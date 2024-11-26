此食記為花見團子造訪「喬名巧克力x美廉社」 (造訪日期 : 2024/11)



喬名巧克力x美廉社「喬名迦納可可」開箱

11/14~12/10限定優惠價，讓冬天充滿幸福滋味







喬名巧克力x美廉社 - 迦納可可



購買地點：全台美廉社門市

時間 : 11/14~12/10（原價55元，特價39元）



今年冬天，在「美廉社」有一杯濃郁美味又溫暖心靈的可可新推出！是什麼飲品如此迷人？原來就是「喬名巧克力」與「美廉社」聯名的「喬名迦納可可」，推出不久就在網路引發話題，愛嚐鮮的團子當然要來體驗看看，來場暖心的開箱旅程吧！

「美廉社」門市在全台灣到處都有，從07：00～24：00能買到各式生鮮、雜貨物品，一踏進「美廉社」，迎接我的是明亮乾淨的環境和整齊商品陳列，團子買完所需的用品後，在結帳櫃台，一眼就鎖定了本次主角「喬名巧克力」與「美廉社」聯名的「喬名迦納可可」。





「喬名巧克力」從印尼和馬來西亞起步，深耕巧克力產業超過30年，選用世界頂級產地的迦納可可豆，這款可可豆除了香濃醇厚，尾韻還帶點微微的堅果香，讓每一口都層次豐富千變萬化。「喬名迦納可可」細膩口感充滿了迦納可可的原始風味，也很適合生理期的女生喝，來一杯整個人都暖起來了！

「美廉社」包裝也很貼心，紙杯加上隔熱杯套，不會燙到手，還能感受來自可可的溫暖。輕嚐一口，「喬名迦納可可」內含高可可含量，喝起來特別濃郁香醇，團子現在也很注重養身，用餐都選擇低糖，這款飲品特別貼心使用減糖的配方，顛覆傳統巧克力飲的甜膩映象，展現恰到好處甜度，且低卡路里、0反式脂肪，甜而不膩，風味雋永的口感，讓人喝的安心又暖心！

不管是寒冷的早晨還是夜晚疲憊時，濃郁又暖心的「喬名迦納可可」是對自己最好犒賞，心動的朋友，不妨來到「美廉社」購買，11/14～12/10還能享受限定優惠，39元就能享用，今年冬天來一杯，讓每一口都是暖暖的幸福。



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