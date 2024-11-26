【新竹食記】馬祖新村(新竹巨城店)

從11/15起中壢起家的『馬祖新村』與來自日本福岡的『beard papa’s』聯名，正式推出卡士達系列車輪餅，beard papa’s香濃滑順的卡士達醬配上馬祖新村的脆皮車輪餅，無疑是最甜蜜最完美的組合，這次推出的卡士達車輪餅聯名套餐除了包裝、杯子有鬍子爺爺的圖案，連車輪餅上也有beard papa’s的烙印非常可愛，馬祖新村新推出的手榨橙香綠也是另一大亮點，每一口都能吸得到柳橙的纖維果粒，充滿酸甜果香的手搖飲與車輪餅超搭，趕快吃起來！

▲這次體驗了新竹巨城的的馬祖新村，櫃位在B1 美食街內，白色瓷磚搭配藍字很有質感，最熱賣的手搖飲和車輪餅口味圖片都展示在櫃台上方。

▲馬祖新村菜單：手搖飲有6種系列，車輪餅有10幾種口味，選擇性非常多元。

▲餐點做好會放在車輪餅專屬架子上，我們這次體驗了卡士達系列的香草卡士達、卡士達巧克力脆片、黑芝麻奶油、黑芝麻流沙和新推出的手榨橙香綠。

▲手榨橙香綠(L) ：一杯80元蠻大一杯的，可以喝得到柳橙的果肉和纖維，並帶有淡淡的綠茶茶香，喝起來酸酸甜甜，很解膩的飲料！

▲車輪餅除了原本馬祖新村的烙印，另一面還印有beard papa’s的老爺爺圖案，蠻可愛的！

▲香草卡士達：車輪餅外皮烤得酥酥脆脆，裡面有滿滿的卡士達內餡，拿起來頗有重量，卡士達有濃郁的香草香氣，吃起來甜度適中完全沒有黏膩感。

▲卡士達巧克力脆片：除了香濃的卡士達醬外，多了巧克力脆脆的口感，也增添了巧克力的香氣，甜度再稍微提升了一些。

▲黑芝麻奶油 ：充滿奶香的奶油與香濃的黑芝麻兩者是完美的絕配，兩者極為協調互不搶戲，這款不管是熱的或冰的都可以嘗到不同的口感。

▲黑芝麻流沙 ：芝麻內餡內又有一顆芝麻口味的麻糬，咬下時麻糬會在嘴中爆漿，神奇的舌尖觸感有如流沙般的體驗，嘴中滿滿的黑芝麻整個就是香阿！

雞蛋糕短評：車輪餅內餡飽滿，有濃郁卡士達和芝麻香氣，麻吉吃得到QQ的口感，外皮有餅乾的脆度，真的一吃就上癮。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★



【馬祖新村新竹巨城店美食資訊】

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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