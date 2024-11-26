The Caf'e by 想林口林口三井二期最新餐廳
The Caf'e by 想林口 位於林口三井二期的最新餐廳，用餐環境非常有特色是浪漫粉紅色的森林系。餐點有早午餐、沙拉、薄餅、燉飯、義大利麵和排餐等～多樣化的義式料理還有甜點的選擇！非常適合和朋友家人聚餐以及情侶約會的餐廳首選。
The Caf'e by 想林口-交通資訊
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地址:新北市林口區文化三路一段356號
營業時間: 週一～週四 11:00-21:30；週五11:00-22:00；週六日10:30-22:00
營業時間: 週一～週四 11:00-21:30；週五11:00-22:00；週六日10:30-22:00
電話: 02-26026522
交通資訊: 桃園機場捷運A9林口站步行15分鐘
The Caf'e by 想林口-餐廳環境和菜單分享
超美的林口最新餐廳，浪漫粉紅森林風的用餐環境，各區座位都非常有特色，我最喜歡落地窗邊的座位區，很放鬆又明亮的自然採光。餐點有早午餐、沙拉、薄餅、燉飯、義大利麵和排餐等～還蠻多樣化的義式料理還有甜點的選擇！
#The Caf'e by 想林口
地址: 新北市林口區文化二路一段123號2樓
交通工具: 桃園機場捷運A9林口站步行15分鐘
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