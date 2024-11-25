台灣在地牛排老牌「貴族世家」在今(2024)年11月有新品上市啦

是和KDPAPA金德老爹聯名，以獨家雲滇風味麻辣醬和經典蘑菇醬結合，與四款熱銷牛排組成的「麻辣牛排」系列

中式調味與西式排餐的結合，顛覆既定印象的創意組合是不是更加吸引人呢?

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餐廳名稱：貴族世家牛排-嘉義大雅店(嘉義市東區大雅路二段167號)

餐廳連結：官方網站 官方FB粉絲專頁 大雅店FB粉絲專頁

營業資訊：05-2743889 週一二四五11:00-14:30 17:00-21:30；週六日11:00-15:00 17:00-21:30；週三休

餐點介紹：牛肉/豬肉/雞肉/海鮮/雙拼/加點/自助吧

用餐日期：2024.11



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▲貴族世家牛排-嘉義大雅店 店面

目前在嘉義市的貴族世家就僅大雅路上這唯一門市(印象以前在中山路和博愛路都有，但都比較小家)

至今也經營超過20年了吧?

記得小時候(國中以前)的外食餐廳選擇不多，當時若跟家人們來貴族世家吃牛排，就真的是種「小奢侈」

▲貴族世家牛排-嘉義大雅店 用餐環境

挑高的空間，讓人感覺空曠明亮，沒有壅擠或壓迫感

▲貴族世家牛排-嘉義大雅店 自助吧

記得以前的自助吧就是常見的抹醬土司、玉米濃湯和幾種沙拉、水果、冰淇淋和飲料吧?

現在則變的超豐盛

(客串演出: Na哥)

▲貴族世家牛排-嘉義大雅店 自助吧

有好幾道中式熟食、蒸籠點心、熱湯(有我超愛的藥膳排骨!)

生菜沙拉、水果、冰淇淋和飲料的品項與口味也有更多選擇

▲貴族世家牛排-嘉義大雅店 自助吧

還有DIY的甜湯剉冰、切仔麵與格子鬆餅，真的是甜鹹冷熱通通包辦，而且店員補菜也都很迅速

真的就是不怕你吃，怕你吃不下

▲這次久違再訪，除了是想來大啖自助吧

重點則是來嚐鮮貴族世家推出的「麻辣牛排」 系列新品!

麻辣巨牛排 NT 500

※份量：12 oz ※熟度：七分熟

和KDPAPA金德老爹的辣醬是以屏東產紅辣椒、朝天椒兩種辣椒組合，搭配雲林蒜頭、花椒、胡椒等辛香料調和

不過聯名的並非官網上的辣醬商品，而是以他們的辣醬與貴族世家的經典蘑菇醬調配，口味上還是吃的到蘑菇醬的甜味，伴隨辣醬的辣椒香和微辣感

我感覺僅微辣而已，在嘴腔內有產生溫辣感，卻不會讓人流鼻水、想喝水與其他不適的症狀

因此口味和辣度可讓大多人客容易接受，不用擔心味道差太多或太辣而不敢嘗試

▲牛排太大片，乍看起來好像很薄，但其實厚度也是達1 cm，是牛肩胛(Chunk)的原塊肉，整片看起來是數塊瘦肉間有有筋膜戶相連接

七分熟度，瘦肉部位口感有筋的Q度卻不會難以咀嚼，邊緣的筋膜也好切除

麻辣板腱牛排 NT 440

※份量：7 oz ※熟度：三分熟

剛上桌時還以為是不是上錯成雞腿了，我從來沒見到這麼厚的板腱牛排啊(超興奮)

板腱(Chuck tail/Blade)位於肩胛骨上方，也是肩胛區最軟嫩的部位，因此又稱作「 嫩肩」、「嫩肩里肌」

▲三分熟的切面看起來呈深紅色，但沒有生肉的味道或筋度，而是柔軟彈嫩、很好咀嚼

且將近2-3 cm的超厚厚度，徹底滿足大口嚼肉塊的慾望啊

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