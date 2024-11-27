想坐最浪漫的海景愛情摩天輪？想搭最美的太平洋纜車？想玩最刺激海景雲霄飛車、水母萬花筒、海底探險家？想看美人魚實境秀？想看海豚表演？全新升級版的遠雄海洋公園一次滿足你所有的願望。且一天不夠完還加碼送你一天，另外還能以2折購買門票，等於大人只要198元，小孩六歲以下98元，CP值也太高了，真是有始以來最大的折扣，比買一送一還便宜，優惠只到2024/11/30，喜歡的朋友要把握時間前往。

遠雄海洋公園史上最大優惠198元，讓你玩二天，無敵海景看到飽。

來海洋公園必搭-1314愛情摩天輪。

海洋公園最新海底王國：位於七區，有海國王號、水母萬花筒、海底探險家、乘風破浪、海洋嘉年華等遊樂設施。

園區必看四大表演：美人魚實境秀印度洋心之旅、海獅劇場、海豚傳奇跳浪奇緣、大洋池生態奧秘。

首先第一站：到達可愛的燈塔咖啡屋

第二站：芬妮照相館免費兌換相片鑰匙圈，因等候時間需60分鐘。人潮較多，建議提早排隊。

歡樂大街～彷佛來到歐洲浪漫城堡，每間房子都好夢幻喔～影片分享

玩1天送1天門票在海洋遊客中心兌換。

園區必搭：愛情摩天輪：11點才開始，可以先玩其他設施。

摩天輪上的視角超美的，可以居高臨下欣賞太平洋和整個園區，還能輕鬆與太平洋合影。

真的是名符名實海景摩天輪。

情侶來此一定要跟1314摩天輪合影，象徵愛情一生一世。

園區必搭：晴空纜車

光纜車我就搭了好幾次，因太喜歡上面的景色了，海景纜車搭到爽。影片分享

海洋公園共有8區分別為1區海洋村、2區探險島、3區海洋劇場、4區歡樂大街、5區海盗灣、6區布萊登海岸、7區海底王國、8區水晶城堡。

建議玩順序：芬妮照相館拍照製作相片鑰匙圈-9:45海獅巡警隊-11:00美人魚實境秀-11:50海豚傳說跳浪-晴空纜車-水晶城堡-海底王國-海盗灣-愛情摩天輪-探險島水族館

搭到最頂端：水晶城堡，一秒進入到神祕的海洋國度。

花蓮海洋公園清涼消暑盛地:水漾動感噴泉，小朋友超愛的～

可以置身水池裡，居然不用淋濕就可以拍照喔～

園區必搭：布萊登海岸：海盜灣

最新最好玩的遊樂設施都在海底王國。

園區最新必搭：水母萬花筒自由落體，影片分享

園區最新必搭；海底探險家，體驗近180度左右擺盪，刺激又好玩，影片分享

園區必搭；小藍鯨歷險記雲霄飛車。影片分享

適合小朋友的海國王號。

園區最新必搭：風景超美乘風破浪

適合親子共遊海洋嘉年華旋轉木馬。

園區必搭：碰碰船：也是人最多排最久的地方。

美人魚主題商店。

海豚傳說-跳浪奇緣，影片分享

花蓮海洋公園必看表演：2.海豚表演，地點：海洋劇場

最後開放可以近距離看海豚。

坐纜車可以居高臨下欣賞整個園區。超特別的視角。

園區必看表演：海獅巡警隊，影片分享

園區最新：可以來與哥吉拉合影打卡。

哥吉拉主題餐廳。

小朋友最愛的大章魚沙灘戲沙池。

園區必遊：探險島水族館:館內有上百種水魚類，還可以近距離欣賞海獅游泳。

園區到處都是無敵海景。

中午我們享用阿SIR必吃的雞排熱狗餐200元。

美人魚票建議先上網預約，幾乎都額滿。

海洋探索館：這裡可以近距離看海豚表演與合影。

美人魚實境秀印度洋心之旅：海洋探索館

全新美人魚表演秀打造印度洋心之旅，以全新美人魚劇場，打造全台唯一具燈光舞台效果的水中表演。

美人魚實境表演一天只有兩場，時間：每日11:00、14:00。

全台唯一有美人魚的表演就在海洋公園，真的超美超夢幻的～影片分享

表演結束還可以與美人魚互動、合影超好玩的～影片分享

假日一早的大門口超多人的，建議可以早一點來。

全台最好玩的海洋主題樂園非花蓮海洋公園莫屬，園區超大，可同時搭乘摩天輪、纜車欣賞最美麗的海景，遊樂設施也增加許多、不僅如此，還有全台唯一真人版美人魚、神秘海底隧道，哥吉拉主題餐廳，找時間來一趟奇幻海洋新旅程吧～

花蓮遠雄海洋公園：花蓮縣壽豐鄉189號；營業時間：平日：09:30-17:00；假日：09:00-17:00

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