＂店家資訊＂：初蛋糕-豆漿蛋糕三峽老街店

＂電話＂：0976 117 213

＂付款方式＂：現金、LinePay、街口支付、

TWQR( 街口支付、全盈+PAY、全支付、icash Pay、iPASS MONEY、橘子支付、歐付寶、悠遊付、簡單付 ezPAY，以及台灣 Pay )

＂營業時間＂： 二．三．四．五 10:00–18:00，

六．日 10:00–19:00

＂地址＂：237新北市三峽區民權街103號

＂官網＂： https://truecake.com.tw/

＂Ｌｉｎｅ＠＂：＠558duzse

＂instagram＂： https://www.instagram.com/truecake913

＂ＦaceＢook＂： https://www.facebook.com/truecake913/

＂Ｇoogle地圖＂： https://maps.app.goo.gl/ZUbjmVS7XMBBME1t9

距離鶯歌火車站3.6KM ，搭公車981．702 即可到達

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位於新北市三峽老街的「初蛋糕」不僅是一間普通的蛋糕店，而是一家擁有 14年歷史 的品牌，秉持著「真實」與「誠實」的信念，每天新鮮製作，堅持用 友善飼養紅仁蛋 以及 光泉無糖豆漿，不添加防腐劑、泡打粉、澎鬆劑等化學添加物。

從材料的選擇到製作過程，每一步都細心把關，讓每位顧客能夠安心享用每一口蛋糕。

「初蛋糕」創立以來，秉持著「待人以誠，做事以真」的原則，希望將最真實、天然的蛋糕帶給消費者。

品牌命名為「True Cake」，就是為了傳達這份「真實」與「安心」。

每天使用 82顆手打紅仁蛋，搭配 光泉無糖豆漿，蛋香濃郁、豆漿香氣清淡，吃起來鬆軟不膩，讓人一口接一口停不下來。

初蛋糕店內空間溫馨，牆上掛著可愛的貓咪布簾，讓人感到溫暖舒適。

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試吃時，蛋糕的香氣瀰漫整個口腔，無論是原味、起士還是巧克力口味，每一種都讓人忍不住想再來一塊。

讓我一邊吃一邊露出滿足的笑容，這種幸福的氛圍感染了每一位路過的顧客。