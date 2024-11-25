2025年菜預購開跑!明星同款彌月油飯！冊子2025藏冊珍饌年菜開箱，全家團圓首選！

又到了婆婆媽媽們要規劃年節飲食的時刻了，

現代人忙碌又想在過年期間輕鬆享用豐盛年菜，

真的非常需要好幫手!!

明星御用彌月油飯「冊子油飯」，

招牌又經典五款口味油飯深受大眾喜愛，

還推出了非常適合小家庭的2025藏冊珍饌年菜五件組！



澎湃豪華的冊子年菜，

還有精緻甜點伴手禮，

真的是送禮自用兩相宜。



宅配年菜推薦 冊子2025年菜五件組

冊子2025藏冊珍饌年菜五件組包含功夫菜瑤柱上湯點烏金、金玉滿堂佛跳牆和平安富貴金元蹄，

還搭配了櫻花吹雪步步高油飯兩盒，

與一般年菜不同的之處，

冊子年菜還附上了甜點巴斯克乳酪蛋糕，

大餐加甜點全部都幫大家準備好了。



冊子2025藏冊珍饌年菜五件組於11/20開始線上販售，

到貨時間可指定1/8-1/20，

準備好年菜就能安心安排其他年節活動了。

【藏冊珍饌】冊子年菜套組優惠價下殺72折4688元

滿5000再送經典油飯1盒再送指定出貨日與免運送貨到府

年菜銷售期間自11/20-01/16

宅配時間2025/01/08-2025/01/20可指定出貨日期

過年必吃的全雞雞湯，

還有象徵「福壽全」的佛跳牆，

兩樣都是費工又費時的料理。

冊子年菜幫煮婦們省去繁瑣的食材準備與料理時間，

只要完全解凍後隔水加熱或是放入電鍋中加熱，

大菜就能輕鬆上桌囉!

【瑤柱上湯點烏金】

瑤柱上湯點烏金有一整隻的烏骨雞，

還有份量不少的豬腳、火腿和瑤柱，

除了用料豐富外，

寓意也十分吉祥。

高湯的部分附上兩大包，

享用豐富的年夜飯時，

來上一熱呼呼的雞湯，

真的是滿滿幸福感。

湯頭濃稠帶著鮮美的滋味，

每一口都喝得到干貝的鮮甜與烏骨雞精華，

和豬腳豐富的膠質感。

吸附雞湯鮮滋味的豬腳，

微Q的外皮，

軟嫩的豬腳肉，

小朋友真的是越啃越香、越喜歡!

【金玉滿堂佛跳牆】

藏冊珍饌中的金玉滿堂佛跳牆料真的很多

相較之下湯汁的部分比較少一點。

可以看到份量不少的排骨酥、豬腳，

還有我個人很喜歡芋頭、栗子、小鳥蛋。

佛跳牆湯頭渾厚，

將食材的精華融合，

口感上層次感非常豐富。

我個人很愛無骨的排骨酥，

不用擔心長輩或小朋友吃起來不方便，

肉嫩又吸附了湯汁的濃郁，

真的讓人忍不住一口接一口。

芋頭口感綿密，

芋香與湯汁完美結合，

在口中化開的細膩感真的讓人回味無窮。

年菜、婚宴的時候我最期待佛跳牆這一菜，

藏冊珍饌這一道金玉滿堂佛跳牆真的讓人驚豔，

用料豐富且味道好，

就像餐桌上的聚寶盆一樣，

每一口都能帶來滿滿的豐盛與驚喜。

【平安富貴金元蹄】

平安富貴金元蹄這份量簡直是蹄膀界的巨無霸！

腿庫也有財庫之意，

過年來份飽滿肥美的大蹄膀，

直接以食補財庫 XD

裝盤的時候真的有點重到夾不起來阿!!

蹄膀QQ彈彈的外皮，

滷得軟嫩入味，

每一口都吃得到滿滿的膠質。



蹄膀外皮入口滑嫩細緻，

不會有肥膩感，

搭配入味的瘦肉，

和脆脆的筍絲，

簡直是絕配！

而且這滷汁也太犯規了，

白飯根本停不下來！

【櫻花吹雪步步高】

櫻花吹雪步步高油飯上滿滿的料，

鋪滿了大尾的櫻花蝦、金鉤蝦、干貝絲、肉絲、魷魚絲和香菇，

每一口都能吃到滿滿的料。

咀嚼中鮮香四溢，

尤其是那魷魚絲，

Q彈有嚼勁，

口感超棒！

【巴斯克乳酪蛋糕】

年菜中搭配甜點的真的不多見，

吃完了美味佳餚後，

來份美味的甜點，

為豐盛大餐畫下完美的句點，

是現代人的儀式感。



冊子油飯的甜點盒裝精緻，

鏤空花卉的設計帶著濃濃中式元素，

也非常喜慶。



以冷凍的方式保存，

解凍後就能直接食用。

使用北海道LUXE乳酪製成的巴斯克乳酪蛋糕，

口感綿密細緻。

外層帶著點焦香感，

內層口感濕潤，

每一口都散發著濃郁的乳酪香氣。

細膩的香氣在口中化開，

真的很讓人驚艷阿!!

宅配年菜推薦 冊子經典五款口味油飯

除了豐富的冊子年菜組合，

冊子油飯的經典五款口味油飯，

廣受大家的好評，

也可以趁著機會囤起來!



用料實在的栗子經典油飯和櫻花蝦油飯，

一開盒看到滿滿的料，

真的是覺得冊子油飯誠意十足。

外頭不常見麻油雞油飯，

還有喜辣朋友一定都想嘗嘗看的麻辣油飯，

也貼心的幫茹素的朋友準備素油飯。

嚴選台灣在地長糯米，

米粒粒粒飽滿，

口感Q彈，

每一口都吃得到濃郁的米香。

簡單用電鍋加熱，

15分鐘就能享用熱騰騰的美味油飯！

辣控注意！

這一款麻辣油飯真的會讓人上癮，

爆量的肉絲、魷魚，

加入花椒等香料拌炒後香氣超迷人，

微辣的口感更是開胃到不行！



經典口味栗子油飯也是不少朋友的心頭好，

這飽滿栗子每一顆都圓滾滾的，

魷魚絲大塊又鮮香，

搭配粒粒分明的油飯，

絕對是老少咸宜的一款！



麻油雞油飯是五款中我最喜歡的，

麻油的香氣撲鼻，

老薑的辛辣味與雞肉的甜完美結合，

油飯吸附了麻油雞的精華，

隨著咀嚼香氣越來越濃郁，

味道真的很迷人阿!!

櫻花蝦油飯每一口都吃得到大海的味道！

櫻花蝦、金鉤蝦、魷魚絲，配上肉絲和香菇絲，超滿足！

這一道素油飯則是深得小朋友的喜歡，

素火腿口感Q彈，

搭配台灣在地香菇濃郁鮮甜與薑末的提味，

還有紫米帶出的顆粒口感，

Q比吃完就喜歡上了!!



牛三寶拼盤也是每年我們家餐桌上必備的，

但自己滷很費時，

市場買還要靠運氣。

冊子油飯以冷凍的方式，

讓美味的牛三寶可以成為家中的常駐型菜餚。

牛筋、牛肚、牛腱口感豐富，

配上辣油更是一絕！

牛腱滷得恰到好處，

肉質紮實卻不乾柴，

帶有豐富的膠質，

筋的部分更是Q彈有勁，

每一口都是享受。



這道牛肚滷得入味，

口感Q彈，

是下酒菜的最佳選擇。



牛筋滷得入口即化，

彷彿在口中融化，

每一口都是驚喜！

乳酪奶香濃郁又滑順的口感像冰淇淋，

搭配酥香的塔皮，

口感豐富有層次。



奶香濃郁中鳳梨果乾、蔓越莓果乾的果香與微酸口感特別的清新，

圍爐後一起閒聊，

來份好吃的甜點真的剛剛好。

【藏冊珍饌】冊子年菜套組優惠價下殺72折4688元

滿5000再送經典油飯1盒再送指定出貨日與免運送貨到府

年菜銷售期間自11/20-01/16

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宅配年菜推薦 冊子油飯 門市相關資訊

冊子Booklet中式料理/法式烘焙專家

油飯 | 麻油雞 | 紅燒牛肉麵 | 牛三寶

年菜 | 肉粽 | 三節禮盒

服務專線：04-22951888

門市自取官方LINE：@a22951888(booklet.pse.is/bk_line)

台北｜松山區撫遠街331號

電話 02-27686808

台中｜北屯區文心路四段229號

電話 04-22992292

台南｜東區德昌路121號

電話 06 -2880518



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