除了床墊，沙發應該是多數人花最多時間相處的家具吧！

愛喵愛動物閨蜜家中沙發直接成了喵公主們磨牙的工具

約了我們來尊重生命、愛護地球 不使用動物牛皮

『坐又銘｜手工沙發｜舒眠床墊』

提供客製化的專業服務，可以根據需求調整沙發的尺寸和設計

透過居家顧問的專業知識與親切服務，讓我們都能找到最合適的選擇🫶🏻

坐又銘沙發評價/台中沙發推薦/台中床墊試躺推薦/台中家居店門市推薦/台中家具店參觀心得

【坐又銘沙發】台中福雅門市 從外面看就給一人非常窗明几淨的整潔感

進門會先讓我們換上室內拖鞋

位在台中市西屯區福雅路128巷39號

門口備有顧客專屬停車位,可直接免費停車

不用擔心停車位的問題

店內空間明亮寬敞

溫潤的木地板搭配軌道燈的燈光投射

讓全沙發展示空間更增添了溫馨舒適的感覺

坐又銘家的沙發都是台灣製造由自家工廠純手工製作

除了品質值得信賴外,更能提供完善的售後服務

尊重生命、愛護地球，以布沙發為主

但千萬不要以為布沙發就選擇性少喲!

這一整排都可以讓我們選

有亞麻布, 超細纖維布,台製~歐洲~米盧以色列貓抓布外

還有米盧以色列米機能皮感布代替皮革的感覺

在現在先進的技術下，坐又銘家的布沙發不僅擁有防潑水💦還有高抗汙🕸防螨🕸🐱耐抓耐磨🐱

而且坐又銘的沙發布套還可以輕鬆拆洗的呦！

讓所有需求的顧客都能選到喜愛的沙發

挑選一張適合全家人習慣的沙發真的很重要

像我們回家就是要或坐或躺地追劇、當沙發馬鈴薯

閨蜜則是最愛回家耍廢逗貓

【坐又銘】家的沙發每一組都有配滑軌

滑軌坐臥1秒切換完成

窩在家也能充滿療癒的儀式感

店員服務親切又專業，很熱心介紹每款

在這裡試坐試躺一點壓力也沒有

沙發符合人體工學設計，支撐性佳

您看看我家寶貝慵懶自在地躺在坐又銘L型沙發上

哈欠打的想在這睡一下呢!

我個人最愛這組Molly茉莉沙發

有可調式靠頸背墊與多段收納式滑軌

坐起來很舒適，躺靠著沙發也很有包覆感

再加上硃砂鐵腳座設計，特別年輕時尚有型

尺寸皆可客製化例:單人座/2人座/3人座等等

沙發的材質,顏色和規格都可以依照自家的環境

與喜愛設計風格來作搭配

如果不曉得該怎麼選擇

也可以攜帶相關圖片和尺寸到坐又銘門市

聽聽門市服務人員專業的建議

現在還可以看到最真實沙發剖面

坐又銘沙發使用高密度泡棉增加坐感，輔以高碳鋼獨立筒加強支撐

並以針扎棉隔層，避免因長期使用造成獨立筒彈簧磨損泡棉刺穿沙發

底部交織彈性皮帶及黑皮帶，增加沙發整體舒適性，使沙發不易塌陷更堅固

最後再以松木與柳安木打底，每片木料原材厚度達1.6-2.4公分厚

確保沙發舒適性及整體結構的完整性與耐久性

好品質看得見

可以調整軟硬度，確保坐感舒適

每個手工沙發都有著不同的功能性

而且還能客製化出各式多樣性材質顏色完美搭配家裡的裝潢風格



大家是不是會覺得滑軌沙發的舒適度高，卻擔心滑軌五金會不會很容易損壞

許多沙發品牌也是不提供五金和滑軌保固

坐又銘沙發除了精選好品質的五金零件外

更提供手工沙發

面布材質、功能五金保固1年

電動沙發馬達保固3年

木架結構、獨立筒、皮帶保固5年

滑軌五金保固10年

舒眠床墊

獨立筒彈簧-保固10年

床頭片/下床架

面布材質保固1年

木架結構保固1年

寶貝與閨蜜最愛二樓這一款Fanomi 法諾米

高背靠頸貼心設計，除了單人座有滑軌多段調節外

連貴妃椅都配有超長滑軌,寬大好躺Q彈涼感度十足

舒適感透氣度UpUp

寶貝叫閨蜜直接挑這組

下次她去閨蜜家玩直接就當沙發床睡啦！



除了沙發，在二樓還有床墊,凍涼被與枕頭可試躺選購

寶貝很喜歡這款智慧恆溫舒眠床

將🌈SMARTSILK智慧紗❣️結合獨立筒乳膠床墊

使用太空科技智慧紗布面，在溫度高時吸收熱量

溫度低時釋放熱量，對於身體的散熱性會自動做調節排出

試躺覺得舒服貼合寶貝身型無負擔

搭配【坐又銘 凍涼被】



瞬涼、透氣、輕柔 ☁️雲朵觸感

絲滑極致親膚真的很舒服

塌護邊設計，坐在床邊也有支撐力，不會向下滑

也讓習慣坐在床沿的人不會因為時常坐而破壞床的結構

坐又銘的床墊內材都有SGS安全認証哦，所使用的膠水

是經過SGS認證\\無毒無害的水性膠//

無毒害、零污染，不會揮發任何有毒物質。重點是無甲醛哦！

推薦最近有想更換床墊沙發的朋友

來坐又銘找到最適合自己的好沙發好床墊

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【台中福雅門市】

地址：台中市西屯區福雅路128巷39號

聯絡電話：(04)2461-6221

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