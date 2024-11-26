韓國的文化遺產，根據其歷史、藝術價值和保存狀況，分為幾個不同等級，其中，最高、最珍貴的等級是為「國寶」。而韓國唯有兩座國寶級古寺，分別是慶尚北道的慶州佛國寺與慶尚南道的伽倻山海印寺，每逢深秋，兩寺更是世界遊客趨之若鶩的最佳賞楓地點。這次抓準時機，就衝著楓紅而來！首先來到位於慶尚南道陝川郡伽耶山西南山麓，海拔1430公尺深山中的【海印寺】。

當遊覽車沿著蜿蜒道路上山的時候，沿途滿山金紅交錯的景色已經讓人驚叫連連了，尤其是順著山道的【紅流洞溪谷】——落葉染紅溪谷的絕美景致，可惜無法下車親近。

↓一下車，楓葉、楓葉、楓葉！YEAH！不枉紅眼班機千里而來。

↓連洗手間外都是鋪天蓋地的楓樹！

賞楓熱季，兵家必爭之地，必須走一段路才能進入海印寺，我只能在不掉隊的前提下盡量按快門。

↓心裡難免會疑惑，這是來早了？還是來晚了呢？還有楓葉未轉紅。

↓又有許多變葉木已見枯枝。

溪谷中的落葉已乾枯，似乎並非新落，是有點晚了嗎？

不管啦，總之紅、綠、黃，繽紛色彩交織，我只當是最佳時機。

↓走了好遠一段路，終於，見到寺前石碑，上頭的文字便是《世界文化遺產海印寺高麗大藏經藏經板殿》。

↓轉身，到了，【伽倻山海印寺】，通往成佛道路上的最初門關「一柱門」，是道三層門，中央為「紅霞門」。

↓另一面的牌匾上則書寫「海東第一道場」。海東，指的是韓國的東部地區，在古代，韓國的海東地區被認為是佛教文化和修行的重心之一。而「第一道場」，則代表著該寺在宗教及文化歷史中的重要地位。

↓筆酣墨飽的金色漢字【海印叢林】——海印寺，寺名源自《華嚴經》中之「海印三昧」，指的是菩薩的正確覺悟世界，也指我們未受污染清潔無瑕的本心。全寺以《華嚴經》為中心思想而建成，供奉毘盧遮那佛。「叢林」，即是指佛教寺院或僧團的生活場所。

↓鳳凰門、天王門。

↓進入正殿前的「圓宗門」。圓宗，指的是一種注重內涵圓滿、無所不包的宗教修行或教義，強調統合的思想。在這裡，可以理解為佛教教義的完整與圓滿。

↓通過一道一道門，一段一段階梯，終於來到正中大型廣場，前方為「九光樓」。廣場一側由祈福小彩燈圍繞起來的方形沙地，不時可見信眾雙手合十、口唸佛號繞行。

↓可認購祈福瓦片。

天啊！1200年歷史的國寶古剎，滿山遍野的楓紅，這氛圍，我已經迷失了，渾忘了探索海印寺之所以被列為世界文化遺產的原因——海印寺的藏經板殿內，收藏了經過16年漫長歲月完成的《八萬大藏經》(高麗大藏經)，經版共81340塊，經文達6791卷，歷經多次災難下於此完整保存了700年，我竟然沒有去看一眼，沒有慧根啊！——當然，如此佛教、乃至世界文化瑰寶，也只能隔殿遠觀，不可能靠近的。

時間關係，在這邊就原路再通過一道一道門回返，專心於楓紅。

↓同一景，三連拍。

楓樹，或該稱之為槭樹，品種之多，眼花撩亂，很顯然周邊種好種滿，加上其他變葉木，整個山頭層層疊疊，色彩氾濫，但真要圈進鏡頭，構圖上卻往往流於龐雜，沒有想像中容易。

要下山了，天色忽又短暫霽開。

↓帶一片楓葉回家做紀念。

↓是的，除了楓葉，那一片金黃，是銀杏。但是銀杏在海印寺這兒僅算聊做點綴，別處有非常誇張的，賣個關子，下一篇再說。

如癡如醉，爆炸性瘋狂的繽紛楓紅啊！海印寺，足夠人盤桓一整天，我卻還是喜歡緊湊的充實旅遊感，故仍然選擇跟團。五天的韓國賞楓之旅，就以慶尚南道伽倻山金紅美景以及莊嚴古剎建築線條起始——又夠我寫很久很久了！

↓車行間拍攝的【紅流洞溪谷】美景，沒能下車真是好可惜啊！

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