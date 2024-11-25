這次和朋友相約聚餐，由於近期天氣轉涼，大家都在詢問台北哪裡有賣養生雞湯。想起上回在好米亞的用餐經驗，即使還沒喝過新推出的雞湯，我依然毫不猶豫地向朋友推薦了好米亞。而朋友們看著我信誓旦旦的模樣，紛紛贊同將這次聚餐的地點定在了「好米亞餐廳」。

好米亞餐廳令人熟悉的寬敞用餐環境，保留工業風格設計，給人一種沉穩的感覺。 開放式的廚房依然可見店員們忙碌的身影，舒適的環境讓人感到相當輕鬆、自在。

好米亞餐廳新推出的濃白砂鍋雞湯料理，可以加499元升級雙人套餐(好菜小品、開胃前菜各選一)，或加999元升級四人套餐(好菜小品、開胃前菜各選二)。今天我們夫妻倆帶著岳岳和兩位朋友聚餐，相信五個人的食量，可以和大家分享更多美味料理。

🍲御品鮮鮑雞湯/ 鮮蝦餛飩

御品鮮鮑雞湯湯底嚴選使用台灣黑羽土雞老母雞、瑤柱干貝、金華火腿、月亮豬軟骨歷時12小時的文火慢熬，熬湯前雞骨架會先經過烤製，而 豬軟骨排在長時間的熬煮下，化出大量膠質。 以多樣海鮮和豐富肉質熬製而成的雞湯，入口香氣醇厚、黏口，還附有膠原蛋白，是一大補湯！

鮑魚雞湯除了熬湯用的食材之外，湯中還有娃娃菜、6顆大顆的鮑魚，還能加價時令海鮮-超大隻的肥豬蝦(399/ 隻)，非常的真材實料。御品鮮鮑雞湯新鮮鮑魚的頂級享受，這雞湯在東區雞湯，乃至於台北雞湯都能佔有一席之地，十分推薦！ 鮮蝦餛飩有6顆，是好米亞手工製作的餛飩。餡料由韭黃、鮮蝦、溫體豬後腿肉組合，每一顆餛飩都有一隻好米亞親手撥的白蝦。鮮蝦餛飩皮薄、Q彈，口感細膩、滑順，完美的鮮味，搭配抄手醬更是一絕！

🍲高粱漬烏魚子 烏魚子經由高粱酒浸泡，舒肥方式熟成，更加突出溏心的口感。搭配索蘭諾火腿或蘋果或蒜苗，帶有高粱酒香醇氣味的烏魚子，口感Q彈，濃郁的美味令人愛不釋手。

🍲干貝芋粿糕 干貝芋粿糕裡有乾貨干貝、金鉤蝦米，將芋粿糕炸至外皮酥脆、略微焦黃的模樣後，芋粿糕散發出濃厚的芋頭香氣，還有海味乾貨的熟成鮮香穿插其中。干貝芋粿糕口感Q軟彈牙，每一口都滿溢著十足的香氣，擄獲了我們的味蕾。

🍲冰釀紅燒肉

冰釀紅燒肉我猜冰糖應該是整道菜醬色的基底，搭配燉煮軟爛的紅燒肉 ，展現出濃油赤醬的美味。 冰釀紅燒肉 入口即化，不油不膩，醬香味十足。口感上QQ的表皮、軟嫩瘦肉帶著溫順的油脂，好好吃，是上海菜完美呈現啊！

🍲月見蠔雞飯 月見蠔雞飯讓人想起古早味的豬油拌飯，結合中式和日式。月見蠔雞飯在米飯淋上干貝雞油、蠔油、花雕酒雞汁醬，拌上干貝絲、放入生蛋黃。將蛋黃與米飯完美結合，白米飯多了一股香氣和黏稠感，雞汁醬的甘甜混著蛋黃的濃郁香滑，月見蠔雞飯吃起來鹹香、夠味、不單調。

🍲油雞腿

油雞腿使用特色醬汁醃製， 色澤油亮的油雞腿，只看一眼便讓人食慾大增。一口咬下，是嫩中帶Q的口感，去骨後吃起來更是爽感十足。雞腿肉油而不膩，我們五人一塊接著一塊，不斷將雞腿肉放入口中。那旋風般吸入的場面，秒速光盤，店員應該嚇到了吧！

🍲麻辣臭豆腐 傳統小吃麻辣臭豆腐由好米亞自己調味，使用大紅袍、青花椒及5種辣椒調配出獨家辣油，香辣味十足。搭配臭豆腐、嫩鴨血、Q彈嫩牛筋、帶有嚼勁的牛肚，這麻辣臭豆腐，再來一碗白飯，我可以飽餐一頓！

🍲醬香生醃綜合海鮮

生醃海鮮選用生食等級海鮮，海鮮都是當天用餐一小時前新鮮處理。綜合海鮮有白蝦、天使紅蝦、葡萄蝦、北寄貝、花枝、鮑魚，生醃偏潮汕口味。潮汕生醃海鮮在中國素有毒藥之稱，其意為吃過的人都會無法自拔地愛上那個味道，而好米亞生醃海鮮承潮汕生醃海鮮之美，是為毒藥，令人上癮！

🍲柳橙汁/ 烏龍茶/ 蜂蜜檸檬/ 焙香烏龍/ 桂香芭樂

柳橙汁、烏龍茶、蜂蜜檸檬為一般飲品，而焙香烏龍、桂香芭樂則是調酒。蜂蜜檸檬檸檬的微酸果香帶點蜂蜜的甘甜，交融成酸中帶甜的口感，比例十分平衡，不會過於甜膩或太酸，清爽又解膩。焙香烏龍用燒酒浸泡茶焙烏龍，再低溫舒肥，是不多加調味的純飲。因為是純飲，所以能很直觀的感受到烏龍茶與燒酒碰撞後的口味。前調是烏龍醇厚的茶韻，加上經過重發酵後帶出的花果香，最後燒酒的存在感逐漸明顯，擴散整個口腔。兩者香氣融合，整體相當順口。桂香芭樂以茶王茶酒為基底，加入新鮮紅心芭樂汁。入口是紅心芭樂搭配接骨木的清爽口感，將果酒的清新完全展現，尾韻則是淡雅茶香。果香與茶香結合後，喝起來完全不突兀，反而增加了十分特別的層次感，讓人回味無窮！​​​​​​​

🍲手工布丁

由甜點起家的好米亞，精緻又可口的甜點是強項。 手工布丁上放了奶油和柳橙，吃起來是入口即化的滑順綿密感，奶味和蛋香都是一等一的濃郁。頂部的奶油讓層次感變得更加豐富，加上焦糖獨有的香氣，幸福感直接拉滿！​​​​​​​

好米亞餐廳

地址: 台北市大安區敦化南路一段270巷6號

營業時間: 週一-週日11:30-22:30( 午餐時段11:30-13:30；下午茶時段14:00-16:30；晚餐時段17:30-20:30)

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