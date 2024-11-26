全台唯一還擁有採礦權的礦場【新平溪煤礦博物園】親子旅遊、鐵道火車迷最愛.
深具歷史人文意義的煤礦博物館.
假日何處去，來十分老街只是吃小吃、放天燈嗎？其實有一個地方，大交迷看到會瘋狂、鐵道火車迷見到會尖叫，喜歡歷史的人會很有興趣、外國人會覺得有趣的地方，就連以上這幾點都不符合的我，都覺得來這裡收穫良多，這麼棒的地方就是：新平溪煤礦博物園。
購票 → https://lion.tours/nOa16Pia
台灣『唯一』完整煤礦遺址
新平溪煤礦礦場入口
新平溪煤礦博物園區是私人博物館，館長把整條礦業系統都完整地保存下來。
可以看到真正的礦坑坑口、一路向外面出去，整條礦業鐵路甚至到山下的選洗泥廠，也有保存下來。
新平希煤礦坑口
坑內水平全長1283公尺，最深的煤層深度500公尺，全盛時期有500多位職工。
園區內有很多礦場歷史的照片。
新平溪煤礦博物園區
購買門票 → https://lion.tours/nOa16Pia
全台唯一還擁有「採礦權」的礦場
開採示意圖，介紹：
- 礦工上、下班進出坑流程
- 新平溪煤礦運輸流程
參觀礦坑坑道
模擬礦坑坑道
還原實際坑道比例打造地底煤巷，體驗於地底內的工作環境。
可以實際感受礦坑內的樣子。
進入礦坑的礦工依工作內容不同約分為3種：掘進工、改修工與採煤工。
「採煤工」就是負責開採煤礦的人。
「掘進工」、「爆破工」是用十字鎬、鑽桿甚至炸藥，在岩層中開出一條坑道的開路者。
「改修工」等開路工在岩層中開出一條坑道後，因為地層結構已經遭破壞、鬆動，必須用木材撐住岩洞石壁，以免坍塌，而且在挖礦的過程中，得不斷地維修坑道完好的支撐，負責這類工作者就是改修工。
礦車。
以前「採媒工」薪水的計算方式，是以挖煤的產量計算，所以礦車裡不可以有太多的石頭在裡面，在地下就要先分開。
「改修工」薪水有的是算做好幾枝木材幾枝算，有的是用距離算薪水。
「爆破，掘進工」就是以距離算薪水。
不同工種計算薪水的方式也不同，這三種工人都是有進到礦坑內工作。
其他煤礦場坑外的工作還有很多，例如：女生礦工就是在外面幫忙運送，選洗。選洗的地方有輸送帶，他們就在那裏區分石頭跟煤炭，分到不同的輸送帶去篩檢，下面還會有機器去做清洗。
還有修鐵路的工人、打鐵的工人，算薪水的方式都不同，但進坑的工人薪水是最高的。
還有，以前女生是可以進礦坑工作，一直到民國50幾年後才不能進礦坑裡。
在礦場中，除了使用十字鎬外，還有使用鐵鏟。用鐵鏟去把掉到地上的煤礦鏟起來，或是在洗媒廠那邊要曬或是要把煤炭弄得更碎小，就需要鏟子去收集起來，當掘進工要去爆破，也會有石頭要去清理，就會需要這些鐵製工具。
猜得出這個斜板是甚麼嗎？
這是卸煤口。
卸煤口
什麼作用呢？現場導覽會解釋喔。
礦工很辛苦的工作。
模擬礦坑中，發現一個小可愛。
噓~~不要打擾蝙蝠休息….
媒層示意圖
台灣挖煤礦很辛苦、很危險，也就是為什麼我們現在都沒有在挖煤了。
園區內有多照片，是攝影家朱健炫老師的作品。
朱健炫的書可以在紀念品店內買到。
搭乘台灣「最早運煤小火車」
鐵道迷最愛的國寶小火車~『獨眼小僧』，台灣最早的運煤小火車之一，近百歲，目前仍持續運行中，也是園區最受歡迎的國寶。
這台是台陽公司最早進口的日立電器機車頭，最先服務於九份的台陽九號坑，用來載運金礦，後來先後服務於石底大斜坑、苗栗田美煤礦、平溪菁桐坑，最後在1967年時運送到新平溪煤礦，直到今天。
台灣的礦業鐵路當時都是用最新的技術，當台鐵還在用蒸氣火車頭時，礦業已經開始使用柴油與電氣火車頭。
火車頭、礦車車廂、鐵路，都是以前真的實際在使用的，所以搭乘行進時會比較晃動。
獨眼小僧
目前僅收藏在新平溪博物園區內，其中一輛是向日本日立公司採購，另外兩輛是向日本日輸公司購買。
其中日立、日輸兩台可以正常運作，拖拉礦車，園區內另外三輛電氣化機車頭是台製複製品，目前已經無法正常運作。
獨眼小僧最大的特色
他的外觀是車頭駕駛座前方有一個大的圓孔，跟一個小的圓孔。
小圓窗是駕駛員開車時觀看用的視窗，整個車廂是鵝黃色。
鐵路只有一條，小火車在上面來回行駛，所以駕駛員面對圓孔。
駕駛員背對圓孔。
小火車是雙向的，所以原路反回時，駕駛員就這樣開火車頭。
火車頭內。
台灣『唯一』仍在運行的「煤礦鐵路」
搭乘台灣『僅存』還在運作的「電氣化電機車」，也是台灣「最早的運煤小火車」，
行駛在台灣『唯一』仍在運行的「煤礦鐵路」上，
參觀全台『唯一』還擁有「採礦權」的礦場。
礦車搭乘處
礦車每小時的50分發車。
例如：10：50、11:50。
礦車鐘
火車啟動前會搖「礦車鐘」。
獨眼小僧是用電力運煤的礦車，以軌道距49.5公分的軌距持續載運觀光客。
路線是以前真的礦業鐵路會經過的。
春夏交替時，沿途有油桐花、山百合、水生植物等。
初夏還有螢火蟲，會把礦車點綴得向銀河鐵路班夢幻。
好像龍貓裡的秘境。
電力運煤礦車
- 是台灣『唯一』仍在運行的煤礦鐵路，
- 台灣最早的煤業電氣化機車頭，台灣軌道系統電氣化的先驅之一。
- 昔日的捨石山軌道系統也完整保存至今。
鐵路會路經馬路，可以看到車子與人經過，有一種時空交錯感，現代與過去，繁榮與沒落的惆悵感。
台灣現存最大的捲揚機
捲揚機，功能是拖拉礦車進出坑道，載送礦工或是運輸煤礦。
非常大一台，是目前台灣保存中最大的捲揚機。
新平溪煤礦博物園區為了讓遊客可以觀賞大型捲揚機，特別將捲揚機從坑內1283公尺處移出來。
很少可以見到，來這裡可以感受到，它究竟有多大。
搭乘台灣最早運煤小火車之一，沿途會看到捲揚機。
煤礦博物園區其他景點
月台公園
以前在這裡紀錄煤礦的開採量。
小火車停在月台公園前，可以從這走過去參觀翻車台。
翻車台
礦場裡的翻車台俗稱「翻猴」，是讓礦車裡的煤碳或廢土石集中的裝置，照片中為新平溪煤礦的翻車台，主要是將礦坑挖出的煤碳傾倒至翻車台下方的卸煤斗，再以傳輸帶搬運至選洗煤場處理。
礦車進入圓形翻車裝置後會自動傾倒車內的煤碳至底部卸煤斗中，瞬間空蕩的礦車會再翻回正面並回到軌道上運回坑口。
(資料來源：國家文化記憶庫)
翻車台系統介紹。
有人在其中，可以看出這翻車台有多大。
還沒使用的鐵拱。
檢身室（檢身口）
這裡是礦工上班要帶自己的名牌，來這邊上下班打卡的地方。
接著檢查身上有沒有帶危險的東西，例如：火柴、香菸、打火機，都不可以帶進去，因為礦坑裡會有瓦斯、沼氣，有可能會引發火災、甚至爆炸，非常的危險，進去前要先在這裡檢查
獨眼小僧機房
維修電車的地方。
礦工澡堂
礦工聯繫友誼的好所在，出坑時全身沾滿煤灰，在浴場卸下一天的辛勞，好好聊天放鬆。
輸送帶的說明.
下園區目前入園不用門票，如果有時間，也可以去參觀看看。
路旁指示牌。
以前的礦工工寮在十分老街附近，後來都拆了。
新平溪礦場的歷史
新平溪煤礦礦場算是台灣比較後期的礦場。
目前地底下還有煤礦，只是台灣已經沒在開採煤礦了。
園區可以看到廢棄的礦車。
1997年暫停之後，創辦人龔詠滄先生不捨得這邊的礦業回憶，創辦人就決定把這裡保存下來，著手整理後，在2002年正式成立新平溪煤礦博物園，一直保存到今天。
煤礦博物園區介紹
新平溪煤礦博物園區，門口可以看到可愛的礦車火車頭迎接，左右各一個。
新平溪煤礦博物園區有22個點
- 售票亭
- 捲揚機
- 多功能空間（原實材室）
- 礦工福利社
- 展覽室（原機車修理室）
- 訓練坑道
- 空氣壓縮機機房
- 紀念碑
- 爆炸物看守房
- 坑口
- 獨眼小僧（獨眼小火車）
- 檢身室
- 模擬坑道
- 展覽室（原辦公室）
- 礦工浴室
- 炭火大叔（餐廳）
- 電機車頭維修室
- 管理室
- 礦業軌道
- 廁所
- 檢輛室
- 翻車台
門票NT$200，包含：
- 搭乘台灣最早運煤小火車
- 礦業導覽解說
- 模擬坑道體驗
導覽人員講解得非常的有趣且深入，建議一定要聽導覽。
園區內的指示牌很古樸。
充滿勵志的標語。
園區內的燈，很可愛，是礦工帽改造的。
模擬礦場坑道探險
窗邊有很多安全帽，是為了進去模擬坑道探險戴的。
上面有新平溪煤礦的字，可以選上自己喜歡的顏色，準備進坑道探險。
這個坑道叫做安全訓練坑道，有三條坑道可以進去體驗。
看板有中文、英文介紹，掃描後有日文、韓文的介紹，有外國朋友來台，很適合帶來新平溪煤礦博物園區玩，很有趣的景點。
館內特展
如果有時間，裡面的展覽，非常有故事性。
特展室是以前「礦場辦公室」的舊址。
煤．記憶
拼出礦工路特展
可以近距離好好研究獨眼小僧。
或是跟獨眼小僧拍個上百張自拍。
鐵道迷、火車迷、大交迷，可以慢慢看車頭內的機械設施。
猜猜這是什麼設備？
這台是「救難呼吸器」。
另有其他展覽，有時間可以慢慢逛。
集章趣
非常多的園區印章，有在收集印章，或是喜歡蓋章的朋友記得帶紙來蓋。
有可愛的火車造型章。
非常多可愛的紀念章。
紀念品店
紀念品店內販售可愛文創品，枝仔冰、飲料…等。
礦坑安全帽，頭上還有燈。
不想買大帽子，還有小巧可愛溪鐵造型的。
到此一遊的紀念品。
紅磚抱枕.
可愛的煤炭娃娃吊飾，讓我想到日本卡通電影「龍貓」跟「神隱少女」裡的小黑球ススワタリ。
煤炭娃娃鑰匙圈。
煤炭包包。
喜歡可以帶回家。
園區內餐廳
炭火大叔野餐店
位於新平溪煤礦博物園區1965礦工澡堂舊址。
炭火大叔野餐店
- 電話：(02)2495-8068
- 地址：新北市平溪區頂寮子5號(新平溪煤礦博物園區內)
- 營業時間：11:00~17:00
- 只有周六、周日營業。
- FB
- 以超頑強職人精神打造的慢火燻肉秘境Bistro，是個白天版的深夜食堂。
礦工便當
礦工食堂
礦工便當用餐區在紀念品店旁。
礦工便當要25份以上才可訂購，須事先電話預約並匯款。
售票資訊
一進門就可以看到售票亭。
門票NT$200/1人.
買了門票後，會給一張卡，等下坐「獨眼小僧」小火車的票。
門票包含：
- 搭乘一次礦車：每小時的50分，例如：10：50、11:50。
- 園區導覽：每小時的20分，例如：10:20、11:20。
園區內沒有洗手間，廁所在門口停車場旁，記得先上好洗手間在進園。
搭乘獨眼小僧時，前面的是一對外國情侶，男的很有興趣的研究著看板上的文字，讓我聯想到，我們出國去歐洲時，都很喜歡去參觀國外的地底鹽礦，或是地下堡壘。
新平溪煤礦博物園區，完整的保留煤礦遺址，搭得到煤礦火車、看得到煤礦坑道、煤礦坑口、鐵路….如果多一點宣傳，應該可以變成吸引外國遊客的好地方，來平溪不只是逛老街、放天燈，還可以來礦坑探險，推廣台灣觀光。
新平溪煤礦博物園區
- 自行開車：行國道3號銜接往國道5號宜蘭系統，於石碇交流道下，續接106號縣道直行，於十分69K處過平交道左彎即可到達。
- 搭乘火車：搭乘火車於八堵或瑞芳站下，再轉搭乘平溪支線火車，於十分車站下車；往回走約800公尺，步行約8分鐘即可到達
- 搭乘公車：於木柵線捷運木柵站出口轉搭台北客運795路公車，於十分寮下車。往十分車站方向步行約10多分鐘即可到達。
購買門票 → https://lion.tours/nOa16Pia
—–✈——✈——✈——✈——✈——✈——