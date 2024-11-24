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【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩質、取代麵粉❗家有雞百分，完全不用技巧，就能做出千變萬化的可愛造型鬆餅,假日親子一起做 配上一杯紅茶咖啡，簡直不能再更享受

2024-11-24 20:58:00 文字：jaicyjy
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jaicyjy

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【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

進入了熟女年紀,對於甜點的心只有增無減

市面上的鬆餅粉很多，但無麩質的鬆餅粉不好找呀！

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩質、取代麵粉❗

家有雞百分，完全不用技巧，就能做出千變萬化的可愛造型鬆餅

假日親子一起做 配上一杯紅茶咖啡，簡直不能再更享受

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

我們經常食用的麩質來源為精緻澱粉

舉凡麵包、鬆餅、蛋糕、餅乾等麵粉製品

如果說以無麩食物替代有麩精緻澱粉，可減少多餘的熱量、碳水化合物攝取，為健康加分

【雞百分】黑糖米鬆餅粉

雞百分米穀粉特殊配方，選用100%台灣國產蓬萊白米

研究發現米穀粉吸油率降低25%~30%，熱量相對較少

且擁有優質胺基酸、不含麩質、容易消化吸收、血糖上升速度較慢等多種優點

可部分或完全取代麵粉，逐漸成為現代人新的飲食風尚✨

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

✅ 適用：雞蛋糕、鬆餅、鯛魚燒、煎餅、pizza....

吐司、餅乾、麵包、蛋糕、發糕、年糕、韓國年糕、湯圓、手工麵條等米食等，或做為油炸粉使用

先來個卡通造型的可可夾心蛋糕

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

備料：

雞百分米鬆餅粉 150克

雞蛋 2顆半

鮮奶 25克 

沙拉油 10克

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

作法：將備料快速攪拌至均勻即可倒入模貝中進烤箱（先預熱10分鐘）

上下火烤170度20分鐘即完成（請依模型大小與家中烤箱溫度適當調整）

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

烘焙製作後含水量較一般麵粉微高，成品會更加濕潤有口感

無麩質、適合麩質過敏者使用

自己在家裡做,放多少油糖都看得到

蓬鬆濕潤Q中帶軟，還帶著黑糖香甜

好吃到停不下來

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

材料簡單，可以使用鬆餅機或平底鍋製作

美式鬆餅與雞蛋糕,鯛魚燒,甜甜圈比例

備料：

雞百分米鬆餅粉 150克

雞蛋 2顆半

鮮奶 9克 

大豆油 20克

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

作法：將備料快速攪拌至均勻即可倒入模貝（先預熱）

烘焙時間約5分鐘（視個人家中實際器具調整）

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

您看看~連排隊鯛魚燒都能在家輕鬆做出來

而且做法超簡單,好適合假日與寶貝一起進行快樂親子烘焙時光

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

現烤出爐的鬆餅最是好吃,淋上一些蜂蜜

配上一杯咖啡紅茶,真的超幸福的

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

做成一口小甜甜圈

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

滿足想吃甜點又想控制的心

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

放涼了同樣好吃,寶貝帶著去上班

下午小餓的時候吃剛剛好

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

最近排隊也買不到的鬆餅漢堡

我個人真心覺得又甜熱量高還浪費時間浪費錢

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

在家複刻一款健康低熱量的米鬆餅漢堡

備料：煎好的米鬆餅皮二片,蛋,雞胸肉,起司片,醬油膏裝飾用

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

將煎好的備料一層一層組裝完成,最後用醬油膏裝飾個M

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

不用排隊,又健康又好吃還有媽媽滿滿的愛心

寶貝直接給100分的高評價

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

官網：雞百分

FB粉絲專頁：雞百分總公司

IG：1egg100

【雞百分】黑糖米鬆餅粉✨選用100%台灣國產蓬萊白米🌾不含麩

 

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