台中南區日本料理｜洵首日式料理，職人手作好味道、真材實料平價享受、內用味噌湯免費喝！！

台中南區日本料理推薦這一家好吃又平價的 洵首日式料理 ，不管你是要吃新鮮的生魚片還是握壽司、串燒、烤物、厚實的炸豬排、丼飯通通沒問題，而且內用還有味噌湯無限喝到飽唷！！

洵首日式料理 位在台中南區永和街與學府路168巷的轉角處，也就是公里街上的千代田付費停車場入口的對面，獨棟的特色建築很顯目並不難找喔！！騎機車的朋友可以將機車停放在店門口前的草地區、開車的朋友建議直接停在千代田收費停車場(非洵首特約)再走過來即可，洵首入口處則是在圖下的左手邊進來唷！

貼心小提醒：附近紅線多、請大家要停好你的機車、汽車以免被開單喔！

門口處也很有特色，宛如來到歐洲風的秘境餐廳，跟以往去的日本料理店就有所差異，讓人更期待餐點的美味！

洵首店內以溫馨的木製裝潢為主，加上拼接的石磚帶來了獨特的內用空間，加上挑高的設計給人一個完全放鬆又舒適的用餐環境，內用以2-4人桌為主，多人用餐建議提早預訂以免人潮多需等候喔!!

就算一個人來也沒問題，吧檯區獨自擁有，親子客也不用擔心；這邊也有提供兒童座椅，並且是寵物友善餐廳！

洵首日本料理菜單 ，這邊以刺身、風味沙拉、握壽司、軍艦、手卷、細捲、飯捲以及捲壽司、丼飯、串物、揚物、烤物等為主，每一分類的品項口味都不少，完全符合喜歡吃日式料理的朋友來試試且菜單完全無雷，每一樣都好好吃！！ 洵首日本料理菜單內的餐點都可外帶唷！

不管內用外帶都附味噌湯，但內用有無限喝到飽唷！

提供的味噌湯喝起來不死鹹、還帶點甜味，溫潤順口，我們很喜歡！！

(套餐)生菜沙拉，以生菜、小黃瓜、洋蔥絲、番茄等搭配，吃起來相當爽脆又開胃呢

(套餐) 松露茶碗蒸 ，一般套餐哪能見到松露兩個字啊！！我只能說想吃日式料理來 洵首 真的很超值，尤其點丼飯類一定要升級套餐！松露茶碗蒸的口感細緻滑順伴隨著松露獨特的香氣，加上香菇、蟹肉棒等配料，讓人嚐起來回味無窮！

(套餐) 金揚豆腐 ，外酥內綿嫩，加上底部的日式醬汁，吃起來甜鹹甜鹹的很不賴！

江戶前散壽司 ，以現場魚貨為主，大約會有4~5種，今天有鮭魚、鮪魚、海鱺魚、紅甘，小黃瓜等等，並以蔥花、蝦卵海苔絲點綴，就算有著BLUE的心情時看到這碗繽紛的散壽司馬上有著美麗色彩！

魚肉本身已經有上醬，建議先吃看看味道，覺得不夠重再加上，小凉個人覺得滋味嘟嘟好。

挖上一大匙的散壽司！滿滿一大口入嘴魚肉的嫩香充斥口中，醬香甜味並化在米飯間，細細咀嚼綿密又好食，小黃瓜的脆口也讓口中的層次更豐富！

(套餐)甜點則是店家自己做的 奶酪 ，入嘴的滑嫩甜香，滿滿奶香味兒，我們很愛！

鮭魚肚刺身

鮭魚肚的油脂非常豐富，油油亮亮的，光用看的就很誘人！！加上肉質豐潤滑順、柔軟中又帶有一絲彈性，沾點芥末醬油就超級好吃囉！

接下來就是我們每次到日本料理店都要來幾貫的握壽司系列！

紅甘握壽司 ，紅甘肉質肥美細膩，入口即化，加上獨特的清甜香氣與米飯交融出特有的風味！

鮪魚握壽司 是經典不敗口味必點，入口那甘甜肥腴的滋味，在嘴巴內每一處都能充分感受到柔軟的肉質。

鮭魚肚握壽司 ，厚切肥美的鮭魚肚拖著長長的尾巴，讓肉質豐潤滑順，口感鮮甜好吃，不只是視覺誘人也讓嘴巴大大滿足！

北海道干貝握壽司 ，入口即感受到干貝的厚實與甘甜，並建議一口入嘴，感受那滿滿的鮮甜味在嘴巴內釋放，甜度更是無敵破表!!

甜蝦握壽司 。比起一般的鮮蝦這甜蝦口感更Q彈柔軟，一口入嘴更能嚐出甜蝦帶來的獨特甘甜粘糯風味，藉由與米飯的搭配表現更完美！

炙比目魚側緣 帶著豐富油脂，加上炙燒後油脂轉為鮮甜味來搭配米飯，吃來腴滑鮮甜入口即化，嘴裡更是縈繞著滿滿的海味，脂香飯Q就是這滋味啦！

鹽烤松阪豬 附胡椒及薑片。

松阪豬的厚薄度嘟嘟好，口感軟嫰又爽脆，簡單的調味就好好吃~

海膽手卷 （限量），喜歡吃海膽的朋友絕對不能錯過這風味！然後阿～搭著海苔的餐點都一定要立馬開吃，以免海苔軟掉喔！！

雙邊將海苔往上提，就化身手卷樣！大口入嘴才能完全的感受到自然的海味，綿軟細膩的海膽在舌尖上感受到的奇妙觸感，甘甜滋味完全顯現出來，完全讓人無法停口的大大享受～～

金厚炸豬排 ，喜歡吃豬排的朋友一定要點一份來吃過癮！

豬排的外衣就是不卡油！一咬口還有卡滋卡滋的酥脆聲響，非常療癒，加上厚實的豬排不柴帶軟嫩的口感，讓人一吃就上癮！

串物有玉米、洋蔥、櫛瓜以及四季豆。櫛瓜單純的鹽烤就帶出該有清甜口感！

四季豆 的口感有點像似快接近乾煸四季豆的風味， 玉米 刷上醬汁更帶出甜香味兒， 香菇 看似平凡卻保有水分的嫩香。

小凉超愛吃 烤洋蔥 ，尤其直接整顆切厚度下去烤，刷上店家特製醬汁，就能吃到洋蔥天然的甜味還帶點脆口呢。

明太子雞肉串

烤的金黃香嫩多汁的雞肉串，上面佈蓋了滿滿的明太子醬，因為炙燒過香氣也足！一口咬入會先衝出明太子的鹹香，再來則是雞肉肉質的柔嫩呢～

脆酥魚 附漬蘿蔔，在吃炸物的同時來上幾口超清脆又解膩。

外層的酥脆咬下去都能聽到卡滋的聲音，即可感受到魚肉鮮中帶甜的好滋味~

強烈建議要來用餐的朋友，可以先訂位！以免用餐時間人潮多需等候，如需外帶的朋友也可以先打電話訂購在來拿取唷～

洵首日式料理

電話：04-2223 5288

地址：台中市南區永和街264號

營業時間：11:30~14:00(最後點餐13:30)、17:00~21:00(最後點餐20:30)

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