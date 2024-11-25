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【都市小廚】寒冷的冬季，來杯溫暖的飲品，金桔紅茶 - 大漠國渡

金桔 都市小廚 金桔紅茶 金桔樹 more
2024-11-25 10:00:00 文字：大漠國渡
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大漠國渡

大漠國渡

前言

幾個月前，大漠在「建國花市」 買了一棵「金桔樹」，準備來自己動手泡泡「金桔檸檬」😄

結果突然覺得為了泡一杯「金桔檸檬」，還要買一顆「一定用不完的檸檬」，太不划算了吧 ❗❗

那就閹割一下，改泡一杯「金桔紅茶」吧 😀，而且天氣也漸漸的變涼了，來杯溫暖「金桔紅茶」一定不錯 ~

奇特的是嘗起來的味道跟「檸檬紅茶」挺像的呢 😆

一、金桔的「花」與「果實」

感謝不知道哪裡來得「蜜蜂」和「蝴蝶」，幫忙傳遞花粉 😇

讓大漠的「金桔樹」開了滿滿的花 ~

金桔紅茶

更棒的是已經結了許多的「金桔」果實 ~

金桔紅茶

二、金桔紅茶

(一)、準備食材

1. 「紅茶茶包」1 包。

2. 「金桔」2 顆。

3. 「 」依個人口味。

金桔紅茶

(二)、料理「金桔紅茶」

拿起手邊的「水果刀」，準備來玩「切水果」😆

金桔紅茶

將「金桔」剖半即可。

金桔紅茶

打開包裝取出「紅茶茶包」，並將它放入「馬克杯」中 ~

金桔紅茶

將熱水倒入「馬克杯」中，泡出一杯熱騰騰的「紅茶」~

金桔紅茶

再來就將「金桔」放入「紅茶」中 ~

這裡大漠有將「金桔汁」擠出來滴到「紅茶」裡快速入味 ，懶得慢慢泡 😆

金桔紅茶

(三)、「金桔紅茶」品茶時間

覺得「無糖」的很可怕的人，記得加點「」喔 ~

金桔紅茶

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