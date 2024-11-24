【新竹食記】尋路Cafe

尋路Cafe位在湖口北湖車站前，是個獨棟建築的咖啡館，咖啡館旁邊有大片空地草原，門口的整排摩艾像也非常吸睛，店內有老闆滿滿的收藏擺飾，每個角落都好拍，店名尋路的意喻為："尋找人生的道路，也是代表夢想的一段道路"，店內的LOGO是支可愛的台灣梅花鹿，與店名的諧音雷同，雖然這間是咖啡館，但有名的是老闆的拉麵，中式簡餐的種類也相當多元，是間適合談天聚餐的好所在！

餐廳沒有附設停車場，開車可停在北湖車站汽車停車場或北湖車站後站路邊白線。

▲尋路Cafe是間獨棟三層樓透天，周圍都被綠色植物包圍有種世外桃源的森林感。

▲門口有整排復活島的摩艾像，他們沉思的表情很像也在尋找未來的道路。(笑)

▲門口的植生牆和長椅也是非常好拍的點，來訪時不要錯過了。

▲餐廳旁有兩排樹木和大片綠油油的草原，看上去非常療癒，也很適合讓小孩跑跑跳跳。

▲後方有個小魚池，側邊也有個寬闊的木棧板廣場。

▲店內有販售各類型的慮掛咖啡，喜歡可自行選購。

▲店內另一個亮點就是這個L型的吧台桌，有滿滿的擺設收藏，很像宮崎駿動畫內會出現的場景。

▲店內用餐空間座位區幾乎都有靠窗座位，白天採光非常棒，座位空間寬闊完全沒有擁擠感，比較可惜的是沒有提供兒童座椅，對有小孩的家庭沒這麼友善。

▲醬料區提供多種日式調味料，旁邊的摩艾像衛生紙盒很搶戲。

▲桌上有提供瓶裝水和杯子，可自行取用。

▲尋路Cafe 菜單：有咖啡、熱茶、冷飲、冰淇淋、甜點、炸物、中式單點或套餐、拉麵拉點或套餐，或是什麼都不點只喝水也有低消。

▲海南雞飯 340元：有主菜海南雞、一整碗白飯、配菜是溏心蛋、花椰菜、火龍果並配上一小杯沾醬，配菜顏色豐富鮮艷好看。海南雞使用去骨帶皮雞腿肉，肉質滑嫩不乾柴，上面的薑蒜泥很提味，味道溫和吃起來沒有嗆辣感。

▲糖心蛋的蛋黃呈現半熟膏狀，蛋白是漂亮的茶色。

▲好吃雞飯 340元：也是使用去骨帶皮雞腿肉，與海南雞不同的是醬汁，淋上了店家特製黃芥末配上辣椒醬，味道除了有黃芥末的鹹香味還多了點微辣，很促進食慾。

▲炸竹筴魚飯 350元：炸竹筴魚飯的配餐由火龍果換成了番茄和玉米筍，淋上椒鹽的竹筴魚炸得金黃酥脆，吃起來沒有油膩感也沒有魚刺。

▲炸豬排飯 340元：豬排的麵衣也是炸得金黃酥脆，厚度十足，但肉質較鬆散不夠緊實。

▲豬排附的醬汁淋上後更加提味。

▲+70元套餐的甜點是焦糖布丁，焦糖的香甜蠻明顯的，布丁口感香濃與焦糖很搭。

▲套餐的飲料是果醋，喝起來微酸有淡淡果香，飯後喝很促進消化。

雞蛋糕短評：餐廳位在北湖車站和中國科大附近，店外有大草皮，室內用餐氛圍也很好，餐點種類多有拉麵也有飯，海南雞醬汁夠味肉質軟嫩，炸豬排有脆度，配菜品質也不錯，店內不提供兒童椅。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★☆



【尋路Cafe美食資訊】

地址：新竹縣湖口鄉北湖路18號

電話：0912199850

官網：facebook

營業時間：11:00–21:00 (周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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