西門町萬年大樓地下室B1-15室，有一家必比登推薦且年代久遠，但非常好非常吃的牛肉麵，在樓梯間就可以看到醒目的招牌。

#老山東家常牛肉麵，以前很常跟同學下課後就去吃一碗，然後再去補習，

已經很久沒去了，哪天去逛了西門町，我跟光頭哥就想去去看看，因為前一段時間去過，沒想到大排長龍，金牛座不能餓，餓了會生氣，所以上次去沒吃到。

這次去是早上11點多去的，店外沒有排隊人龍，但店內已快客滿了

店內還是跟以前一樣沒什麼變化，但整體環境變得很乾淨明亮了，記得以前都是圓桌，

來到座位上，桌上就有菜單

我很喜歡 #老山東家的主打麵，就是家常麵啦😘😘😘

來到 #老山東家常麵必點，還有 #手工水餃

#老山東不怕你吃，看看調味區就知道，蔥花及酸菜是直接給你小碗，不是用油碟給你裝

其他調味料種類也有3-4種，基本的 #油膏 ＃辣油 #辣椒醬 #芝麻醬

牛肉麵的核心- #辣牛油，吃牛肉麵一定要加它，老山東的辣牛油很特別是液體的，有些店家是固體的，我個人偏好液體的辣牛油。

各式小菜也很便宜，在西門町一份小菜只要$40

我跟光頭哥裝了四種調味料，其實我不太懂 #芝麻醬到底要沾什麼，但因為很喜歡芝麻醬，所以，我還裝了一點來試試看，芝麻醬沒有苦味且很香醇。

上菜嘍🤤🤤🤤，光頭哥的 #牛三寶細麵，#牛肚 #牛筋 #牛肉的，牛肚非常好入口，不會咬不爛

其實我永遠都搞不懂，光頭哥吃的到底是 #牛肉麵還是蔥花跟酸菜😔😔😔

我的 #家常半筋半肉麵來了，太好了真的很懷念這個味道，牛筋都很大塊也很Ｑ，牛肉也不柴

每一塊牛肉都厚又大塊

看看這紅燒湯頭，牛筋很Ｑ溜，湯頭口味不會也太重，我很愛 #辣牛油，但我不會直接加入湯內。

這次終於不再撲空，吃到懷念的味道，老店沒有因為時代的變化而改變了口味，店內遊客很多，有點吵雜，不過好吃最重要。

有空逛西門町真的可以去好好品嚐品嚐 #老山東家常牛肉麵。