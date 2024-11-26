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板橋通訊行推薦:地標網通土城手機行空機最便宜! 三星手機.iPhone舊換新.手機配件.保護貼 - 奇奇一起玩樂趣

2024-11-26 23:11:00 文字：奇奇一起玩樂趣
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奇奇一起玩樂趣

奇奇一起玩樂趣

板橋通訊行推薦:地標網通土城手機行空機最便宜! 三星手機.iPhone舊換新.手機配件.保護貼 - 奇奇一起玩樂趣

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板橋通訊行推薦｜地標網通土城門市

提供門號攜碼續約服務、買手機到地標網通最便宜！

這可不是我自己說的，地標網通絕對是全網公認最便宜的通訊行無誤，
手機界的COSTCO，產品有保障，價格超有競爭力，
而且不僅價格公開透明，我們家自己在地標網通多次購買手機的經驗，
員工的專業度跟服務態度都非常好，
所以去過一次之後就再也不會想去別家辦手機了！

知名百萬網紅Joeman （九妹）也是一直選擇在地標網通買手機辦門號，是超過十年的老顧客。
沒想到像九妹這樣的名人不是選擇蘋果官網，
而是跟我一樣，也都選地標網通！
今年他幫媽媽換新機的 iPhone 16 Pro Max也是到地標網通預購喔。

板橋通訊行推薦:地標網通土城手機行空機最便宜! 三星手機.iPhone舊換新.手機配件.保護貼 - 奇奇一起玩樂趣

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土城買手機就到地標網通

地標網通全台各地都有門市，我台南跟桃園門市去了四間左右，
新北土城門市是我去過的地標網通裡面最大的，
若要找板橋通訊行或是土城通訊行首選推薦！

門市位置很好，位於轉角兩面招牌紅通通的相當顯眼，
捷運海山站步行十分鐘內可抵達，交通也算方便。

 

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地標網通會將空機、門號、配件價格皆透明地公布在網站上，
門市也會張貼最新手機價格，全台門市皆直營，
均一價，也是空機價。
不會要求客人要搭配高資費門號、或是高單價配件，
空機價就是單買空機即可，
地標的一貫作風就是正派、不囉唆！

三大電信：中華電信、遠傳、台哥大攜碼優惠

門號到期的話攜碼跳槽其實是最划算的方式，
單純門號續約優惠沒那麼多，
折扣也可以留著或是拿來購買手機，
最喜歡地標網通的價格資訊都是公開透明的這點，
但價格隨時會變動，要依當天現場為準（基本都是降更低，所謂早買早享受，晚買享折扣），
懶得研究的話，建議直接把使用需求提供給門市人員，
他們會推薦最合適的優惠方案，
地標網通目前有與中華電信、台哥大、遠傳合作，
三大電信共有超過百種4G、5G資費方案提供選擇。

台灣大哥大攜碼遠傳攜碼購機方案都划算！

 

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長輩都有在通訊行不好的負面經驗，所以後來我就直接帶他們來地標網通，
提供免費移轉資料的服務，對長輩來說很重要呢！

地標網通是蘋果官方正式授權經銷商，也是各手機品牌原廠重要合作夥伴。
在地標購機，不僅買便宜，更重要是有保障！
購機四大保證：

  1. 全新未拆：保證全新未拆封，有違全額退費
  2. 原廠保固：保證公司貨、原廠以及代理商保固
  3. 七天鑑賞：銷售日起七日產生保固範圍內之新品不良可更換新品 （Apple 除外）
  4. 會員福利：會員享有不定期專屬優惠活動、好康訊息通知

延伸閱讀－台南哪家通訊行便宜不會騙長輩？

 

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安卓手機空機推薦土城通訊行— 地標網通現貨最齊全

先生家都是三星手機的忠實愛好者，
連我自己用過一次真的就不會再回去HTC了，
耐用度跟品質真的是好他個百倍，
我的S20 FE雖然還堪用，但容量嚴重不足，
這次是想來地標網通看看最近的手機哪一款合適我的需求，
三星空機現貨顏色齊全，土城買三星空機真的要先來地標，
重點在地標網通購買手機後可以獲得比其他通路更完善的售後保障
也有配合的Landtop Care+手機保險可加購。

看一看好像新出的Galaxy S24 FE價錢有在預算內，

 

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除了三星手機外，當然也有其他品牌的安卓空機。

 

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我現在是還沒用過iPhone系列，
但老哥現在已經跳進去然後回不去了XD.
到地標網通買iPhone也很划算，
像是iPhone 16上市不到一個月，
地標網通iPhone 16空機價就比蘋果官方便宜快兩千（2024.10 空機價）。

地標iPhone 16 預約活動：

地標網通今年推出iPhone 16 預約活動，推出預購iPhone 16「保證7天交機」，
提供會員專屬快速通道，以及好禮三選一：

BoostCharge USB-C 至 USB-C 100W 連接線+0元（原價490元）、Momax Q.MAG Minimal 5000mAh 15W 迷你 磁吸 行動電源+$99 (原價990元）、犀牛盾 Clear MagSafe透明手機殼+$499 （原價1280元）

 

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是說先生前陣子也才在地標網通買了Galaxy S24 Ultra，
這次順便貼個保護貼+買新的保護殼，
新機種現場的手機殼選擇都很多，
我們選擇的是HODA保護貼，鏡頭貼有兩款可挑，
在地標網通加入會員，皆可享配件優惠的會員價。

這次貼S24 Ultra HODA保護貼原價690元，會員價只要499元。

 

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犀牛盾也有出S24的保護殼，原廠則有兩款保護殼可選擇。

不得不說，地標網通的會員優惠真的超級超級甜！
像最近地標網通週年慶，買S24 Ultra保護殼最低2折，
若有任何需要都可以到地標網通全台門市詢問喔。

 

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地標網通全台目前超過45間實體門市，無論在哪一家分店購買，
有任何問題都可隨時由全台各分店為您服務，
也能協助將手機送回原廠檢測或維修，
加上價格公開透明、空機價格最便宜等眾多優點，
買手機，到地標，絕對安心沒問題！

 

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省錢秘技- 舊機換新機、iPhone舊換新

*省錢必學祕技- iPhone 舊換新：2024年9月加碼- 新機最高可折36,000元，iPhone 16系列舊換新空機最低0元起帶回家。
地標網通開出的二手機回收價力拼全業界最優，更比蘋果官方回收價還要高出許多！
以 iPhone 15 Pro Max 為例，地標的回收價高出8,400元 （2024年9月報價），這個價差真的很可觀。
無論是iPhone換iPhone，或是Android換iPhone都可以參加舊換新，
舊機回收可以選擇直接拿現金或是折抵新機價格，很自由任你選。
還免費現場資料轉移，讓您立即可以開始體驗新手機，跟舊機說拜拜。

安卓手機用戶常常有選擇困難，不用擔心，地標網通提供有專業根據的排行榜，從裡面找靈感，挑選手機就容易多了。

*拍照手機排行榜：此排行榜取得 Phone & Photo 官方授權，排名依據全球盲測大數據累計積分計算; 各國上市手機型號不同，此處榜單取台灣當地上市機型排名，每月更新。

*熱銷手機排行榜：熱銷排行榜是根據地標網通全台超過40家門市銷量與人氣搜尋等多元客觀數據統計、整理後的排行榜，數據取自每個月26號到前月25號。

 

店家資訊

地標網通

官網：https://www.landtop.com.tw/
FB 粉絲頁：https://www.facebook.com/landtop.king
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40186hxvau
全台分店：https://www.landtop.com.tw/stores

地標網通 新北土城

服務電話：02-22630101
傳真電話：02-22600101
行動電話：0905-528-777
Line ID： @t0905528777
營業時間：AM11:00-PM10:00
店面位址：新北市土城區裕民路185號

地標網通 板橋南雅

服務電話：02-29657868
傳真電話：02-29687228
行動電話：0973-528-999
Line ID： @t0973528999
營業時間：AM11:00-PM10:00
店面位址：新北市板橋區南雅南路一段64號

地標網通 板橋埔墘

服務電話：02-29572288
傳真電話：02-29572678
行動電話：0908-996-888
Line ID： @t0908996888
店面位址：新北市板橋區中山路二段104號

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