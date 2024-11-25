【新北食記】紅豆麻吉（裕民店）

吃完了56巷湯包和阿益魯肉飯想來個飯後甜點，可步行到紅豆麻吉吃吃剉冰或豆花，這家冰店在板橋小有名氣，前陣子在新海路還開了間新分店，黑糖剉冰有濃濃的黑糖香氣，配料選擇也相當多元，而且份量超級多，是間很經濟實惠的冰店。

開車前往可停附近的新埔國小地下停車場或四維公園地下停車場步行約5分鐘，一小時30元。

▲紅豆麻吉為紅色招牌的小攤，後方有內用區，冰櫃內有滿滿的配料可選，其中右下角黃色圓圓像珍珠的配料引起了我的興趣。

▲紅豆麻吉菜單：除了招牌黑糖挫冰，還有豆花、仙草、綠豆湯、燒麻糬、紅豆湯等品項。

▲店內空間乾淨明亮，座位蠻多的，重點是夏天有冷氣可以吹(這很重要)。

▲黑糖剉冰 65元：剉冰剛端上來有被這份量嚇到，65元滿滿的一大盤也太便宜了吧！剉冰可選3~4種配料，配料我們選了芋圓、粉粿和百香果QQ，黑糖香氣非常明顯，光吃清冰配黑糖就很誘人。

▲芋圓口感偏軟味道較淡，芋頭香氣不明顯。

▲粉粿切得很大塊，軟軟QQ的，本身沒什麼味道適合配著黑糖剉冰一起吃。

▲這個長得像珍珠的不知道名稱，暫且叫它百香果QQ，這一顆顆亮著金黃色的小圓球裡面是百香果汁，用牙齒咬開後百香果汁馬上爆開散發著果香，真的蠻特別的。

雞蛋糕短評：當天點的是黑糖剉冰，份量超大一盤，可選3~4種配料，配料新鮮，其中百香果口味的QQ第一次吃到很特別，剉冰黑糖味道很香。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【紅豆麻吉裕民店美食資訊】

地址：新北市板橋區裕民街105號

電話：0978228850

官網：facebook

營業時間：14:00–23:00

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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