有了小孩之後，早午餐常常都在家裡解決，但偶爾還是會和先生找間附近的餐廳享受悠閒的早午餐時光。今天要跟大家推薦的這家店是位於台中市太平區的 朝詩沐餉早午餐。這裡不僅有西式早餐，還有提供中式餐點，可以一次解決早餐與午餐的需求。趕快一起來看看吧！🧡

朝詩沐餉早午餐｜台中太平美食｜簡餐｜寵物友善餐廳

地址： 台中市太平區立功路253號

電話： 04 2393 5497

營業時間： 07:00-15:30（不定期公休，每月公休日會於粉絲團公布）

Facebook粉絲團：朝詩沐餉早午餐

朝詩沐餉早午餐 位於台中市太平區，整體環境非常舒適。店內的大面落地窗讓採光充足，加上鄰近住宅區，氛圍安靜而愜意。

座位之間的間隔也適當，使空間不顯擁擠，坐起來十分放鬆。這裡還是寵物友善餐廳，非常適合帶毛小孩一同前來。

菜單部分，店家提供的餐點種類相當多樣化，無論是西式早餐或是中式午餐，都可以加價升級成套餐。這樣的設計讓來這裡的客人可以根據自己的喜好，隨心選擇想吃的餐點。​​​

黑松露菌菇爆蛋吐司 套餐

這款厚實的歐姆蛋搭配滿滿的菌菇，並以黑松露調味，香氣濃郁，底下還鋪滿了新鮮生菜，讓整道菜吃起來清爽不膩。尤其在夏天，這樣的組合非常清新適口。

套餐中的馬鈴薯泥也是我的最愛，簡單的調味加上細緻的口感，夾在吐司裡一起吃非常美味。

特製皮蛋麻婆豆腐 套餐

這道麻婆豆腐的製作方式和一般台式麻婆豆腐略有不同，味道略帶麻辣，但不會過於刺激，花椒香氣比較濃郁。

搭配上特製的皮蛋，發現豆腐與皮蛋竟然是意想不到的絕佳組合。皮蛋的Q彈口感加上豆腐的細滑，讓整道菜非常下飯。

配菜中的醃漬白蘿蔔酸爽開胃，對於稍重口味的麻婆豆腐來說，是很好的解膩搭配。

藍柑橘蔓越莓氣泡飲、豆漿

藍柑橘蔓越莓氣泡飲擁有美麗的漸層色彩，喝起來酸甜適中，特別適合中午搭配餐點飲用。而豆漿則是微糖口味，清爽不甜膩，也是我非常喜歡的飲品之一。

如果你正在找尋台中太平區一間舒適又美味的早午餐店，朝詩沐餉早午餐 會是個非常好的選擇。無論是和家人或朋友，甚至帶著毛小孩一起來，都可以在這裡度過美好的用餐時光。





朝詩沐餉早午餐｜台中太平美食｜簡餐｜寵物友善餐廳