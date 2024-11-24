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到綠島時，發現這家超好吃的早午餐！裝潢氛圍很讓人有印象，餐點每道具有豐富層次，邊吃邊和同行的朋友狂稱讚！推薦大家來綠島，可以選個悠閒的午後，來吃個早餐或下午茶，晚上則變成頗具氣氛的餐酒館。

👉冰沙調酒、飛魚披薩，特色餐酒館沐嶋

沐嶋Moon Island bistro(粉專)

📍台東縣綠島鄉122號

☎️ 08 967 2488

🕰週一至週日 12:00pm~00:00am(週二公休)

沐嶋Moon Island bistro 環境

牆壁的上部呈現不規則的天然石紋狀細節，彷彿岩洞般的設計，增添了粗獷的自然氛圍。吧檯區用木質台面打造，具有不規則的邊緣，強調自然的粗糙美感，呼應了牆壁的岩石造型。整體呈現了一種舒適且具有自然氛圍的現代風格。

裡面有個小包廂。

大面積採光、原木空間，營造出質樸、輕鬆愜意的感覺，能好好享受早午餐或輕食的小角落。

沐嶋Moon Island bistro 餐點

白蘭地鮮蝦蕈菇 NT.260 不客觀推薦★★★★★

使用鮮蝦和新鮮蘑菇佐以白蘭地煮製。鮮蝦經過微妙的白蘭地火焰烹調，香氣濃郁，蝦肉彈牙而多汁。蘑菇吸收了酒香，帶有細膩的口感和鹹香鮮甜的餘韻，完全是我愛的口味。

手切薯片 NT.180 不客觀推薦★★★★★

手工切片的薯片現炸而成，裹上厚厚香甜糖漿，伴隨大蒜濃郁香氣，味道醇厚又帶有鹹香風味，令人忍不住一片接一片，是同行朋友心中的第一名。

海鹽焦糖烤地瓜披薩(10吋) NT.280 不客觀推薦★★★★★

香甜的地瓜泥和起司很搭，口感甜中帶鹹，完美平衡。烤製過程中，地瓜的香氣充分釋放，餅皮則烤得恰到好處，邊緣微脆不乾柴，給人滿滿的滿足感。

舒肥鬼頭刀與酸甜辣醬(拼盤) NT.320 不客觀推薦★★★★★

早午餐拼盤份量很足夠，以鬼頭刀為主的餐點真的很少！鬼頭刀魚經過舒肥技術烹調，肉質細緻且保有鮮美的原味。搭配酸甜辣醬，上方乾燥金針菇增加風味，口感多層次且不失魚肉的鮮甜。

海蔓青醬海鮮燉飯 NT.340 不客觀推薦★★★★★

燉飯的米粒飽滿並帶有羅勒的香氣，搭配新鮮的蛤蜊、蝦子，海鮮的鮮美融入米粒、提升了整體口感，米飯的軟硬適中，口感豐富。

濃焙茶巴斯克 NT.180 不客觀推薦★★★★★

濃郁的焙茶風味結合巴斯克乳酪蛋糕的綿密質地，散發出細緻的茶香，口感濕潤滑順。焙茶的回甘與蛋糕的奶香在口中交織、焙茶降低原有巴斯克乳酪的膩感，很好吃！

地瓜布蕾 NT.160 不客觀推薦★★★★★

選用了台灣地瓜，布蕾的奶香與地瓜的自然甜味完美結合，表面經過炙燒後形成酥脆的糖層，地瓜醇厚降低糖層的甜度，與內裡的細膩口感形成對比，風味獨特。

黃金柚子水果茶 NT.135 不客觀推薦★★★★★

新鮮柚子調製的水果茶，清爽且微酸，柚子的果香和甜味調和得宜，是搭配早午餐的理想選擇，尤其適合炎熱的天氣。

夕日 NT.135 不客觀推薦★★★★★

微酸果味中帶有甜味，清新的氣泡口感，非常爽口。

從用心設計的裝潢到充滿創意和美味的料理，每個細節都展現了這家店對食材和服務的用心。大推他們的薯片和地瓜披薩，保證超有特色，吃過會想再吃。