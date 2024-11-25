2024年獅潭仙草花節是個充滿夢幻色彩的活動，這個花節不僅是融合了自然美景、音樂、美食和藝術的多元體驗。

今年活動的主題是：仙境夢遊，將帶領遊客沉浸在浪漫的紫色仙草花海中。

📸2024獅潭仙草花節🌸

📆活動日期：11月23日、11月24日、11月30日、12月1日

📌活動地點：獅潭大東勢道路旁

⏰營業時間：24小時

☑停車無料，活動當日有交管｜廁所🚾🚻。

走進獅潭的仙草花海，彷彿步入一個由紫色編織的夢幻仙境。

2024年獅潭仙草花節以仙境夢遊為主題，這樣的設計讓整個花海展現出如夢如幻的氛圍。

仙草花的花語象徵是純潔、純潔的愛情，也有生命之水，象徵著生命力與永恆的意思。

而一大片的紫色花海，成為吸引遊客的亮點之一。

當你在這片花海中漫步徜徉，四周的花朵隨風搖曳，花香彌漫在空氣中。

從踏進花海的那一刻起，視線便被那廣闊的紫色花田所吸引，彷彿置身於童話世界中，遊客和仙草相映成趣，形成一幅自然畫面，讓人心情也快樂起來。

紫色的仙草花不僅為花海增添了視覺的美感，更與周圍的自然景色共乘一色。

山脈和藍天作為背景，讓這片花海像是一幅明信片畫面，令人著迷。

遊客來此自拍或是合照，就讓紫色花海帶來截然不同的視覺效果。

而這次2024年獅潭仙草花節的另一大亮點便是音樂會、攤位市集以及美食。

獅潭仙草花節的市集的攤位琳瑯滿目，販賣商品各式各樣，從當地的手作藝品到各種美食應有盡有。

這次活動區分2個周末進行，從11月23日、11月24日、11月30日、12月1日，活動將持續4天，讓遊客有充足的時間來參與各種活動。

在這段時間內，遊客可以悠閒地走在花海中，參加音樂會，逛市集，品嚐當地美食。

請一起來與家人或是朋友，享受這美好的假期時光。

2024獅潭仙草花節讓來訪遊客帶來不同的感受，讓人來此享受這片紫色仙草花海帶來的浪漫和魅力。

漫步在仙草花田間，這樣的花海節日，不僅讓人感受到了大自然的美麗，更讓人發現了假日生活中的樂趣。

無論是愛花ㄟ冰友，如果你也想沉浸在浪漫的紫色世界中，緊來這覕喔~~保證你會愛上這片紫色花海！

中午前往附近的獅潭老街吃飯，這裡的美食都是和仙草料理有關係！

獅潭名產 仙山仙草在假日的時刻，人潮容易爆滿，需要耐心等候用餐時間叫號。

🍜獅潭名產 仙山仙草

📌地點：354苗栗縣獅潭鄉新店62號

⏰營業時間：

星期二 休息

星期三 ~ 一 09:30–17:00

☑停車有料，消費抵停車費，低消限制｜廁所🚾🚻。

點選餐點依序是：▲仙草牛肉麵｜▼仙草炒板條｜仙草水餃｜炸仙草

這裡的美食相關料理都是把當地的仙草，融入在美食當中，至於口感如何！？就要看每個遊客的接受度。

因為有低消限制，點選套餐模式，除了主餐之外，另外還會有仙草茶*1和熱湯*1。

▲炸仙草

飯後來個：仙草地瓜芋圓紅豆牛奶冰*1+仙草冰*1，做完美的Andy。