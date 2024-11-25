假日很常去逛東市場並去買公明路上的苜見·好吃不胖苜蓿芽捲

等老闆做捲過程中，也會聽老闆分享他們常吃的其他嘉義早餐 (畢竟可不想天天吃自家做的苜蓿芽捲啊)

包含附近的懶的想早餐現烤三明治、哈哈飯糰，還有就是文化路夜市商圈附近的「陳飯飯 海苔飯捲」

除了葷素都有的海苔飯捲，還有炸物和超多口味的便當餐盒

便當還有老闆手捏造型飯糰，好吸引我! 於是來吃吃看!

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餐廳名稱：陳飯飯 海苔飯捲(嘉義市西區延平街305號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0982027782 週二至日6:30-12:00；週一休

餐點介紹：飯捲/單點&加點/飲品/便當餐盒

用餐日期：2024.11



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▲陳飯飯 海苔飯捲 店面

▲陳飯飯 海苔飯捲 店面

店面旁還有一台專屬腳踏車，老闆會騎腳踏車外送兼當活動廣告招牌

也是因為之前陳飯飯老闆騎腳踏車逛街逛到公明路，才偶遇苜見‧好吃不胖，兩家老闆們才認識的!

聽到我是苜見‧好吃不胖推薦來的，陳飯飯的兩位老闆更加熱情、一見如故

陳飯飯 海苔飯捲 菜單(拍攝日期：2024.11)

▲這是陳飯飯常態菜單(飯捲和飲料)

餐盒或特殊口味則會另外紙本和網路公告

雞塊煎 豆腐餐盒

內容：造型香鬆飯糰、炸雞塊4塊、煎雞蛋豆腐4塊、配菜4道、水煮溏心蛋2半顆

若把全部食材都放進去，看起來會太爆炸滿

所以上圖是有暫時先把半顆蛋和少量配菜先拿起來，拍完再補回來(笑)

老闆真是好身手!除了常見的三角飯糰，還偶爾會出現隱藏版的造型飯糰

▲今天的造型飯糰是「麵包超人」，用拌入香鬆的飯糰做成圓頭，並用海苔和小香腸來點綴五官，唯妙唯肖

米粒口感Q彈、 略有咬勁，我蠻喜歡的

▲水煮蛋

有半顆蛋黃是全熟的，另一半顆則有溏心，蛋白好嫩、蛋黃香甜

▲今日的配菜有茭白筍、甜豆、煎櫛瓜和娃娃菜捲胡蘿蔔

有清炒的、煎的、清燙的，少油料理，簡單卻又不會單調到恬淡無味

▲現炸的炸雞塊，表面麵衣薄脆，殘留少少油

內部則略帶汁水，很嫩喔

整體調味簡單，每日配菜和主食的種類多樣，且常常出新口味

從米飯、配菜和主食肉(蛋白質)類的擺盤都可見到老闆的用心，使每個飯盒都繽紛可愛

讓人耳目一新，心情也好好!

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▲陳飯飯 海苔飯捲 店面

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