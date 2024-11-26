全台唯一還擁有採礦權的礦場【新平溪煤礦博物園】親子旅遊、鐵道火車迷最愛.

深具歷史人文意義的煤礦博物館.

假日何處去，來十分老街只是吃小吃、放天燈嗎？其實有一個地方，大交迷看到會瘋狂、鐵道火車迷見到會尖叫，喜歡歷史的人會很有興趣、外國人會覺得有趣的地方，就連以上這幾點都不符合的我，都覺得來這裡收穫良多，這麼棒的地方就是：新平溪煤礦博物園。

購票 → https://lion.tours/nOa16Pia

台灣『唯一』完整煤礦遺址

新平溪煤礦礦場入口

新平溪煤礦博物園區是私人博物館，館長把整條礦業系統都完整地保存下來。

可以看到真正的礦坑坑口、一路向外面出去，整條礦業鐵路甚至到山下的選洗泥廠，也有保存下來。

新平希煤礦坑口

坑內水平全長1283公尺，最深的煤層深度500公尺，全盛時期有500多位職工。

園區內有很多礦場歷史的照片。

新平溪煤礦博物園區

全台唯一還擁有「採礦權」的礦場

開採示意圖，介紹：

礦工上、下班進出坑流程

新平溪煤礦運輸流程

參觀礦坑坑道

模擬礦坑坑道

還原實際坑道比例打造地底煤巷，體驗於地底內的工作環境。

可以實際感受礦坑內的樣子。

進入礦坑的礦工依工作內容不同約分為3種：掘進工、改修工與採煤工。

「採煤工」就是負責開採煤礦的人。

「掘進工」、「爆破工」是用十字鎬、鑽桿甚至炸藥，在岩層中開出一條坑道的開路者。

「改修工」等開路工在岩層中開出一條坑道後，因為地層結構已經遭破壞、鬆動，必須用木材撐住岩洞石壁，以免坍塌，而且在挖礦的過程中，得不斷地維修坑道完好的支撐，負責這類工作者就是改修工。

礦車。

以前「採媒工」薪水的計算方式，是以挖煤的產量計算，所以礦車裡不可以有太多的石頭在裡面，在地下就要先分開。

「改修工」薪水有的是算做好幾枝木材幾枝算，有的是用距離算薪水。

「爆破，掘進工」就是以距離算薪水。

不同工種計算薪水的方式也不同，這三種工人都是有進到礦坑內工作。

其他煤礦場坑外的工作還有很多，例如：女生礦工就是在外面幫忙運送，選洗。選洗的地方有輸送帶，他們就在那裏區分石頭跟煤炭，分到不同的輸送帶去篩檢，下面還會有機器去做清洗。

還有修鐵路的工人、打鐵的工人，算薪水的方式都不同，但進坑的工人薪水是最高的。

還有，以前女生是可以進礦坑工作，一直到民國50幾年後才不能進礦坑裡。

在礦場中，除了使用十字鎬外，還有使用鐵鏟。用鐵鏟去把掉到地上的煤礦鏟起來，或是在洗媒廠那邊要曬或是要把煤炭弄得更碎小，就需要鏟子去收集起來，當掘進工要去爆破，也會有石頭要去清理，就會需要這些鐵製工具。

猜得出這個斜板是甚麼嗎？

這是卸煤口。

卸煤口

什麼作用呢？現場導覽會解釋喔。

礦工很辛苦的工作。

模擬礦坑中，發現一個小可愛。

噓~~不要打擾蝙蝠休息….

媒層示意圖

台灣挖煤礦很辛苦、很危險，也就是為什麼我們現在都沒有在挖煤了。

園區內有多照片，是攝影家朱健炫老師的作品。

朱健炫的書可以在紀念品店內買到。

搭乘台灣「最早運煤小火車」

鐵道迷最愛的國寶小火車~『獨眼小僧』，台灣最早的運煤小火車之一，近百歲，目前仍持續運行中，也是園區最受歡迎的國寶。

這台是台陽公司最早進口的日立電器機車頭，最先服務於九份的台陽九號坑，用來載運金礦，後來先後服務於石底大斜坑、苗栗田美煤礦、平溪菁桐坑，最後在1967年時運送到新平溪煤礦，直到今天。

台灣的礦業鐵路當時都是用最新的技術，當台鐵還在用蒸氣火車頭時，礦業已經開始使用柴油與電氣火車頭。

火車頭、礦車車廂、鐵路，都是以前真的實際在使用的，所以搭乘行進時會比較晃動。

獨眼小僧

目前僅收藏在新平溪博物園區內，其中一輛是向日本日立公司採購，另外兩輛是向日本日輸公司購買。

其中日立、日輸兩台可以正常運作，拖拉礦車，園區內另外三輛電氣化機車頭是台製複製品，目前已經無法正常運作。

獨眼小僧最大的特色

他的外觀是車頭駕駛座前方有一個大的圓孔，跟一個小的圓孔。

小圓窗是駕駛員開車時觀看用的視窗，整個車廂是鵝黃色。

鐵路只有一條，小火車在上面來回行駛，所以駕駛員面對圓孔。

駕駛員背對圓孔。

小火車是雙向的，所以原路反回時，駕駛員就這樣開火車頭。

火車頭內。

台灣『唯一』仍在運行的「煤礦鐵路」

搭乘台灣『僅存』還在運作的「電氣化電機車」，也是台灣「最早的運煤小火車」，

行駛在台灣『唯一』仍在運行的「煤礦鐵路」上，

參觀全台『唯一』還擁有「採礦權」的礦場。

礦車搭乘處

礦車每小時的50分發車。

例如：10：50、11:50。

礦車鐘

火車啟動前會搖「礦車鐘」。

獨眼小僧是用電力運煤的礦車，以軌道距49.5公分的軌距持續載運觀光客。

路線是以前真的礦業鐵路會經過的。

春夏交替時，沿途有油桐花、山百合、水生植物等。

初夏還有螢火蟲，會把礦車點綴得向銀河鐵路班夢幻。

好像龍貓裡的秘境。

電力運煤礦車

是台灣『唯一』仍在運行的煤礦鐵路，

台灣最早的煤業電氣化機車頭，台灣軌道系統電氣化的先驅之一。

昔日的捨石山軌道系統也完整保存至今。

鐵路會路經馬路，可以看到車子與人經過，有一種時空交錯感，現代與過去，繁榮與沒落的惆悵感。

台灣現存最大的捲揚機

捲揚機，功能是拖拉礦車進出坑道，載送礦工或是運輸煤礦。

非常大一台，是目前台灣保存中最大的捲揚機。

新平溪煤礦博物園區為了讓遊客可以觀賞大型捲揚機，特別將捲揚機從坑內1283公尺處移出來。

很少可以見到，來這裡可以感受到，它究竟有多大。

搭乘台灣最早運煤小火車之一，沿途會看到捲揚機。

煤礦博物園區其他景點

月台公園

以前在這裡紀錄煤礦的開採量。

小火車停在月台公園前，可以從這走過去參觀翻車台。

翻車台

礦場裡的翻車台俗稱「翻猴」，是讓礦車裡的煤碳或廢土石集中的裝置，照片中為新平溪煤礦的翻車台，主要是將礦坑挖出的煤碳傾倒至翻車台下方的卸煤斗，再以傳輸帶搬運至選洗煤場處理。

礦車進入圓形翻車裝置後會自動傾倒車內的煤碳至底部卸煤斗中，瞬間空蕩的礦車會再翻回正面並回到軌道上運回坑口。

(資料來源：國家文化記憶庫)

翻車台系統介紹。

有人在其中，可以看出這翻車台有多大。

還沒使用的鐵拱。

檢身室（檢身口）

這裡是礦工上班要帶自己的名牌，來這邊上下班打卡的地方。

接著檢查身上有沒有帶危險的東西，例如：火柴、香菸、打火機，都不可以帶進去，因為礦坑裡會有瓦斯、沼氣，有可能會引發火災、甚至爆炸，非常的危險，進去前要先在這裡檢查

獨眼小僧機房

維修電車的地方。

礦工澡堂

礦工聯繫友誼的好所在，出坑時全身沾滿煤灰，在浴場卸下一天的辛勞，好好聊天放鬆。

輸送帶的說明.

下園區目前入園不用門票，如果有時間，也可以去參觀看看。

路旁指示牌。

以前的礦工工寮在十分老街附近，後來都拆了。

新平溪礦場的歷史

新平溪煤礦礦場算是台灣比較後期的礦場。

目前地底下還有煤礦，只是台灣已經沒在開採煤礦了。

園區可以看到廢棄的礦車。

1997年暫停之後，創辦人龔詠滄先生不捨得這邊的礦業回憶，創辦人就決定把這裡保存下來，著手整理後，在2002年正式成立新平溪煤礦博物園，一直保存到今天。

煤礦博物園區介紹

新平溪煤礦博物園區，門口可以看到可愛的礦車火車頭迎接，左右各一個。

新平溪煤礦博物園區有22個點

售票亭 捲揚機 多功能空間（原實材室） 礦工福利社 展覽室（原機車修理室） 訓練坑道 空氣壓縮機機房 紀念碑 爆炸物看守房 坑口 獨眼小僧（獨眼小火車） 檢身室 模擬坑道 展覽室（原辦公室） 礦工浴室 炭火大叔（餐廳） 電機車頭維修室 管理室 礦業軌道 廁所 檢輛室 翻車台

門票NT$200，包含：

搭乘台灣最早運煤小火車 礦業導覽解說 模擬坑道體驗

導覽人員講解得非常的有趣且深入，建議一定要聽導覽。

園區內的指示牌很古樸。

充滿勵志的標語。

園區內的燈，很可愛，是礦工帽改造的。

模擬礦場坑道探險

窗邊有很多安全帽，是為了進去模擬坑道探險戴的。

上面有新平溪煤礦的字，可以選上自己喜歡的顏色，準備進坑道探險。

這個坑道叫做安全訓練坑道，有三條坑道可以進去體驗。

看板有中文、英文介紹，掃描後有日文、韓文的介紹，有外國朋友來台，很適合帶來新平溪煤礦博物園區玩，很有趣的景點。

館內特展

如果有時間，裡面的展覽，非常有故事性。

特展室是以前「礦場辦公室」的舊址。

煤．記憶

拼出礦工路特展

可以近距離好好研究獨眼小僧。

或是跟獨眼小僧拍個上百張自拍。

鐵道迷、火車迷、大交迷，可以慢慢看車頭內的機械設施。

猜猜這是什麼設備？

這台是「救難呼吸器」。

另有其他展覽，有時間可以慢慢逛。

集章趣

非常多的園區印章，有在收集印章，或是喜歡蓋章的朋友記得帶紙來蓋。

有可愛的火車造型章。

非常多可愛的紀念章。

紀念品店

紀念品店內販售可愛文創品，枝仔冰、飲料…等。

礦坑安全帽，頭上還有燈。

不想買大帽子，還有小巧可愛溪鐵造型的。

到此一遊的紀念品。

紅磚抱枕.

可愛的煤炭娃娃吊飾，讓我想到日本卡通電影「龍貓」跟「神隱少女」裡的小黑球ススワタリ。

煤炭娃娃鑰匙圈。

煤炭包包。

喜歡可以帶回家。

園區內餐廳

炭火大叔野餐店

位於新平溪煤礦博物園區1965礦工澡堂舊址。

炭火大叔野餐店

礦工便當

礦工食堂

礦工便當用餐區在紀念品店旁。

礦工便當要25份以上才可訂購，須事先電話預約並匯款。

售票資訊

一進門就可以看到售票亭。

門票NT$200/1人.

買了門票後，會給一張卡，等下坐「獨眼小僧」小火車的票。

門票包含：

搭乘一次礦車：每小時的50分，例如：10：50、11:50。 園區導覽：每小時的20分，例如：10:20、11:20。

園區內沒有洗手間，廁所在門口停車場旁，記得先上好洗手間在進園。

搭乘獨眼小僧時，前面的是一對外國情侶，男的很有興趣的研究著看板上的文字，讓我聯想到，我們出國去歐洲時，都很喜歡去參觀國外的地底鹽礦，或是地下堡壘。

新平溪煤礦博物園區，完整的保留煤礦遺址，搭得到煤礦火車、看得到煤礦坑道、煤礦坑口、鐵路….如果多一點宣傳，應該可以變成吸引外國遊客的好地方，來平溪不只是逛老街、放天燈，還可以來礦坑探險，推廣台灣觀光。

新平溪煤礦博物園區

電話：(02)2495-8680

地址：新北市平溪區里頂寮子5號

營業時間：09:00~17:00

公休日：周一、周二 (以粉絲團公告為主)

官網

粉絲團

如何前往

自行開車：行國道3號銜接往國道5號宜蘭系統，於石碇交流道下，續接106號縣道直行，於十分69K處過平交道左彎即可到達。 搭乘火車：搭乘火車於八堵或瑞芳站下，再轉搭乘平溪支線火車，於十分車站下車；往回走約800公尺，步行約8分鐘即可到達 搭乘公車：於木柵線捷運木柵站出口轉搭台北客運795路公車，於十分寮下車。往十分車站方向步行約10多分鐘即可到達。

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