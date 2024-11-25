說到桃園最受歡迎的居酒屋，這家肯定擁有前三的地位！想要順利入座，建議大家一定要提前預約。這裡的特色在於，不僅提供美味的桌菜與熱炒料理，還有日式料理、串燒等多樣選擇，每次來訪都是點滿整桌，真的是讓人吃得超滿足，也因此多次來訪後，我現在才來寫這篇分享，因為每次都點太多，光想要整理就覺得好累，哈哈。

【小料理食事處】交通位置 地址： 桃園市桃園區建國路131號

電話： 03-3628566

營業時間： 17:30–01:00

官方資訊：Facebook｜菜單 這家位於桃園後站的建國路上，周邊有許多收費停車場和路邊停車格，非常方便。營業時間從傍晚開始，一直持續到凌晨一點，真的很符合居酒屋的氛圍，是夜晚聚會的好選擇。

除了居酒屋的用餐區外，這裡還有獨立包廂空間，很適合團體聚會。在地人都知道，這家的桌菜和熱炒口味不輸其他餐廳，絕對值得一試。

【小料理食事處】菜單介紹

詳細菜單可以點這裡查看→小料理食事處 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

這裡提供各種創意料理，包括刺身、壽司、串燒、熱炒、鍋物、桌菜以及單點小物。特別的是，他們還提供客製化無菜單料理，可以根據個人口味調整，真的就像專屬的私廚服務一樣。

每次來都會點一整桌，金額通常都是四千起跳，就看我們多會吃就好了。

小料理特大盛合 / 比目魚鰭邊肉

這裡不僅桌菜和熱炒很厲害，生魚片也是基隆崁仔頂魚市新鮮直送，品質相當不錯。

小料理極上炙燒握壽司（6貫）

雖然我和朋友對生魚片興趣不大，但這裡的炙燒握壽司還是很值得一試，雖然整體表現中規中矩，但口感還是很不錯。

星鰻手捲 / 蘆筍鮮蝦手捲

星鰻手捲真的是我的愛，每次來都必點，味道十分鮮美。

馬告烤櫛瓜

馬告是原住民常見的胡椒，搭配烤櫛瓜，口感相當獨特，很推薦試試看。

挪威鯖魚一夜干（整尾）

一整尾的挪威鯖魚一夜干，吃起來真的超爽，份量十足，海味濃郁。

烏魚子炒飯

這家的炒飯是我每次必點的菜色，炒得粒粒分明、香氣十足，完全展現主廚的功力。

腐乳空心菜

這道在居酒屋比較少見，但在這裡卻做得非常美味，鹹香夠味，很有客家料理的特色。

大海鍋

這是一道充滿海鮮的味噌鍋，份量超大，五個人都吃不完，最後還得打包，非常適合多人聚餐。

宮保皮蛋臭豆腐

這道菜真的是超夠味，皮蛋臭豆腐搭配宮保的口味，非常美味，推薦大家試試。

宮保牛小排

剛好遇到宮保系列買一送一，真的超划算。宮保牛小排的味道濃郁，特別適合喜歡重口味的朋友。

日式炒拉麵

我曾經在福岡的屋台吃過炒拉麵，那時就覺得驚艷，沒想到在這裡也能吃到，雖然比不上福岡的味道，但也相當不錯。

辣炒牛三寶

這道菜是我們全場的最愛，微辣鹹香的口感，加上牛三寶處理得相當好，真的讓人一吃就停不下來。

這家居酒屋已經是我的N訪地點了，每次有朋友來桃園找我，或是想要一個可以吃喝聊天的地方，我都會推薦這裡，營業時間一直到深夜，非常方便。總之，桃園最有名的居酒屋，這家肯定榜上有名，身為桃園人一定要來體驗看看。

【小料理食事處】

地址： 桃園市桃園區建國路131號

電話： 03-3628566

營業時間： 17:30–01:00

官方資訊：Facebook｜菜單

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