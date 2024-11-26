板橋通訊行推薦｜地標網通土城門市

提供門號攜碼續約服務、買手機到地標網通最便宜！

這可不是我自己說的，地標網通絕對是全網公認最便宜的通訊行無誤，

手機界的COSTCO，產品有保障，價格超有競爭力，

而且不僅價格公開透明，我們家自己在地標網通多次購買手機的經驗，

員工的專業度跟服務態度都非常好，

所以去過一次之後就再也不會想去別家辦手機了！

知名百萬網紅Joeman （九妹）也是一直選擇在地標網通買手機辦門號，是超過十年的老顧客。

沒想到像九妹這樣的名人不是選擇蘋果官網，

而是跟我一樣，也都選地標網通！

今年他幫媽媽換新機的 iPhone 16 Pro Max也是到地標網通預購喔。

土城買手機就到地標網通

地標網通全台各地都有門市，我台南跟桃園門市去了四間左右，

新北土城門市是我去過的地標網通裡面最大的，

若要找板橋通訊行或是土城通訊行首選推薦！

門市位置很好，位於轉角兩面招牌紅通通的相當顯眼，

捷運海山站步行十分鐘內可抵達，交通也算方便。

地標網通會將空機、門號、配件價格皆透明地公布在網站上，

門市也會張貼最新手機價格，全台門市皆直營，

均一價，也是空機價。

不會要求客人要搭配高資費門號、或是高單價配件，

空機價就是單買空機即可，

地標的一貫作風就是正派、不囉唆！

三大電信：中華電信、遠傳、台哥大攜碼優惠

門號到期的話攜碼跳槽其實是最划算的方式，

單純門號續約優惠沒那麼多，

折扣也可以留著或是拿來購買手機，

最喜歡地標網通的價格資訊都是公開透明的這點，

但價格隨時會變動，要依當天現場為準（基本都是降更低，所謂早買早享受，晚買享折扣），

懶得研究的話，建議直接把使用需求提供給門市人員，

他們會推薦最合適的優惠方案，

地標網通目前有與中華電信、台哥大、遠傳合作，

三大電信共有超過百種4G、5G資費方案提供選擇。

台灣大哥大攜碼、遠傳攜碼購機方案都划算！

長輩都有在通訊行不好的負面經驗，所以後來我就直接帶他們來地標網通，

提供免費移轉資料的服務，對長輩來說很重要呢！

地標網通是蘋果官方正式授權經銷商，也是各手機品牌原廠重要合作夥伴。

在地標購機，不僅買便宜，更重要是有保障！

購機四大保證：

全新未拆：保證全新未拆封，有違全額退費 原廠保固：保證公司貨、原廠以及代理商保固 七天鑑賞：銷售日起七日產生保固範圍內之新品不良可更換新品 （Apple 除外） 會員福利：會員享有不定期專屬優惠活動、好康訊息通知

延伸閱讀－台南哪家通訊行便宜不會騙長輩？

安卓手機空機推薦土城通訊行— 地標網通現貨最齊全

先生家都是三星手機的忠實愛好者，

連我自己用過一次真的就不會再回去HTC了，

耐用度跟品質真的是好他個百倍，

我的S20 FE雖然還堪用，但容量嚴重不足，

這次是想來地標網通看看最近的手機哪一款合適我的需求，

三星空機現貨顏色齊全，土城買三星空機真的要先來地標，

重點在地標網通購買手機後可以獲得比其他通路更完善的售後保障

也有配合的Landtop Care+手機保險可加購。

看一看好像新出的Galaxy S24 FE價錢有在預算內，

除了三星手機外，當然也有其他品牌的安卓空機。

我現在是還沒用過iPhone系列，

但老哥現在已經跳進去然後回不去了XD.

到地標網通買iPhone也很划算，

像是iPhone 16上市不到一個月，

地標網通iPhone 16空機價就比蘋果官方便宜快兩千（2024.10 空機價）。

地標iPhone 16 預約活動：

地標網通今年推出iPhone 16 預約活動，推出預購iPhone 16「保證7天交機」，

提供會員專屬快速通道，以及好禮三選一：

BoostCharge USB-C 至 USB-C 100W 連接線+0元（原價490元）、Momax Q.MAG Minimal 5000mAh 15W 迷你 磁吸 行動電源+$99 (原價990元）、犀牛盾 Clear MagSafe透明手機殼+$499 （原價1280元）

是說先生前陣子也才在地標網通買了Galaxy S24 Ultra，

這次順便貼個保護貼+買新的保護殼，

新機種現場的手機殼選擇都很多，

我們選擇的是HODA保護貼，鏡頭貼有兩款可挑，

在地標網通加入會員，皆可享配件優惠的會員價。

這次貼S24 Ultra HODA保護貼原價690元，會員價只要499元。

犀牛盾也有出S24的保護殼，原廠則有兩款保護殼可選擇。

不得不說，地標網通的會員優惠真的超級超級甜！

像最近地標網通週年慶，買S24 Ultra保護殼最低2折，

若有任何需要都可以到地標網通全台門市詢問喔。

地標網通全台目前超過45間實體門市，無論在哪一家分店購買，

有任何問題都可隨時由全台各分店為您服務，

也能協助將手機送回原廠檢測或維修，

加上價格公開透明、空機價格最便宜等眾多優點，

買手機，到地標，絕對安心沒問題！

省錢秘技- 舊機換新機、iPhone舊換新

*省錢必學祕技- iPhone 舊換新：2024年9月加碼- 新機最高可折36,000元，iPhone 16系列舊換新空機最低0元起帶回家。

地標網通開出的二手機回收價力拼全業界最優，更比蘋果官方回收價還要高出許多！

以 iPhone 15 Pro Max 為例，地標的回收價高出8,400元 （2024年9月報價），這個價差真的很可觀。

無論是iPhone換iPhone，或是Android換iPhone都可以參加舊換新，

舊機回收可以選擇直接拿現金或是折抵新機價格，很自由任你選。

還免費現場資料轉移，讓您立即可以開始體驗新手機，跟舊機說拜拜。

安卓手機用戶常常有選擇困難，不用擔心，地標網通提供有專業根據的排行榜，從裡面找靈感，挑選手機就容易多了。

*拍照手機排行榜：此排行榜取得 Phone & Photo 官方授權，排名依據全球盲測大數據累計積分計算; 各國上市手機型號不同，此處榜單取台灣當地上市機型排名，每月更新。

*熱銷手機排行榜：熱銷排行榜是根據地標網通全台超過40家門市銷量與人氣搜尋等多元客觀數據統計、整理後的排行榜，數據取自每個月26號到前月25號。

店家資訊

地標網通

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地標網通 新北土城

服務電話：02-22630101

傳真電話：02-22600101

行動電話：0905-528-777

Line ID： @t0905528777

營業時間：AM11:00-PM10:00

店面位址：新北市土城區裕民路185號

地標網通 板橋南雅

服務電話：02-29657868

傳真電話：02-29687228

行動電話：0973-528-999

Line ID： @t0973528999

營業時間：AM11:00-PM10:00

店面位址：新北市板橋區南雅南路一段64號

地標網通 板橋埔墘

服務電話：02-29572288

傳真電話：02-29572678

行動電話：0908-996-888

Line ID： @t0908996888

店面位址：新北市板橋區中山路二段104號