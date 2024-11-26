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新北約會聚餐推薦，林口三井二期最新餐廳-想林口，夢幻粉紅色系的落地窗絕美用餐空間(附菜單)｜霏霓莫屬

林口早午餐 林口最新餐廳 林口咖啡廳 林口約會餐廳 more
2024-11-26 00:04:00 文字：Tin
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The Caf'e by 想林口★新北公園★ 五股天乙公園，彩虹繽紛色的2米高土丘造型遊戲場林口三井二期最新餐廳

★新北早午餐推薦★ The Caf'e by 想林口，林口三

The Caf'e by 想林口 位於林口三井二期的最新餐廳，用餐環境非常有特色是浪漫粉紅色的森林系。餐點有早午餐、沙拉、薄餅、燉飯、義大利麵和排餐等～多樣化的義式料理還有甜點的選擇！非常適合和朋友家人聚餐以及情侶約會的餐廳首選。

The Caf'e by 想林口-交通資訊


檢視較大的地圖(點選地圖可直接導航)
地址:新北市林口區文化三路一段356號
營業時間: 週一～週四 11:00-21:30；週五11:00-22:00；週六日10:30-22:00
電話:  02-26026522
交通資訊: 桃園機場捷運A9林口站步行15分鐘

The Caf'e by 想林口-餐廳環境和菜單分享

超美的林口最新餐廳，浪漫粉紅森林風的用餐環境，各區座位都非常有特色，我最喜歡落地窗邊的座位區，很放鬆又明亮的自然採光。餐點有早午餐、沙拉、薄餅、燉飯、義大利麵和排餐等～還蠻多樣化的義式料理還有甜點的選擇！

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每一區的座位區都很有特色，通常都是由店員直接帶位安排入座。

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最喜歡窗邊座位區採光非常的唯美又好拍

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非常適合和閨蜜好友們一起來這聚餐

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★新北早午餐推薦★ The Caf'e by 想林口，林口三

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點主餐+$200可以升級超級套餐5選3，麵包、濃湯、炸物、開胃菜和飲品$160內
加套餐後的均價每人在$500-600之間，份量很有飽足感吃起來也覺得還不錯，很多人推薦吃甜點～可惜太飽了下次再來吃

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最新菜單 (摘錄至官網)

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用餐2小時連平日也是客滿狀態建議想來吃的人可以先打電話做預約哦！

★新北早午餐推薦★ The Caf'e by 想林口，林口三每年聖誕裝飾都很有特色的 #林口三井outlet ，今年再度與迪士尼合作展出超可愛的皮克斯主題拍照打卡佈景，吃美食完別忘了走去林口三井一期拍照。

#The Caf'e by 想林口
地址: 新北市林口區文化二路一段123號2樓
交通工具: 桃園機場捷運A9林口站步行15分鐘

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place新北市林口區文化三路一段356號2樓
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服務品質
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裝潢氣氛
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