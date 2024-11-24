台北寵物友善咖啡廳/捷運新埔站美食【Gustave & Henri古斯塔亨利板橋店】店內滿滿設計感/網美打卡必拍甜點店。圓型法式可頌/鹹派/甜塔/達克瓦茲/可麗露(手作甜點專賣店)有外送、宅配服務。古斯塔亨利板橋店MENU

今日內用餐食(短影片)一分鐘快速看 https://youtube.com/shorts/VsrR-pEssQ0?si=F9s9wWqD_pNsLA4X

內用有wifi~1、2樓均有座位。

少部份座位附插座。

外帶提盒超美! 買送禮或到閨蜜、親友家做客當伴手禮(盒子)好看(甜點/鹹派)好吃!

Gustave & Henri古斯塔亨利板橋店

電話:02-2250-0520

營業時間:10:30~19:00

地址:新北市板橋區民生路二段234巷14號 。板南線(捷運新埔站3號出口)步行2分鐘

粉絲頁: Gustave & Henri古斯塔亨利

官網: https://www.gustavehenri.com/

訂購連結: https://shop.ichefpos.com/store/RuQZJyOO/ordering

捷運享食路線指引:

走出板南線(新埔站)3號出口馬上左轉234巷步行約160m-2分鐘路程。即會看到(右手邊/上圖)古斯塔亨利-板橋店

附上google截取的路線地圖

低調的隱身在巷弄內古斯塔亨利-板橋店

是朋友在板橋FB社團看到店家分享開幕貼文

(搜尋後)才知道(Gustave & Henri古斯塔亨利)其實不是新品牌甜點店! 總店在內湖已開多年google有超過1600則高達4.8顆星(好評)

可說是當地人氣甜點咖啡店；板橋店是第一家直營分店

每年(新北歡樂耶誕城期間)

小紫都會搭車北上來賞遊(板橋火車站周邊)浪漫繽紛耶誕燈飾

甜點控好友們相約先來這兒喝下午茶

品味看起來超誘人法式可頌、甜塔與鹹派。

捷運新埔站與板橋站(一站之差)無論是散步漫遊或直接坐捷運古斯塔亨利是大家來雙北市賞遊耶誕城美景前後吃點心、喝咖啡、歇歇腿好地方!也是約客戶喝咖啡洽公好去處。

短短一週內~小紫已二訪來喝下午茶

順便買抹茶柚子甜塔(外帶)去找上班中抹茶控好友探班

附近上班族(辦公室午茶)

可提前電話預訂外帶。住附近Uber Eats外送也很方便!

慶生趴、公司聚餐、舉辦開幕茶會、耶誕派對也有派對限定(2吋)小塔及(8吋)豪華大塔(鹹派、甜塔)可客製預訂(至少需提前一週預約)

2吋甜點最低訂購量(至少80份)每款口味起訂量(16份)

也可宅配(冷凍)3吋派塔之服務! 一次訂滿3000元(免收運費)

不單單是一家寵物友善咖啡館

訂婚、結婚、彌月之喜也有多款精美甜點禮盒喔! 訂購官網: https://www.gustavehenri.com/

商品櫃上竟然還有販售高質感G&H品牌杜邦提袋與可拆卸磁吸止水蓋、開放式無死角設計、不沾疏水陶瓷塗層Rocky翹翹杯(好物...等等文末再分享)

1、2樓皆有內用座位

(一樓)適合單人內用或快閃客群。(二樓座位多)處處帶著時尚設計感

Gustave & Henri古斯塔亨利板橋店 MENU

11/19拍攝。避免未來店家菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您購買(內用)當日現場MENU為準!

目前商品有: 甜塔/鹹派/法式可頌/達克瓦茲/可麗露

在櫃台看到~每年聖誕節(前)開放 節日限定『國王派』 預購

11/16起~已開放預購囉！

記得最慢須於取貨日『前兩天』預訂。

取貨時間: 2024-12/10~2025-1/10(止)

訂國王派加送(紙皇冠+聖誕小瓷偶)各一

(看的我心癢癢的)超想預購一個與閨蜜們分享啦!

訂購方式: 透過官方 ichef訂購系統 線上刷卡或(先)到店付款。 (小提醒: 完成付款 ！ 才算預定成功 )未付款=尚未完成訂購!

【Gustave & Henri古斯塔亨利板橋店】內用消費方式:

低消每人1杯飲品 (有wifi) 內用+10%服務費 現金、刷卡、LINE Pay 未客滿(不限時)有客人排隊時限100分鐘 寵物友善(毛孩)可落地! 勿奔跑、勿便溺

內用自行找座位!

手機掃桌上QR碼點餐、線上結帳、候餐

若未帶手機或不會使用點餐系統；

也可直接到一樓櫃台(現場點餐/結帳)

店員們服務很親切! 遇到我這愛拍照、愛分享客人對餐食內容之提問也都超有耐心的回覆(很加分)

以清水模風格搭配皮質座椅與有置身浪漫法國巴黎街道fu手繪壁畫及牆面上掛著數不完的古斯塔．亨利時尚設計點心相片、畫作又有一種在藝㾿欣賞作品的錯覺

(下圖) CAFE、BAR裝置拍照打卡很好看

可惜我們不是網美(大齡女子)拍照只能獨賞(不適合)放食記內~我怕影響大家的食慾(羞~)

雖然寫低消每人一杯飲品

其實若您不想喝飲料! 點一份甜點、鹹派也可以唷!

這家不是那種不通情理(強硬客人一定要點飲料)才能內用的咖啡館

好康報報: 無論內用或外帶均可集點換美食

只要購買一份『3吋』鹹派、甜塔即可集1點

集滿10點即可免費兌換(任選)鹹派或甜塔口味擇1

多人共食分享外帶(慶生、開趴) 8吋鹹派、甜塔(無現貨)均需至少提前『一週』訂購再到店取貨

好康報報二: google附相片評論(秀給店員查看)現場送達克瓦茲乙個(口味可以自選)

店員無強迫也不會主動提(評論送甜點)好康!

這是朋友眼尖看到櫃檯商品牆(移動式相片)才知道的

科普了一下 官網介紹

終於明白(Gustave & Henri古斯塔亨利)內湖總店為何會有這麼高的google好評!!

為了尋求最好的食材(串聯8個國家10個城市)

選用符合食安檢驗標準(優質食材)僅選用純天然食材(堅持)零香精、零色素、零反式脂肪且(全店禁用)植物性鮮奶油製作鹹甜點

只使用頂級食材(法國諾曼第~天然發酵奶油。日本~昭和麵粉。美國~優質杏仁粉、有機藍莓。澳洲~經典奶油吉士。德國~有機玫瑰花瓣。台灣~契作雞蛋。加拿大~當季草莓。紐西蘭~純淨鮮乳。等...優等食材製作派塔與甜點)

內用甜點size均是『3吋』派塔。

預訂外帶派對、慶生用(數量多)才有客製『2吋』鹹派、甜塔（需預定)店舖不會有現貨

內用點套餐較優惠! 也可加價升級換其它飲品

皇家檸檬塔 $150元

剛點餐時店員推薦我們

若想品味酸中帶甜(戀愛感)迷人檸香滋味!

可以點皇家檸檬塔

店內還有另一款(檸檬甜塔)!則是有著濃濃檸檬香氣!酸v度~會比其它甜點店(檸檬塔)來的再酸一點點(是愛檸香甜塔)客人的愛

皇家檸檬甜塔 出餐時表層多了一層炙燒過(甜)蛋白霜

酥鬆塔皮~搭配著台灣檸檬製作的(檸檬奶油內餡)單吃第一口會有酸到想眨眼睛錯覺。但...+加了炙燒蛋白霜後切一小塊入口品味

甜甜蛋白霜(中和了)檸檬餡酸感!

帶著清新檸香(酸甜度)剛好達到完美平衡

立馬降低了檸檬塔的酸度『酸酸甜甜』很好吃。

非常適合想品嘗招牌檸檬甜塔；又怕它太酸的另一款『酸甜適中』檸檬甜點之選擇

內湖總店(目前)無販售法式可頌

想一嚐Gustave & Henri古斯塔亨利(新品)法式可頌滋味；目前僅(板橋店)才有賣

一樓櫃檯後方

即是(開放式烘焙工作區)架上剛出爐可頌看起來好誘人

店員說: 板橋店是專門製作法式可頌與可麗露直營分店

我一直以為可頌外形是長直型或像牛角麵包那樣彎月形狀!

沒想到這家手作法式可頌和我們買吃過的不一樣!

外觀是 圓形 ~我稱它(滿月)形狀!

除了(下圖/上排) 看起來酥脆感十足經典奶油可頌。另外還有乳酪、巧克力、杏蘊(3種可頌口味)可點食

我對杏蘊(杏仁口味)感到好奇! 點了一份

杏蘊可頌 $100元

不曉得吃完會不會為我帶來更多的幸運!(笑~)

出餐後杏蘊可頌上方有灑上一層糖粉； 像不像會下雪國家寒冬裡雪地意境呀！我覺得挺美der

圓型可頌(size蠻大一個)

可頌千層外皮! 非常酥脆且不會有油膩感!

表層有舖杏仁片。對半切開最上層(一層)厚厚自製綿密杏仁餡；可頌內部(中間夾層)也有塗抹一層杏仁內餡。 外層酥鬆、內部柔軟略帶Q感! 咀嚼時有著 杏仁片堅果香與奶油香 是一款甜而不膩! 酥脆又帶 軟Q(不油膩)好食可頌

達克瓦茲

除了招牌(堅果)口味外；還有7種不同風味(內餡)可選購

這是混合糖、蛋白與杏仁粉高溫烘烤而成法式傳統小點心!

朋友笑稱口感很像台式馬卡龍又比台灣馬卡龍好吃! 又有類似法式馬卡龍!酥鬆感! 但又沒有它那樣立即入口即化口感！也不會有法式馬卡龍的『太甜膩感』

嘿!!! 這3者之間(差很多好不好)光使用的烘焙材料就不一樣!

目前內用、外帶好康活動!

消費主動出示(附相片google評論頁面)現場招待一份價值70元達克瓦茲(口味任選~擇1)

覆盆子達克瓦茲 粉色外觀很討喜!

打發蛋白、拌入杏仁粉再於模具內輕灑糖粉烘烤而成的法式甜點 。表層附著一層薄薄糖粉非常脆弱(需小心輕拿)若太用力...會一捏即碎喔!

外酥內鬆軟；含在嘴裡一下下就化開!

莓果香~甜點餅殼包夾酸甜覆盆子內餡(手感輕盈)甜度恰到好處蛋糕體是近年許多甜點控女生的愛； 也是中秋、年節伴手禮新選擇!

藍莓達克瓦茲

“醉”愛紫的我! 並不是因包夾藍莓內餡而選它! 主要是我...真的很喜歡任何帶有"紫色元素"之商品(甜點/飲料)

光看到『紫色』就讓人感到心情愉悅

實品外觀~素雅淺紫色糖霜餅皮!略帶神秘感!

切開後是帶著深邃迷人藍莓紫色澤

外酥鬆、內軟香~包夾酸V自熬藍莓奶油內餡(夾心甜點)酸中帶甜!我喜歡

另一位朋友臨時有事!比較晚到

要我們先幫她點餐(剛好可以讓我相機先食)

聽說: 古斯塔.亨利的 鹹派 很有名

很多不愛吃甜食(甜塔者) 常專程跑內湖總店吃鹹派!

現在(板橋)開了新直營分店!

想吃~終於不用大老遠的跑到內湖吃。

閨蜜說:開在新埔站離她家很近! 以後姐妹淘約喝下午茶~來這兒聚會的機率超高!

鹹派口味目前有6種!

朋友要我們先幫她挑、大家再一起分享(品味) 光看品名就讓人陷入難以決擇的冏況! 好佳在! 我們有詢問店員! 點食排行榜

蘑菇洋蔥、鮭魚青花菜、菠菜乳酪鹹派均是人氣紅不讓口味!

最後選點鮭魚青花菜鹹派 $120元

派皮厚度恰到好處! 內餡超飽滿

青花菜混鮭魚肉鹹派

內餡入口是減鹽版清爽味蕾

不會有太鹹內餡味或太油塔皮之膩感! 咀嚼時嘴裡散發著類似鹹蛋黃mix乳酪之蛋香!

後來離店前小紫有詢問櫃台店員!

那迷人蛋香是來自甜點師傅以(黃金比例)精心調配之『蛋奶餡』配方(不是/沒有加鹹蛋黃嘿) 爽口好食!

除了甜塔! 我想~我也愛上了這家的鹹派啦

剛剛進店時從一樓往二樓內用區樓梯方向前進(經過)開放式廚房看到剛出爐可麗露正脫模排排站模樣! 真誘人

也幫朋友點了一份可麗露 $85元/個

深咖啡色外皮(表層)帶著焦糖香! 脆脆的

內層有著不規則蜂巢狀孔洞、濕潤軟Q!

咀嚼時淡淡蘭姆酒+香草籽香氣!

期待未來能升級進化(包夾)不同風味內餡讓可麗露控有更多享食風味可選購! 送禮(伴手禮)更能顯現其獨特色處與質感

【Gustave & Henri古斯塔亨利板橋店】飲品MENU

目前飲料選項並不多(以咖啡為主) 真的是實至名歸『咖啡館』

​

不喝咖啡! 不想喝飲料 二樓吧咍旁有(冷水)自取

餐具、紙巾也都放在這區(自取喔)

吧咍區也有內用座位

剛剛在一樓角落看到一個寫著CAFE、BAR字樣裝置燈飾!

加上現在看到吧咍後方擺放著不少烈酒與調雞尾酒用風味糖漿

我猜...該不會古斯塔亨利板橋店未來會來個『白天與黑夜』不同風格轉場用餐模式(新增)微醺調酒bar？期待中

(冰)拿鐵 $150元/杯

​

義式濃縮咖啡+直人鮮奶調製 帶著濃郁奶香順口拿鐵~我喜歡

​

不喝咖啡好友 選了一杯阿娜娜果汁特調 $160元

以鳳利醬+椰奶+檸檬汁+冰塊攪打調製；表面浮著一層類似奶蓋的鳳梨味椰奶(奶泡)

以嘴就杯口飲用!

先是喝到綿密滑順椰奶鳳梨果香奶泡微微酸果汁特調滋味! 接著尾韻有著甜甜奶味! (甜味大於酸味) 好友說:蠻好喝的

​

二樓內用區 不單單兩面清水模牆上畫作(相片)

您可以抬頭抑望(連天花板) 也藏有畫作(相片)喔! 可說是~整間店舖都充滿設計感之延伸

(店員說: 全出自老闆的創意發想與設計) 挺時尚的

​

生意很好！沒多久就幾近客滿!

期間聽到兩組不同客人上樓(似乎是)為了舉辦25~30人聚餐(下午茶)包場活動來洽談(內用)預約訂位事宜!

​

二訪 抹茶控朋友點的抹茶柚子甜塔 $160元

知心朋友都知道! 我是超級懼怕抹茶餐食(甜點的人)

​

朋友說: 這款抹茶甜點很有特色(帶著柚子香)很好吃

看了一下官網介紹:

外層是滑順抹茶地瓜泥+抹茶粉調製的抹茶奶油香緹! 以日本柚子果醬為基底+抹茶粉特調濕潤柚子抹茶內餡! 入口散發著除了迷人抹茶香外~還多了微酸爽"柚子香"

對抹茶控而言!

不再是單單品味抹茶搭紅豆(宇治金時)內餡味!

原來~抹茶與柚子醬也可以這麼麻吉(速配)

​

我點的伯爵烤布蕾甜塔 $160元

聊天聊的太嗨(忘了手機先食)就直接開吃!

旋渦狀巧克力表層以些許銀箔點綴裝飾！內餡是帶著伯爵茶香甘納許+巧克力慕斯(苦甜)滑順濃郁巧克力香氣! 從塔皮到內餡~口感豐富! 滿滿不同層次可可香! 巧克力塔皮底層有一層流心焦糖!

濃郁巧克力mix伯爵茶甘納許香氣! 推薦巧克力控~可以點一份吃吃

​

在一樓禮盒區(商品架上)看到頗具設計感Rocky翹翹杯

有350ml與500ml兩種隨行杯容量可選購!

專利設計Mag Disk磁吸止水蓋；有如翹翹板盤(前後搖擺)只需輕輕一按即可輕鬆開關!

D&H杜邦袋 黑與白簡約設計是時下年輕人最愛的中性肩提袋

​

想包場~內用辦活動嗎？

記得早早預約訂位! 因為二訪都有看到客人詢問(包二樓)聚會事宜

​

對了~少部份座位區有『附』插座! 若您是約客戶洽公

可以先預約訂位(並先告知)請店員幫您們預留有插座(座位)

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外帶點餐單與內用點餐單(線上點餐)條碼不同

外帶手機掃(下圖)

​

外帶『鹹派』有兩種選擇！

記得勾選外帶『加熱後』鹹派或外帶『冷凍』鹹派

冷凍鹹派買回家後可冰冷凍；想吃時再自己使用烤箱or微波爐加熱即食

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購買外帶『鹹派』保存與加熱方式(如下圖)

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購買外帶『甜塔』保存和食用方式(如下圖)

​

朋友說: 抹茶柚子甜塔好吃!

so我有買一個外帶! 去找另一位抹茶控朋友"探班"

外帶盒很潮~很漂亮! 買送朋友吃! 看起來非常有質感

另有(2入/3入/4入裝)紙盒。也可加購同款紙提袋(10元/個)送禮好看

​

買甜塔、鹹派多人分享! 記得加價購買6入『小花盤叉組』$15元/組

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送朋友吃的『生日派塔』或送女(男)友吃的『節日甜點』

可以加購生日小卡、戀愛小卡及蠟燭

在訂單上key下您想表達的內容(限~20字以內中英文)店家會幫您寫上您的祝福喔!

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您也是甜點控嗎？ 現在起不用大老遠的跑到內湖吃甜塔與鹹派!

Gustave & Henri古斯塔．亨利法式甜點在板橋(捷運新埔站)3號出口附近開分店啦!

內用環境舒適且若沒客滿的情況下(內用不限時)又寵物友善! 很適合帶著毛孩來喝下午茶

訂結婚、彌月之喜也有『 婚慶禮盒 』可以預約品嘗及訂購!

​

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每個人對(古斯塔亨利)派塔口味喜好不盡相同；食記心得僅供參考。營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的支持是我繼續寫文分享的動力) 一起趴趴走找尋下一站美食景點go