響海鮮 年菜介紹

小龍年六人份外帶年菜以熟食的方式提供，
並搭配響海鮮頗具質感的保溫袋，
讓大家帶回家好菜就能立刻上桌。
帶著年菜走訪親戚家一起享用美食，
不管在視覺上、味覺上，
決定都是體面又頗具心意的選擇。

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【響徹雲天五福拚】

響徹雲天五福拚是五道精緻小品的組合，
提供烏魚子、醉蝦、汾蹄、魚皮和溫沙拉。

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一上桌醉蝦驚人的酒香就非常吸引人，
蝦肉鮮甜彈牙，
鮮味搭配上酒香濃郁，
真的會被瞬間被秒殺的一道菜。

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魚皮經過油炸後，
散發出獨特的香氣與薄脆口感，
搭配蒜酥，
更是令人食指大動。

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非常厚切的烏魚子，
蒜苗與蘋果片也都準備好了。

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蒜苗的辛辣與蘋果的清甜相互平衡，
讓口感更加豐富。

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汾蹄是以猪前蹄製成的涼拌菜式，
豬皮Q彈有嚼勁，
而肉質則保持軟嫩多汁，
口感形成鮮明的對比。

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單吃味道清新帶點酒香，
加上薑醋提味
也很加分!!

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這盤溫沙拉的主角是多種鮮嫩的菇類和生菜，
綜合菇類拌炒後裹上了醬汁的香氣，
搭配爽脆的生菜和起司粉，
整體口感軟嫩多汁。

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【海派黑松露透抽】

以新鮮透抽裹粉酥炸，
再均勻的裹上黑松露香氣。
透抽外皮金黃酥脆，
咬下去會發出喀滋喀滋的聲響，
黑松露的香氣在口中迴盪，
和透抽鮮甜Q軟的口感交織，
真的非常唰嘴的一道菜。

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【鮮香原味松葉蟹】

一整隻松葉蟹完整上桌，
整個就非常的氣派阿!!

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松葉蟹殼已經經過初步的處理，
輕鬆就能取出蟹肉，
直接就能品嘗松葉蟹的鮮滋味。
入口即化的鮮甜感，
真是太享受了！

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除了原味，
還搭配了柚子檸檬凍、薑醋和松葉蟹膏三種不同風味的醬料。
搭配薑醋味道會更加鮮美，
搭配柚子檸檬凍這種果香濃郁的吃法，
也是蠻新鮮的口感，
但我個人大推一定要試試看搭配松葉蟹膏，
蟹香渾厚濃郁加上蟹肉鮮甜的湯汁，
真的超享受的!!!

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【燴炒蒜苗小波龍】

波士頓龍蝦肉質Q彈，
經過快炒，
鎖住鮮甜的肉汁；
蒜苗的辛香氣味增添清爽的口感，
每一口都吃得到海味的鮮甜。

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【鑽石柚香烤肋排】

鑽石柚香烤肋排上點綴著金箔，
真的看起來富貴氣派，
也多了幾分奢華感~

以低溫烹調後的豬肋排，
裹上果香四溢的柚子醬，
再進行烘烤的豬肋排，
一口咬下就能輕鬆與骨頭分離。

柚子醬的酸甜滋味，
搭配軟嫩多汁的肋排，
口感更加清爽，
味道也很讓人驚豔。

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【魚躍龍門海上鮮】

年年有餘的好兆頭，
一定要來一份整尾的鮮魚。
響海鮮的海上鮮以新鮮的紅色魚種為主，
我們這一份是燕條。

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魚肉口感鮮甜滑嫩，
魚皮頗有彈性，
吃起來略帶點嚼勁，
佐上蒜酥、醬汁，
更是風味絕佳。

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【竹香麻油糯米雞】

小巧如福袋一樣的餐點是竹香麻油糯米雞，
將麻油糯米雞包裹進竹葉中，
不僅好看，
也多了一縷竹葉香。

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糯米融合了麻油、薑與雞肉的香氣，
雞肉在麻油滋潤下，
變得軟嫩多汁，
小小一顆就帶來大大的滿足啊!!

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【馬告雙菌金雞湯】

馬告雙菌金雞湯結合了台灣原住民的獨特香料「馬告」，
讓鮮美的雞湯風味更佳迷人與特別。

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雞湯熬煮得濃郁清澈，
菇類的鮮甜，
融合了馬告的獨特香氣，
帶有檸檬般的清新和微微的辛辣，
湯頭溫潤順口
香氣層次豐富，
喝起來非常舒服。

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雞肉在湯中燉煮得非常軟嫩，
每一口都能感受到雞肉的鮮甜，
而且充分吸收了湯汁的美味。

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【寶島四季鮮時蔬】

香菇的滑嫩口感與獨特的香氣，
搭配上花椰菜的鮮脆和白果的鬆軟，
口感非常豐富。

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響海鮮的年菜菜色融合餐廳的經典菜色，
真的是樣樣很經典美味。
Q比最喜歡鮮香原味松葉蟹，
單吃原味就讓她欲罷不能。
我則是大推鑽石柚香烤肋排和馬告雙菌金雞湯，
這味道真的讓人著迷。
餐點菜色豐富味道好，
在家就能和家人一起輕鬆享受米其林餐廳美味，
真的是太幸福了!!

台中年菜推薦 響海鮮 店家資訊

營業時間:11:30-14:30 、17:30-21:30
電話:04-22522127
地址:台中市西屯區市政北二路356號
粉絲團:響海鮮
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*

 

 
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