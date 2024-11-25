此食記為花見團子造訪「稻彥商號 涼米貳家」 (造訪日期 : 2024/11)



「稻彥商號 涼米貳家」拉麵、涼麵、壽司

永和拉麵推薦、新北市涼麵推薦、永和壽司推薦



稻彥商號 涼米貳家



地址 : 新北市永和區中正路485號

電話 : 02 2926 7176

時間 : 11:30–19:30 (星期五休)



本次團子和友人來永和玩，適逢用餐時間，來到「稻彥商號 涼米貳家」用餐。店家位於中正路上，距離捷運頂溪站不遠，可搭公車到福和里站，交通很便利。「稻彥商號」是一家主要販售拉麵、涼麵、壽司的日式食堂。最早「稻彥商號」起家於台大校園，以優質的拉麵和壽司打響名號，口碑俱佳，之後再來到永和開設第二家分店，滿足更多顧客的味蕾。值得一提的是，店家是一間兒童友善餐廳，也是寵物友善餐廳。

整體裝潢風格簡約溫馨，木質元素帶來濃濃的日式食堂氛圍，內部整潔明亮，讓人感到舒適放鬆。餐廳採用開放式廚房可清楚看到師傅料理過程，設有單人吧台座位，也有多張2人座位，人數多時也可以進行併桌，很適合全家大小或三五好友享用美食的好地方。



「稻彥商號」對品質很要求，拉麵湯頭每天費時熬煮，不是用粉調製的，是可以喝光的湯頭，麵條也特別選用台南的立成製麵，就是要大家吃的安心又放心。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

豬雞極盛拉麵+茶香塩味雞湯

「豬雞極盛拉麵」一次滿足雙重美味！這裡的叉燒、秘製雞腿在上桌之前都經過直火炙燒，帶有淡淡焦香，香氣撲鼻更入味可口。肥瘦相間的叉燒肉富有彈性，肉質滑嫩多汁，一吃就上癮；雞腿肉質扎實，表層微焦帶點焦脆口感，將肉汁精華緊緊鎖住。湯頭我們選擇「茶香塩味雞湯」，使用雞骨熬煮加入高山茶，清爽不油膩，再配上高品質的手工拉麵，Q彈有勁，會越嚼越香，還有木耳絲、玉米筍、溏心蛋、海苔片、葱花，豐盛又滿足，讓人越吃越過癮。

金牌大盛拉麵 + 雞豚白湯

「金牌大盛拉麵」澎湃吸睛！湯頭我們選擇「雞豚湯拉麵」，豚骨和雞白湯搭配的非常和諧，濃郁膠原蛋白讓湯頭帶著輕鹹的自然鮮甜，味道相當迷人！配料除了叉燒，還有甘甜豐腴的生食級干貝、鮮中帶甜的白蝦、飽滿多汁的日本巨蟹棒，還有木耳絲、玉米筍、海苔片、葱花等，琳瑯滿目的食材譜出絕品海陸美味。

極品海鮮涼麵

「極品海鮮涼麵」裡有白蝦3隻、生食級干貝、日本巨蟹棒、小黃瓜、溏心蛋，配上店家特調芝麻醬，整體香氣迷人且層次豐富，涼麵的麵條彈牙有嚼勁，芝麻醬濃郁香醇，搭配海鮮的鮮美滋味，真的是一碗夏日必備的爽口單品！

限量叉燒飯

「限量叉燒飯」粒粒分明的白飯上鋪滿炙燒過香氣撲鼻的叉燒塊，淋上店家特製醬汁和蜂蜜芥末醬，再灑上蔥花及芝麻，一口咬下百香噴發，驚喜滿點，是外面吃不到的好滋味，團子個人很推薦的單品，令我回味無窮。

升級壽司 3入

除拉麵外，「稻彥商號」的壽司也是赫赫有名的，使用一等米搭配特調醋拌出來的醋飯，味甜微酸，口感Q彈有嚼勁。壽司有豆皮，海苔，花壽司3種口味，各有巧妙不同。團子來時適逢用餐時間，很多小朋友來都指名要吃壽司，人氣之高可見其美味。

整體而言，團子覺得「稻彥商號 涼米貳家」的餐點品項多樣化，處處充滿主廚的細節及用心，滿足多種客人口味需求，餐點價錢實惠，且不收服務費，很物超所值。不論是個人打牙祭，帶小朋友的家庭聚餐、朋友小聚，或帶毛小孩來都很適合。心動的朋友，不妨來到「稻彥商號 涼米貳家」感受這迷人的日式美味吧！

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