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<一分鐘短評>

獎從天上來，貪念心中起，惡向膽邊生，強奪厄運來，生死一瞬間，財去人平安！

法國雙導演以「中了樂透彩」四組主配角，在一瞬間得知暴富後的不同反應與舉動，以及得獎後所遭遇的一連串意想不到的「厄運」，透過片中成員展現人性中的「善惡對立」、「自私貪婪」、「禁忌迷信」與「犧牲小我」等元素，巧妙引領觀眾進行「中大獎」與「厄運纏身」究竟是「命定」還是「意外」的辯證，在捧腹大笑又驚又喜之餘，重新思考甚麼才是真正的富有?





2024年11月29日本周五在台上映的法國電影 《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners)，由《我的教練我們的菜》雙導演何曼．蕭伊(Romain Choay)與麥克希姆．古凡(Maxime Govare)三度合作共同執導， ​以輕鬆爆笑又帶點驚悚的黑色喜劇手法，描繪原本的窮人，因為中了樂透大獎，一瞬間成了爆發富後的種種遭遇，或是說是意想不到的噩運，引領觀眾思考幸福真正的本質，以及金錢與幸福之間，究竟孰輕孰重的永恆辯證命題。

《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners)全片集結了《吃人夠夠》法比斯．埃布埃(Fabrice Eboué) 、《搶救失業大作戰》奧黛莉．拉米(Audrey Lamy) 、《愛無罪》阿努克．格蘭貝格(Anouk Grinberg)，以及曾在熱門影集《性愛自修室》山米奧塔巴山米．奧塔巴利(Sami Outalbali)等一流法國實力派喜劇演員聯合參演 ; 劇情圍繞在四組人生失敗組因中了樂透大獎翻身後，所遭遇一連串不可思議的意外厄運降臨，甚至連生命都受到了威脅! 他們包括了

一家四口窮到末途的家庭，中年父母省吃儉用勉強度日，苦哈哈地養活兒女 ;

一位樣貌平凡戀愛屢遇渣男翻車，卻從不放棄尋找真愛的年輕女子 ;

三位準備在法國的中東聖戰士，身懷自殺炸彈引信上公車，準備發動恐攻 ;

以及一群養老院的醫生與照護員，因貪念私吞一位逝世長者的高額樂透獎金，

他們在喜獲高額頭彩獎金後，卻莫名開啟了一連串的厄運意外，接著劇情反轉再反轉，一部驚心動魄的警世寓言，就此展開......



2024年11月29日在台上映法式黑色喜劇 《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners) 預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=2qWLZlOPZFI&t=1s

​明天與意外，沒有人知道哪一個會先來?

錢，不會改變一個人，只會讓人露出真面目!

本片創作靈感，受鬼才名導昆汀塔倫提諾經典名作《黑色追緝令》，以及阿根廷黑色喜劇《生命中最抓狂的小事》所啟發，以超乎想像充滿荒誕轉折的劇情，在法國今年3月14日一上映，便大獲媒體與觀眾好評，不僅媒體口碑佳評如潮! 電影在法國上映至今票房已賣破億台幣 ;

「大快人心」—法國權威媒體《巴黎人報》( Le Parisien)



「爆笑狠毒」— RTL



「滿滿地獄哏」— PureBreak



觀眾也激推：「每個轉折都有驚喜，一秒都不會無聊！」與「滿滿地獄哽，還想看更多！」

法國雙導演何曼．蕭伊(Romain Choay)與麥克希姆．古凡(Maxime Govare)三度合作的黑色喜劇新片 《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners)，全片節奏明快，時而幽默、時而浪漫、時而爆笑、時而驚悚、時而溫馨，高明的編劇讓劇情到了中後段不斷翻轉再翻轉，觀眾一定要看到最後，才能得知真正的結局安排，雙導透過了巧妙的劇本編導與寓意深遠的金句，丟給觀眾一個很有趣的思考命題 : 「中了『高額樂透彩』， 對得獎的幸運兒，冥冥之中似乎既是『命定』也是『意外』; 然而一瞬間致富，但欠缺有錢人思維的平凡人，在得獎之後所遭遇的種種『厄運』，究竟是『命定』還是『意外』?」;

因為「中樂透」與「突如其來的意外」，對大多數的人而言，是相反的兩個對立詞，但在編導的生花妙筆引導下，加上一群主配角出色的詮釋下，成功地詮釋了從窮人到富人過渡期間的心境變化，讓觀眾在觀影過程笑聲不斷之餘，更看見了「人性善惡對壘拉扯」與「厄運是禁忌還是迷信的辯證?」，並思考「犧牲金錢換來全家幸福團圓相守，哪一個才是真正的幸福?」，就在2024年11月29日本週五，等你呼朋引友一起進戲院影城， 盡情暢快歡笑觀看這部饒富寓意的黑色喜劇《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners)!

法式黑色喜劇《絕命樂透彩》(Heureux gagnants/Lucky Winners)單張與套票預售超值優惠，以及全台上映戲院一覽圖

<電影本事>



​ 好運的開始 是惡夢的一半

​

中頭獎是世人嚮往的美夢，無奈機率卻遠比被雷擊中還低，不過對法國的四組幸運兒來說，他們的命運根本五雷轟頂！



三十五歲單身女郎，巧遇法國天菜帥哥，卻被閨蜜戳破詐騙疑雲；怕被詐財的傻妹在見著天菜的豪宅，心甘情願捐出所得，傻妹終究沒因富有而長腦袋。



一家四口度假途中，發現彩券兌獎期限在即，火速飆車引來大批警力包圍；厭惡魯蛇老公的人妻，知曉樂透獎金高達五百萬，一秒以夫為榮，老公卻因兌獎襲警而坐牢；

安養院醫護人員瓜分心臟病發老人的頭彩獎金，意外啟動《絕命終結站》般的連環詛咒；起初嚷嚷不拿錢的護理師，不顧同事央求歸還彩金，最後成了心狠手辣的狠角色。



靠星戰片路克天行者說服同夥的聖戰士，中獎馬上說那只是騙小孩的電影，兌獎後仍躲不過業力引爆，聖戰士因中獎而終止引爆炸彈的計畫，好心警察卻讓他們直冒冷汗。，



不論飛車兌獎槓上大批警力、邂逅男神深陷桃色疑雲、投身聖戰觸發業力引爆、侵占獎金啟動超狂詛咒⋯⋯



一場又一場血淋淋的教訓不斷上演，一次又一次粉碎人性的考驗接踵而至。



誰會想到財神降臨，下一個就死你？

絕命樂透彩 Heureux gagnants/ Lucky Winners

出品國家 : 法國

電影語言 : 法文

電影片長 : 1 時44分

台灣上映 : 2024年11月29日

電影監製：《我的教練我們的菜》何諾．薛利利基安(Renaud Chélélékian)

電影編導：《我的教練我們的菜》何曼．蕭伊(Romain Choay)與麥克希姆．古凡(Maxime Govare)

領銜主演：

《黑人是我》《吃人夠夠》法比斯．埃布埃(Fabrice Eboué) 飾演一家之主老爸保羅(Paul Roussel)

《她和她的小主廚們》奧黛莉．拉米(Audrey Lamy) 飾演保羅太太路易絲( Louise Roussel)

《畫情話慾》《追兇12夜》阿努克．格蘭貝格(Anouk Grinberg)飾演安養院照護員桑德拉( Sandra Arnaud)

《性愛自修室》山米．奧塔巴利(Sami Outalbali)飾演恐怖分子Ahmed El Hajji

寶琳·克萊門特(Pauline Clément) 飾演長相普通的平凡上班族茱莉(Julie)

露易絲・寇迪菲(Louise Coldefy )飾演安養院照護員 Mathilde Lévy

維克多·梅特萊特(Victor Meutelet​ )飾演詐騙集團成員湯姆士(Thomas Masson)

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