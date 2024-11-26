每一區的座位區都很有特色，通常都是由店員直接帶位安排入座。

最喜歡窗邊座位區採光非常的唯美又好拍

非常適合和閨蜜好友們一起來這聚餐

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點主餐+$200可以升級超級套餐5選3，麵包、濃湯、炸物、開胃菜和飲品$160內

加套餐後的均價每人在$500-600之間，份量很有飽足感吃起來也覺得還不錯，很多人推薦吃甜點～可惜太飽了下次再來吃

最新菜單 (摘錄至官網)

用餐2小時連平日也是客滿狀態建議想來吃的人可以先打電話做預約哦！

每年聖誕裝飾都很有特色的 #林口三井outlet ，今年再度與迪士尼合作展出超可愛的皮克斯主題拍照打卡佈景，吃美食完別忘了走去林口三井一期拍照。