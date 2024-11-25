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乾麵淋上特製辣醬在配上一碗肉羹湯，真是大大滿足

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2024-11-25 13:25:00 文字：果果愛Fruitlove
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傳承擔仔麵⟩台中清水麵店，來這就是一碗乾麵淋上特製辣醬，在配上一碗肉羹湯，真是大大滿足 @果果愛Fruitlove

主要是賣早午餐的時段，有乾麵、肉羹、小菜，還有和肉圓的醬料很像的特製辣醬，一定要淋上乾麵一起拌來吃。

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我們來的時候是假日，買的人潮很多還有電話預訂的，大約十一點初就很多東西已經賣完了，內用有電扇沒有冷氣，或多或少會稍微有悶熱感，附近的停車位不是很好找，我們找了一段時間才在別人家門口借停。

傳承擔仔麵⟩台中清水麵店，來這就是一碗乾麵淋上特製辣醬，在配上一碗肉羹湯，真是大大滿足 @果果愛Fruitlove醬料都在櫃檯，按照劃單的順序要自行取餐，取餐的時候會給托盤。

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沒有醬料碟，要加多少直接來櫃檯加進碗裡，大多的人都是取餐順便加，我們也跟著這樣做。

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乾麵

特製辣醬的模樣跟肉圓的醬很像，有濃稠感聞起來也很香，對於吃小辣的我們覺得吃進去一開始有辣椒的微微辣感，後面則是有一點點甜甜鹹鹹的味道。實際以個人對辣度的感受為主

傳承擔仔麵⟩台中清水麵店，來這就是一碗乾麵淋上特製辣醬，在配上一碗肉羹湯，真是大大滿足 @果果愛Fruitlove乾麵上的肉燥聞起來很香，而且給得量不少，覺得有很像醬料的肉末、咀嚼起來很香很嫩的瘦肉、甜甜QQ不油膩的肥肉，上面還會灑上一些芹菜，我們自己很愛這個味道，如果不喜歡點餐的時候一定要先說......( 繼續閱讀文章 )

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