西門町美食餐廳推薦「ABV串串啤酒館 西門店」新開幕重慶江湖菜＋麻辣串串火鍋＋300款精釀啤酒推薦，「ABV串串啤酒館 西門店」地址位在熱鬧的台北萬華區昆明街，吃飽還可以逛西門町。

「ABV串串啤酒館 西門店」營業時間晚上五點至凌晨三點，搜尋台北宵夜火鍋、西門町宵夜、西門町凌晨美食或台北深夜食堂餐廳可參考。

西門町美食 ABV串串啤酒館 西門店 交通

「ABV串串啤酒館 西門店」地址在西門町武昌街跟昆明街路口，餐廳位置在二樓，旁邊是西門町電影街的位置，「ABV串串啤酒館 西門店」距離台北捷運西門町站走路約6分鐘，汽車可以停在峨眉立體停車或洛陽停車場兩個大型收費停車場。

ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館 西門店

地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓

營業時間：

週一至週四晚上17:00–凌晨03:00

週五至週日中午12:00–凌晨03:00（無空班）

電話：0223310533

粉絲團：ABV 串串啤酒館

官方網站：ABV串串啤酒館

食記：【西門町美食】ABV Bar & Kitchen串串啤酒館西門店，麻辣鍋物凌晨宵夜餐廳推薦

西門町美食 ABV串串啤酒館 西門店 環境

「ABV串串啤酒館 西門店」入口在昆明街頂呱呱旁邊，電梯可以直接搭到三樓，走樓梯也蠻快的。

走進「ABV串串啤酒館 西門店」先看到壯觀的啤酒冷藏櫃，來自世界各地的精釀啤酒，琳琅滿目選擇多，來西門町想吃串串火鍋+小酌很可以。

擺放各種串串的開放式冷藏櫃，想吃什麼串串自己拿，價格都有清楚標示。

「ABV串串啤酒館 西門店」店內桌距寬敞，用餐環境舒適，很適合多人聚餐推薦，最旁邊落地窗可以看到西門町的繁華街景。

ABV串串啤酒屋牆上貼滿各式各樣標語，很有趣。

也有適合6-8人的大座位。

自助醬料區提供蔥花、蒜碎、白芝麻、辣椒和香油等多種醬料搭配。

串串擺放整齊，蔬菜類、海鮮和肉品都有提供。

咖哩牛肉條、麻辣魚片、泡椒牛肉捲、十三香牛肉條和香菜牛肉捲都很吸引我，最上面還有王老吉涼茶跟椰子汁。

每樣串串都有標示名稱。

最底下有整盤火鍋料。

每樣看起來都很想吃，不小心就拿了一大盤的串串。

西門町美食 ABV串串啤酒館 西門店 菜單價錢

「ABV串串啤酒館 西門店」菜單價錢

串串價格15元起，有蔬菜類、火鍋料、肉類海鮮等串串。

火鍋鍋底以人數計價，最少兩個人起開鍋，共有六種湯底可以選擇，也可以選擇經典賓士鍋享用三種湯底更豐富。

其他像是肉盤、江湖菜、下酒菜、主食、甜點、飲品、酒類等則是另外單點。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

西門町美食 ABV串串啤酒館 西門店 評價

經典賓士鍋 每人$180 (二人起)

鍋子像賓士標誌一樣分成三格，可以選擇三種不同湯底，這次和朋友聚餐就點了牛油麻辣鍋、七彩菌菇養生鍋和酸菜金湯鍋。

牛油麻辣鍋是重慶口味，有六種辣度可選擇，從台灣大中小辣到重慶微中重辣，辣度可依喜好挑選。

七彩菌菇養生鍋和酸菜金湯鍋適合不吃辣的人嘗試，七彩菌菇養生鍋有著濃郁的中藥，煮青菜和肉片也很適合，湯頭溫順好喝。

牛小排 $480

牛小排肉片略有厚度，涮麻辣鍋，讓肉片沾附著麻辣湯汁，柔軟帶點嚼勁的口感，入口滿載辛香，又麻又辣好過癮，這裡的辣很帶勁，愛吃辣的可以試試。

串串15元起，朋友和我都拿了自己喜歡的食材。

朋友手拿著串串，煮熟就直接拿起來吃，很方便，一起渡過聚餐的歡樂。

大家最喜歡的還是煮麻辣鍋的串串，也是最經典的吃法。

酸菜金湯鍋的酸度溫和，味道不會太重，很適合長輩點選。

壁山來鳳魚 $320

這道是有名的江湖菜，重口味的鮮魚料理。

一上桌就聞到撲鼻而來的香氣，辛香迷人，魚肉細嫩入味，湯汁辣又開胃，我忍不住點了單點一碗白飯來配。

鍋巴肉片 $280

川菜常見的鍋巴肉片，有多種蔬菜、脆脆的鍋巴和滑嫩的肉片，味道上稍微偏甜，口味溫和的料理。

干鍋臘味土豆 $280

味道真香，一上桌就忍不住夾了一片土豆配飯。

鹹香入味的臘肉，帶點辣度真過癮，土豆片焦脆內嫩，配上青椒、紅椒等配料，香辣過癮。

小酥肉 $160

炸至金黃色的小酥肉，外層酥脆，豬肉Ｑ軟有嚼感，醃製過的風味帶點麻香，沾點辣粉更是過癮。

川渝口水雞 $260

裝盛的盤子精緻好看，整盤紅通通的配色更是吸睛，這是我很喜歡的一道菜。

滑嫩雞肉有著明顯的花椒香，店家自製的麻辣醬有層次，加上香菜和花生，味道豐富，好好吃！

重慶豌雜小麵 $180

可選擇台灣辣或重慶辣的重慶豌雜小麵，有皇帝豆、酸豆、花生、肉末等配料，辣醬搭配Ｑ彈的麵條均勻攪拌，口感滑順，香辣有厚度。

和朋友相約來這小酌，ABV串串啤酒館西門店有300款精釀啤酒可挑選，也可請工作人員推薦。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

Full Moon滿月布薩峇花神精釀啤酒

朋友挑了花香和果香的啤酒，泡沫細緻，滋味清爽不苦澀。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

夏雷果酒 - 熱帶芒果泰國柚艾爾 MANGOMELO（左）

我喜歡有果香的精釀啤酒就選了一支瓶裝熱情的芒果酒，有著明顯的果香，酸甜濃郁，鮮明的芒果加上紅柚風味，一邊吃著麻辣串串，一口啤酒相當享受。

DB草莓氣泡酒 （右）

朋友很喜歡草莓系列的啤酒，他說甜甜的，味道酸甜，草莓風味很香。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

來ABV串串啤酒館別錯過的還有這裡現場製作的啤酒雪花冰跟紅糖冰粉，看到製作過程才知道這麼有趣，重點是口味很棒。

啤酒雪花冰就是用啤酒製作的冰品，會根據挑選的啤酒種類加價升級。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

用啤酒做好雪花冰，可以挑選配料，真的很有趣。

這天挑選的酒是水蜜桃口味，現做的雪花冰口感綿細，入口散發著淡淡的酒香和水蜜桃風味，含酒精的冰品，朋友直呼好吃又特別。

重慶冰粉 $180

重慶冰粉是四川經典甜品，透明Ｑ彈有點像石花凍的口感。

底下加上冰冰涼涼的刨冰，加上紅糖、黑芝麻、水果乾等配料，最後還有麵茶粉，有趣又好吃。

好吃的重慶冰粉可點一碗和朋友分享，大家一至好評。

糖油果子 $160

很可愛的餐後甜點，一開始以為是栗子，問店員才知道這是以糯米、紅糖和芝麻製作的甜點，小巧酥脆，有著淡雅的焦糖香，吃完麻辣串串很適合來一份。

「ABV串串啤酒館 西門店」是ABV餐飲集團旗下的新品牌，菜單主打重慶街頭串串美食文化，除了麻辣火鍋還有重慶當地的江湖菜和小麵，餐廳還有來自世界各地的精精釀啤酒，最有趣的就是餐後還可以來碗特製的重慶冰粉或啤酒雪花冰，餐點種類選擇多，好吃好玩又有趣。

營業時間至凌晨的台北宵夜美食餐廳，「ABV串串啤酒館 西門店」適合情侶約會、朋友聚會和公司團聚。

ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館 西門店

地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓

營業時間：

週一至週四晚上17:00–凌晨03:00

週五至週日中午12:00–凌晨03:00（無空班）

電話：0223310533

粉絲團：ABV 串串啤酒館

官方網站：ABV串串啤酒館

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