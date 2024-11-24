進入了熟女年紀,對於甜點的心只有增無減

市面上的鬆餅粉很多，但無麩質的鬆餅粉不好找呀！

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩質、取代麵粉❗

家有雞百分，完全不用技巧，就能做出千變萬化的可愛造型鬆餅

假日親子一起做 配上一杯紅茶咖啡，簡直不能再更享受

我們經常食用的麩質來源為精緻澱粉

舉凡麵包、鬆餅、蛋糕、餅乾等麵粉製品

如果說以無麩食物替代有麩精緻澱粉，可減少多餘的熱量、碳水化合物攝取，為健康加分

【雞百分】黑糖米鬆餅粉

雞百分米穀粉特殊配方，選用100%台灣國產蓬萊白米

研究發現米穀粉吸油率降低25%~30%，熱量相對較少

且擁有優質胺基酸、不含麩質、容易消化吸收、血糖上升速度較慢等多種優點

可部分或完全取代麵粉，逐漸成為現代人新的飲食風尚✨

✅ 適用：雞蛋糕、鬆餅、鯛魚燒、煎餅、pizza....

吐司、餅乾、麵包、蛋糕、發糕、年糕、韓國年糕、湯圓、手工麵條等米食等，或做為油炸粉使用

先來個卡通造型的可可夾心蛋糕

備料：

雞百分米鬆餅粉 150克

雞蛋 2顆半

鮮奶 25克

沙拉油 10克

作法：將備料快速攪拌至均勻即可倒入模貝中進烤箱（先預熱10分鐘）

上下火烤170度20分鐘即完成（請依模型大小與家中烤箱溫度適當調整）

烘焙製作後含水量較一般麵粉微高，成品會更加濕潤有口感

無麩質、適合麩質過敏者使用

自己在家裡做,放多少油糖都看得到

蓬鬆濕潤Q中帶軟，還帶著黑糖香甜

好吃到停不下來

材料簡單，可以使用鬆餅機或平底鍋製作

美式鬆餅與雞蛋糕,鯛魚燒,甜甜圈比例

備料：

雞百分米鬆餅粉 150克

雞蛋 2顆半

鮮奶 9克

大豆油 20克

作法：將備料快速攪拌至均勻即可倒入模貝（先預熱）

烘焙時間約5分鐘（視個人家中實際器具調整）

您看看~連排隊鯛魚燒都能在家輕鬆做出來

而且做法超簡單,好適合假日與寶貝一起進行快樂親子烘焙時光

現烤出爐的鬆餅最是好吃,淋上一些蜂蜜

配上一杯咖啡紅茶,真的超幸福的

做成一口小甜甜圈

滿足想吃甜點又想控制的心

放涼了同樣好吃,寶貝帶著去上班

下午小餓的時候吃剛剛好

最近排隊也買不到的鬆餅漢堡

我個人真心覺得又甜熱量高還浪費時間浪費錢

在家複刻一款健康低熱量的米鬆餅漢堡

備料：煎好的米鬆餅皮二片,蛋,雞胸肉,起司片,醬油膏裝飾用

將煎好的備料一層一層組裝完成,最後用醬油膏裝飾個M

不用排隊,又健康又好吃還有媽媽滿滿的愛心

寶貝直接給100分的高評價

官網：雞百分

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