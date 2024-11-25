桃園開業七年上善若水海鮮鍋物！是我朋友愛店！幾個月前強勢回歸，升級成2.0提供自助區吃到飽，自助區超過20種時蔬火鍋料，菜盤自助隨你裝，還有3種自製小菜、咖喱飯、杏鮑菇麻油雞、炒米粉..等吃到飽，還和中壢之光綿綿冰獨家合作，飯後有綿綿冰吃～

巨粗鱈場蟹腳雙人海陸餐！一個人不用1400元，使用秋天白令海鱈場蟹，鱈場蟹腳比50元還粗！直接爆吃牠，別桌點的超霸氣火雞佛也好狂～

上善若水海鮮鍋物 在哪？

上善若水海鮮鍋物位在桃園區大興西路二段上！旁邊就是麥當勞辨識度很高，騎車可在附近找停車格，開車可在寶慶路找停車格，或停放後方天天停車場(大興站)步行約5分鐘～

地址：桃園市桃園區大興西路二段181號

聯絡電話：03-3020932

營業時間：平日週一到週五11:30～14:30、17:30～22:30/假日週六日11:00～22:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：有10%

離國道二號機場線約5分鐘車程！吃飽還能去最美圖書館同樣約5分鐘車程～

門口就有公車站牌好方便！寶慶路口站下就到囉～

上善若水火鍋身邊很多朋友都吃過！之前聚餐有找過，可惜我有事沒來吃，上網看才知道Google Map近3000則評論有4.6顆星，我朋友都可以升級VIP會員啦！她冬天很常來報到～

上善若水海鮮鍋物 菜單

店內有6種特色湯頭可選！原味蔬菜湯不用加錢，另外五種加39元～69元，最便宜一份鍋物368元起，可享自助區菜盤熟食飲料吃到飽，平日提供單點自助吧，每人278元(蔬菜雞原湯+自助區吃到飽)，假日/國定假日都需點套餐喔～

身高120cm以下不另收費。

身高121～140cm，未點套餐將酌收$168元自助吧吃到飽。

身高141cm以上，每人需點一份套餐或單點自助吧。

平日中午也有好幾組客人！朋友說假日來吃有時候要等，建議訂位比較保險，除了四人、六人火鍋桌，現場還有半開放式的包廂，包廂沒低消，我當然要坐包廂～

只是坐包廂離自助區比較遠，就看個人需求是什麼，懶得走就坐自助區旁邊～

上善若水海鮮鍋物除了是寵物友善餐廳！親子客有提供兒童座椅，洗手間有尿布台～

開放式包廂適合多人聚餐！一邊是沙發椅另一邊是椅子，親子客適合坐包廂～

WOW！霸氣大雞佛單人鍋

肉片都是現點現切！可透過小窗看到切肉過程，剛好看到別桌大雞佛！點鍋物真的好補，飽滿火雞佛看起來超霸氣，還可以加99元份量+50%，這一口咬下一定是爆漿～

櫃檯立牌特別提醒！為了保持食材新鮮度與品質，店內不提供打包與外帶服務，來這點剛好、自助區拿剛好就好～

超仙氣菜盤自助區

這應該是我看到最仙氣菜盤區！整個霧氣濛濛！超過20種時蔬、菇類與火鍋料，近看才有辦法知道有什麼蔬菜？嚴選台灣在地蔬菜，台南小農虱目魚丸與100%純鴨血必拿，還有鄉民激推豬血糕好像也不錯，丸子看起來都不錯～

◎ 浪費食材每人收200元 (詳細規定依店家為主)

第一輪建議拿剛好就好！第二輪喜歡什麼再拿才不浪費～

台南直送的小農虱目魚激推！古早味虱目魚漿用冰淇淋勺挖，建議可多來幾球，因為真的很好吃～

麵食分別放在自助區最上面！有王子麵、手工意麵與冬粉，佐料區立牌有麻辣麵教學，喜歡吃辣可以來一碗～

三種自製小菜．佐料區

提供三種自製小菜！不定時更換新菜色，今天小菜是涼拌川耳、酸溜海帶芽與麻辣百頁豆腐，三種吃一輪都很清爽有入味，百頁豆腐有椒麻香～

自助區該有的佐料都有！像是沙茶醬、蒜泥、手工麻辣醬、香檸醬、蔥花、辣椒、蘿蔔泥…。

我個人推薦香檸醬，一點點的酸甜交織很清爽，用來沾佐海鮮最對味～

另一邊有冷熱飲料區、白飯、淋醬、高湯與熟食～

自助區飲料區！有百事可樂機、莫凡彼咖啡區、復刻奶茶、蜂蜜檸檬、桂花無糖烏龍茶..等。

這咖啡杯也太有質感了吧！

熟食吃飽飽

自助區熟食有白飯、肉燥醬、咖哩醬與炒米粉！有點誇張才12點炒米粉已經快被夾完，旁邊有台中經典東泉辣椒醬～

自助區提供生雞蛋！高湯可以自己加～

中壢綿綿冰 獨家合作

除了冰淇淋！竟然還有中壢之光綿綿冰！想一嚐老店滋味不用跑中壢，這自助區隨你吃到飽，綿綿冰被挖到很下面，就知道有多受歡迎，挖綿綿冰要一點技術，我們用了好幾次也沒成球，剛好用成一整碗吃比較多～

中壢綿綿冰吃起來清爽不膩口～

提供三種古早味餅乾！小朋友可當飯後小點心，也能搭配古早味綿綿冰～

巨粗鱈場蟹腳雙人海陸餐

雙人海陸拼盤真的有誇張！雙人海陸餐2788元等於一人不用1400元，就吃到鱈場蟹腳、天使紅蝦、石狗公魚、小卷、干貝、鮮蚵與蛤蠣，肉品有牛五花/梅花豬/豬五花/雪花羊/雞腿五選二，加上自助區吃到飽，本來以為要有點實力才吃得完，結果這天我們兩個女生…吃完了～

海鮮盤拿起來好有份量！單手真的會撐不住！巨粗鱈場蟹一字排開好壯觀～

蒜蒜塔香蛤蠣湯

湯底都是每日現熬！蒜蒜塔香蛤蠣湯好香！一靠近就聞到濃郁蒜香氣，蒜頭辛香甜味都煮到湯裡，結合大蛤蜊與九層塔葉，這湯已經很好喝，放入滿滿菜盤配料越煮越鮮甜，好喝又順口～

川味麻辣湯底

川味麻辣湯的香氣比傳統麻辣鍋多一味！椒麻辛香料炒香結合，加上濃郁蔬果高湯，涮煮什麼都適合～

100%純鴨血好鮮嫩帶點微Ｑ！吃起來有點像果凍鴨血，100%純鴨血沒腥味，吸附川味麻辣湯好吃，虱目魚漿虱絕對要多拿幾球，吃得到虱目魚鮮甜原味，滿滿虱目魚香口感Q彈，越咀嚼越香～

這的火鍋料都有選過！讓火鍋餐吃起來更豐富～

秋天白令海鱈場蟹

秋天白令海鱈場蟹超粗！這是和店家借來拍照，今年的鱈場蟹比較粗大，喜歡鱈場蟹朋友趕快，正常雙人海陸份量如下張照片～

海鮮有沒有新鮮？眼睛一看、筷子一夾、鼻子一聞就知道！

海鮮盤好強大除了鱈場蟹腳，帶皮石狗公魚片也切的很厚實～

海鮮盤的小捲好搶眼！限量供應賣完就沒有了！這真的是目前吃過數一數二大的小捲。

鱈場的蟹殼很堅硬！顏色有光澤、關節緊密沒異味～

鱈場蟹腳 比50元還粗！

鱈場蟹絕對是高檔海鮮食材之一！領薪水就來犒賞自己一下，真的太幸運！有好幾管鱈場蟹腳比50元銅板還大，我家閨蜜可以爆吃～

海鮮盤全部放到火鍋湯！這鍋吃了會痛風！

小卷煮三分鐘肉質緊縮，夾起來有彈性即可，口感彈牙不用沾醬鮮甜好吃，帶皮石狗公魚肉厚實，肉質細緻有彈性，沾點香檸醬吃更清爽美味～

蛤蠣、牡蠣飽滿會爆漿！蒜蒜塔香蛤蠣湯加入大量海鮮熬煮，海鮮精華釋放出來，湯底多了海鮮甜味升級好喝～

鱈場蟹腳放到火鍋煮到熟透！蟹肉呈現白色或淡紅色即可～

現場提供工具可使用，但是鱈場蟹殼還是有點硬！考驗我們的手力～

最粗大的鱈場蟹腳撥開看得到一絲絲蟹肉，這真的太過癮了，直接吃爆牠，蟹肉細緻甜度高，直接吃蟹肉是奢侈吃法，可留一點蟹肉，最後高湯加碗白飯，再把蟹肉放上去就是一碗鱈場蟹粥～

鱈場蟹高蛋白低脂肪！吃完也不會有罪惡感！真的是海鮮中的極品，這鮮甜滋味讓人好滿足～

肉品選了～美國牛五花、台灣特選梅花豬

美國牛五花油花分布均勻！肉質吃起來更軟嫩，CAS認證的台灣梅花豬，吃起來有口感、沒腥味，沾點手工麻辣醬很對味！

炒米粉就是要淋點東泉辣椒醬！炒米粉淋點肉燥更香～

自助區竟然有麻油雞！一整鍋隨便撈都是料，還有好多Q彈的杏鮑菇，馬鈴薯紅蘿蔔咖哩用料也實在，是老少咸宜的台式咖哩雞～

＊升級成2.0自助區吃到飽！讓消費者有更多選擇！朋友推來上善若水就是要點海鮮，巨粗鱈場蟹腳雙人海陸餐，鱈場蟹腳比50元還粗，其它海鮮也有新鮮，吃完整個好滿足就是爽～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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