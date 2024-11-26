目前吃過CP值最高的日式無菜單料理就是這家啦〜

頂級食材料理，不用花大錢也能享用無菜單料理！

【建一食堂】位於台北中山區大潤發中崙店旁，藏身在一排民宅中

，位置很不起眼，不起眼程度真的是沒仔細看很容易錯過

從捷運忠孝復興站或者南京復興站走路大約十分鐘，開車可至中崙大潤發停車場

彷彿一秒來到日本！

外觀就充滿濃濃日本風，走進來又是別有一番天地，裝潢走簡單的日式風店面小小的

，但非常的溫馨，讓人很舒服的環境，牆壁上掛滿了日式的擺設和海報，營造出日式風情的氣氛

也有很經典的日式吧台，可以看著師傅熟練的切著生魚片

，師傅非常健談講話很豪爽，會跟客人聊天

後有包廂式座位很適合友人家庭聚餐

店裡還有水族箱，裡面的龍蝦和螃蟹都活蹦亂跳的，活體的食材現煮就是新鮮，超讚！

建一食堂的消費以無菜單料理方式，價格分為1380元、1880元和2480元三種

，也可以另外加點更高級一點的食材(食材都以當日進貨為主)

以2480元的價位來說，就可以吃到海蟹、生魚片、生蠔、干貝、和牛等，CP值相當高！

【前菜小品】

味噌小黃瓜、炸日本生蚵、韓式泡菜

韓式辣蘿蔔，特選鮮脆白蘿蔔，保留清新多汁的口感，裹上獨家調製韓式辣椒醬，酸甜爽口又解膩

一口咬下，咖ㄘ咖ㄘ甜甜鹹鹹，清脆的口感

味噌口味的小黃瓜甘甜脆口，越吃越順口，是一道非常好吃的小菜喔！

嚴選日本鮮甜大牡蠣，獨家特調粉料包裹油炸至酥脆外層

跟一般的油炸粉完全不一樣，吃起來的口感超級無敵酥脆

一口咬下，爆漿滋味無法擋！！！

那鮮味猶如現撈海鮮，滿滿大海的氣味，你怎麼能錯過〜

【刺身盛合 極上豪華十種】

美味大集合！日本生蠔+大干貝+天使紅蝦+紅喉+鮪魚+鮭魚+真鯛+青甘+海膽+軟絲，鮮甜的美味

(海鮮食材內容會依照季節做變化，以當日食材為主)

其中魚子醬跟金箔更是光彩奪目！

擺盤華麗、刀功俐落，食材也都很新鮮，個個鮮甜有特色，水準極佳

日本真鯛屬於白肉魚，口感Q彈，味道淡雅，清甜的口感難怪被日本人推崇為一級美食

肉質細嫩甘甜，濃郁鮮味，鮮美滋味絕對令人驚艷！

日本生蠔，大顆飽滿、淡甘鮮甜、肉厚Q彈，氣味清香水嫩多汁，海味十足又清爽

紅喉刺身，內行人都知道紅喉很貴，這個好吃，表面有稍微烤過

肉質細嫩，油脂豐厚，肉質口感綿密且富有彈性

干貝佐魚子醬，口感Q彈有嚼勁，濃郁的鮮甜海洋風味，吃進嘴裡越嚼越香

真的會超滿足〜內含高達10種以上的刺身，每一口都超厚實超幸福！

若不敢吃生食，也有熟食餐點可以選擇，不敢吃生魚片的朋友也可以來享用唷

擺盤美很好拍，最後的大重點來了〜熟食也超好吃！

身為不太敢吃生食的我，有炙燒烤過我可以〜

魚肉煎得金黃酥脆，保持魚肉的鮮嫩和多汁

咬下去又鮮嫩多汁，鮭魚嘗起來沒有腥味，超級鮮甜可口！

飽滿的鮑魚，一入口便能感受到它的彈牙Q嫩，搭配著適度剛好的調味，引出鮑魚獨有的甘甜海味

日本大干貝，經過調味後慢慢烘烤，滑嫩彈牙、鮮美多汁鮮香的口感

乾燒大草蝦！

撥開它來，那蝦膏嚇死人的多、濃、厚！

滿滿蝦膏一入口，濃郁鮮味在口中釋放〜

大草蝦香氣撲鼻，蝦肉緊致彈牙，非常香口，能吃到肉質飽滿，紮實Q彈口感，超過癮

炒軟絲鬚，真的超〜級〜好〜吃〜

軟絲鬚口感Q彈，搭配明太子濃郁奶香又微辣的風味堪稱絕配，絕對讓你一口接一口！

【日本喜之次】

日本3大名魚喜之次整年都好吃，冬季更美味！

肉質中水分含量多，口感鮮美多汁，肉質特別細緻，味道鮮甜

用烤的喜之次非常香酥哦，魚肉外酥內嫩，一口咬下去肉質非常鮮美多汁耶〜

油潤飽滿的魚下巴，真的超多肉肉，入口即化，肉質肥嫩細緻又帶有紮實口感

小編還是第一次把魚頭「ㄘㄥˋ」得乾乾淨淨，這魚頭也太好吃惹啦！

【海鮮主餐】

現在是麵包蟹！

老闆說今年的麵包蟹，相比去年、前年，真的強太多了，超級肥…….

肥到喪心病狂那種XD

說麵包蟹是＂蟹膏之王＂一點也不誇張啦

蟹膏、蛋滿到整個炸出來！！！

湯匙挖下去，豐厚的蟹膏多到快爆漿〜

濃郁豐厚的蟹膏難以抗拒，享受蟹膏挖不完的快感！

蟹膏封滿整個蟹蓋，雖然味道不像毛蟹那麼濃郁，卻有種獨特香味

麵包蟹身輕輕一剝就有飽滿鮮甜蟹肉，肉多又紮實，麵包蟹比一般螃蟹味更濃厚

麵包蟹體型大，真的很像一塊大麵包，我們兩人吃一隻，超飽超滿足

【澳洲和牛】

再品嚐和牛，煎到五分熟，保有粉紅色，放上蔥鹽自然鹹香，襯托牛肉甘甜

和牛肉片厚度都是我想要的，無須咀嚼，入口即化的美妙口感〜

肉香汁多而不膩，Q彈細緻的肉質，一吃就能品嘗到那油花融在口中的香氣與幸福感！

【美國特選菲力】

醬燒入味，迸出鹹甜好滋味，在舌尖上翩翩起舞〜

這種創意吃法真的是第一次體驗，醬油香氣與甘醇甜美的完美融合，菲力鹹中帶甜的好滋味

軟嫩的菲力，外焦內嫩鎖住肉汁並賦予獨特香氣，讓我倆都吃的開心一口接一口！

【養生時蔬】

上湯煨娃娃菜，沒有多餘複雜的堆疊調味，好滋味的高湯與鮮味、娃娃菜的清甜

娃娃菜吸收了高湯的鮮味，軟軟嫩嫩的一口接一口，湯汁也非常的鮮甜

真的很好吃唷〜

【食事】

抵抗寒流救星，來碗冬季限定「麻油雞燉飯」吧！

米飯吸滿了米酒和麻油的香氣，還有雞肉釋放出了的甜味，軟軟QQ的口感，簡直無敵！

超濃郁麻油香，越吃越涮嘴

【湯品】

超大顆的野生粉蛤！

聽說這種靠外海的蛤蜊，真的非常厲害，一般的蛤蜊吃起來是鮮，這種外表看起來

像是鑲銀的蛤蜊，吃起來是甜味

粉蛤的肉質飽滿又肥美，口感軟嫩鮮甜，超好吃的！

煮出來的蛤蜊湯真的超級鮮甜喔

【甜點】

【日本進口汽水】

信州白葡萄汽水+靜岡哈密瓜汽水

高雅的白葡萄香，香甜又美味，讓人盡享白葡萄蘇打汽水的美味

選用靜岡縣的高級哈蜜瓜製作，非常爽口，且帶有濃郁的香味

小珊珊碎碎念：

8道精緻的無菜單料理，每一道都展現了師傅對於料理的熱情與用心，每個細節的搭配都恰到好處

建一食堂是近期吃到很滿意的一頓無菜單，不管是視覺還是味覺都是很棒的享受！

喜歡海鮮的吃貨們一定會喜歡，一定要來試試

【INFO】

【建一食堂】

▶地址：台北市中山區八德路二段300巷10號

▶訂位專線：02-87722178

訂位：建一食堂 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

▶營業時間：12:00-14:30/18:00-23:00(週日公休)

▶官方臉書：建一食堂

▶建一食堂官方LINE：@w87722178

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