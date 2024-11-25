第一次來這間橘家床墊來試躺他們家的床，

這間床墊公司我已經關注很久了，也蠻常看到他們家的店面，

但一直沒有進去試試看，最近感覺床墊有點舊了，

床是每個人已經每個家庭的必備用品，好的床可以讓你睡覺舒服，讓你整天的疲倦拋之腦後，

我會選擇這間床墊是因為，我有在網路上爬文搜尋床墊，

看到很多人推薦這家的床，然後就想說去試躺看看，

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看看合不合適來買這間的床墊，因為評價真的還蠻不錯的，

去試躺之後，也可以感覺到這間的床墊真的是做工好，

重點是躺起來非常的舒服，真的不得不推薦他們家的床墊，有去他們家躺過床的人，

才剛到店面，可以看到店家的外面左側可以停3台車的停車位，蠻方便的，

蠻貼心的!真的店面很寬敞，占地算蠻大的，

而且這間門市，是新的門市，所以看起來很乾淨! 也是離我家最近的一間門市!

附近環境不錯，近美術館附近，

要進店裡時外面可以清楚的看到裡面，裡面有一張漂亮的花床，

玻璃上也有寫營業時間，為周一到周日早上10點到晚上9點，

進去裡面後，是需要換上裡面的拖鞋，拖鞋有兩種顏色，一個顏色比較深一個淺，

鞋子顏色不同大小也不同，一個是給女生穿一個給男生穿的，我脫下鞋子，

入口左側是展示的床，非常的甜美的視覺感，佈置成像室內房間一樣，一個少女的房間，

蠻漂亮的~

進去吃後裡面的小姐開始跟我介紹他們家的床墊，服務態度非常好，小姐也很漂亮!!

是個美麗溫柔的小姐，很有耐性地跟我講解他們家的床墊，

因為床墊很多，她就是有個很好的耐心跟我講解每張床墊的不同，

如果試躺上有什麼的問題，可以直接問小姐就可以了!

一眼望過去左右兩邊各5張床，總共10張床可以試躺，





可以躺到10種分別不同軟硬度的床，

右邊的3號對左邊的3號床，差別就在於一邊有乳膠一邊沒有，

右手邊的3和4號不同是彈簧都是大顆的，就是直徑7公分，一般業者比較常看到的獨立筒床，

右手邊的5號和6號，它們的彈簧比較小顆，直徑只有5公分，就是顆數越多，身體的支撐性相對就是比較高，

差別就是在大小彈簧和軟硬度不一樣，

接著餅乾要來試躺床墊了，先從數字最小的2號開始躺，接著3-6號一路躺上去，

我先躺沒有乳膠的那半邊的床，再躺有加乳膠的那邊的床，

漸層的感覺，軟硬躺起來差很多，我偏好比較軟的，

但之前有看書上寫過人要躺硬一點的床比較好，不過個人認為還是要找適合自己喜歡的床躺，

因為睡眠很重要，所以要躺起來很舒服，有個安靜且美好的時間，

讓自己身心都休息這樣隔天才會有精神做事情，不是嗎?

每張床的軟硬度都不同，我覺得用口述難說，真的要你去店裡面躺過才知道差異性，

加上每個人的喜好不同，有些人愛硬一點的，有些人喜歡軟的等等，

如果你最近有想買床墊的需求，個人認為可以來店裡一趟，來躺躺看!!

我之前也有獨立筒床墊，某間大品牌的獨立筒床墊，可是他的側邊做下去會凹陷，

之前在床邊擺個珍珠奶茶飲料，我坐上床腳後，珍珠奶茶就掉下去了，

因為它沒有做另外的側邊加強，這間床墊是有做特殊設計過的!! 這點一定要提一下~



床墊側邊支撐強!坐床邊或翻身到床沿四周都不會輕易地滑落，

這一點跟很多的床墊都很不相同，

床一張一張的睡下去，從右邊睡到左邊的床，

有乳膠的躺起來超級舒服，整個都快睡著了，他們家的床真的超好躺，超級舒服，

躺下去整個都快睡著了，加上空調真的很舒服，

這是我最愛躺的3號有加乳膠的床，是我躺過裡面覺得最適合我也躺起來最舒服的，

而且床墊可以凹喔!!

不會過硬，躺起來偏軟，很舒服，躺下去我的身體骨頭很符合床的線條，服貼又舒服，

整個躺下去就不想起來了，真的很好躺，

沒有躺過的人一定要到這裡試試床墊，免費讓你躺到舒服到不行!

它還有涼感床包的體驗，摸起來跟一般的床包不太一樣，真的摸起來涼涼的很舒服，

尤其是夏天這種床包最適合炎熱的台灣，台灣連冬天其實有時候也蠻熱的，

就很需要像這種帶點涼感個床包來墊在床上，

還有這床包也超級無敵舒服，是天絲床包總共有三色，

真的好久沒有躺過那麼舒服的床了，觸感還摸起來滑滑估溜估溜的，

可以在上面滑來滑去的感覺，整個好棒!

另外他們家還有推出夏天適合使用的冰冰被，真的摸起來就是冰冰涼涼滑滑軟軟的，





超級無敵舒服，整個摸一下就知道那個舒服度多高，

而且是自然的涼感，沒添加什麼就是純自然冰涼的床被，

躺在這麼舒服的床上再蓋是舒服的冰冰被，真的是頂級享受耶!

這是比較大顆的獨立筒，比較靠前面點的床墊獨立筒是長這個樣子，

接著再看一下5號床的獨立筒的顆粒比較多顆也比較小顆，所以躺起來會比較硬一點，

仔細看一下比較一下就可以看得出明顯差異，顆粒數後排的床墊比較多顆， 前排比較少且大，

也可以一個人坐在座位上，等另外一個人去試躺，通常我看到試躺的人都是夫妻和情侶居多，

另外也有提供他們家品牌的礦泉水，再買床墊的過程中一定會花很長一段時間來決定，

畢竟有10張床要躺，肯定要花不少時間的!

櫃子上也有酒精可以做消毒，等自己都躺完床墊了再用酒精消毒手OK的!

看起來很歐式，感覺相當的精緻呢，這個床還有可愛的枕頭來布置顏色，

就很像百貨公司的床一樣，看起來好溫馨的一個小空間，

此外，這裡也提供給小朋友玩樂的空間，父母可以去試躺床墊，讓小孩在這裡玩耍，

好貼心的一個設計，真的相當的貼心又用心，

這是一走進去的櫃台部分，

這掛一排是床最底部的床底座的布料，它是防摩擦的設計，摸起來有點粗粗的觸感，

顏色有非常多可以做選擇，選擇自己家裏或是自己喜愛的一個顏色也是非常重要的，

另外它好像可以防貓抓唷，相當的酷的一個產品，

這是布料的圖給你作參考，

另外還有賣床墊保護套，多款提供你選擇，個人認為他們家的產品都是很優質的，

所以要買可以直接買一組回家，就可以節省很多挑選的時間，因為品質都很好，

根本不用太擔心買到不好的產品!

接下來看一下床墊的設計，中間有挖一個洞，裡面有獨立筒以及海綿等，這是最單純的床墊，

可以透過這個看得一清二楚，他們家品牌真的是很敢給客人看，讓人覺得超透明的，

不會黑箱作業，你知道有些地方賣的床墊真的是黑箱作業嗎?

我家曾買過獨立床墊，結果沒想到裡面竟然不是獨立筒，整個被騙的概念，

幾乎沒什麼缺點，床躺起來又超級舒服，周邊商品也都很完美，

真的很推他們家的床和品牌企業精神~!!

另外一邊床墊是有加矽膠的，一層一層就能看得很清楚了，一眼明瞭，不需要那邊猜疑，我喜歡這種精神~

此外他們家的床墊有各種認證放在櫃子上一排，你可以仔細的看每個認證，

就能知道他們家床墊為什麼那麼優質!

我要來使用冰冰被了，外面其他店買不到的冰冰被，蓋起來真的好絲綢好軟好冰涼好舒服!

旁邊掛有幾件床包，顏色不同，給你作參考，買床墊順便買床包，品質也都很好的，

一摸就可知道材質非常好，

床墊部分可以看到矽膠很厚一片，另外床墊裡面所使用的布料，白色是他們家用的，

一個灰色是外面其他品牌的用的，灰色那塊是重組纖維，類似回收再使用的布，所以材質不是很好，也很容易又灰塵壞掉等情形，

接著再比較一下他們家跟別家的海綿厚度，他們家明顯比其他家海綿來的更厚很多，

矽膠也是純自然的矽膠，不是人工的矽膠，這點就能理解他們家的床墊價錢為何比較高些，

畢竟一分錢一分貨阿，家上床是長期使用的產品，買好一點的睡起來比較舒服和有保障，

接著是最上面那片床墊，明顯看起來材質就是比其他家的好，

然後白色的保力龍板就是放在床邊的，以免坐在床邊容易垮床的設計，

蠻厚實的保麗龍，非常的不錯!!

接著就店裡面的一些小角落，





我也有躺著他們店內展示鄉村風的床，躺起來也是很舒服!! 真希望自己能擁有這整套組 哈

花紋也很漂亮，很喜歡!!

我在躺完床之後，後來有來了兩對情侶和夫妻，感覺客人蠻多的，很熱鬧，

你有機會一定要去躺躺看，要躺過才知道什麼叫做真正舒服的床，

而且店員服務態度好，對客人也很貼心環境整潔，加上又有自己停車場，整個好貼心且品質佳，

有機會一定要去這間品牌的床躺躺看，保證會讓你有不一樣的感受，

買一張好的床真的是非常非常重要的一件事情，這點是不可否認的!!

今天分享到這裡，希望對你有用處，下次有機會再分享，感謝你的閱讀❤















