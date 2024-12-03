在台北中山區、捷運松江南京站旁，位於寒居酒店2樓的 BeGood Bakery | Cafe | Restaurant，是一間由米其林星廚林明健顧問打造的特色餐廳。這裡提供地中海料理、咖啡和輕食麵包，讓每位顧客都能享受「好食好感好心情」。

目前餐廳推出多款夏季新菜，以地中海經典醬汁搭配海陸料理，不僅質感滿分，還能讓人消暑解渴。

BeGood Bakery | Cafe | Restaurant

位於台北中山區寒居酒店2樓，由米其林星廚林明健主廚顧問打造，結合了餐廳、咖啡館和烘焙坊，提供一個舒適自在的用餐空間，傳遞「好食、好感、好心情」的品牌理念——"Eat better, feel good, be happy!"

主廚林明健擅長運用香草香料，將多國料理特色融入地中海風味，並引入西班牙Josper烤箱直火炭烤，賦予肉品、海鮮、蔬菜和麵包迷人煙燻香氣，讓饕客們一試成主顧。

餐廳擁有良好的採光與蓊綠街景，柔和色彩與綠植佈置營造出度假的放鬆氛圍，設有2至8人的用餐座位，是約會、聚餐、用餐的好選擇。

此外，還設有一間可容納14至20人的包廂，適合聚會或會議使用。

▶️詳情請洽：BeGood

▶️電話：02-25643577

菜單

以地中海創意料理為主，提供午餐、晚餐單點以及雙人套餐和4至6人的分享餐。午餐低消為每位800元+10%，晚餐低消為每位1000元+10%，水資90元/人。

▶️ (BeGood菜單)

「夏日香韻」季節新菜饗宴

由林明健主廚顧問精心設計，採用地中海經典醬汁，推出14款夏季單點新菜色，每一道菜都是消暑又美味的好選擇。

冷壓果汁

低溫高壓技術製作的「鳳梨、菠菜、羽衣甘藍、芹菜、小黃瓜、薄荷」果汁，保留了果汁的完整營養及膳食纖維，喝起來自然清甜又健康。

醃青甘、虎奶醬、玉米、地瓜

這道菜以秘魯經典的「Ceviche」檸汁醃魚生為靈感，搭配炙燒胭脂蝦丁、玉米及火龍果丁，酸香軟嫩且帶有果香，是開胃首選。

青豆瑞可達吐司、橄欖、松子、檸檬

炭烤裸麥麵包抹上青豆泥，再放上瑞可達起司、黑橄欖和松子，搭配檸檬絲和乾辣椒絲，風味層次豐富，清爽可口。

烤哈里薩辣醬虎蝦、芥蘭、酪梨

大隻虎蝦抹上北非哈里薩辣醬炙烤，香辣中帶有果韻滋味，搭配芥蘭，口感豐富又有特色。

烤甜玉米湯、羅勒麵疙瘩、萊姆

黃金甜玉米搭配香料熬煮，再加上焦香德式麵疙瘩，玉米香甜和香料韻味層次豐富。

接下來，最期待的主餐登場囉！

炭烤美國頂級肋眼16 oz.、羽衣甘藍、洋芋泥、莫霍醬

美國PRIME等級的肋眼牛排經炭烤至三分熟，外焦裡嫩，搭配西班牙莫霍醬或海鹽提味，口感迷人。

肋眼牛排，肉嫩軟香又多汁，外層還帶點焦脆的口感，超級美味！再搭配酥炸後香脆的羽衣甘藍及洋芋泥，滋味更豐富，讓人一吃就愛上！

以檸檬汁、香菜、巴西里、墨西哥辣椒等香料，另加入孜然製成的「莫霍醬」，搭配肋眼牛排，有清新的酸香感，更是解膩。

印度香米、番紅花、季節海鮮、鳳梨莎莎醬、腰果

多款海鮮搭配番紅花及茴香頭燴煮，再搭配綜合時蔬、鳳梨莎莎醬、腰果，拌入炒製烹煮過的印度香米飯，吃起來香料味豐富又鮮香，且有飽足感。

吃完豐富的前菜、主餐後，接下來的甜點也十分精彩。

香蕉脆餅、泰奶冰淇淋

以泰國街邊小吃為靈感的手工脆餅包裹香蕉和花生碎，再搭配泰奶冰淇淋，清涼爽口。

巴斯克乳酪蛋糕、阿薩姆紅茶冰淇淋

則使用澳洲袋鼠奶油乳酪，搭配紅茶冰淇淋和巧克力餅乾，香韻十足。

琥珀蜂蜜咖啡

使用香港「Cupping Room」冠軍咖啡豆，搭配台灣蜂巢蜜，咖啡的韻味與蜂蜜的香甜結合，清新幸福感滿滿。

這次來到松江南京站旁的 BeGood Bakery | Cafe | Restaurant，享受了一頓有質感的地中海料理，環境舒適，還能品嚐到香港冠軍咖啡，整體的用餐體驗非常棒。這裡很適合約會、聚餐、慶生或是下午茶，店內還會不定期推出優惠活動，真的很值得再來！推薦給所有喜愛美食的朋友們！

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