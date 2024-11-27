常看阿發食記文章的朋友應該都知，因為我和兒子是油肉控，對近年坊間出現不少的健康餐盒，大多就不是那麼合我們父子倆的口味。不過之前我曾推薦過，在家住的新莊，有間「舒肥底家（新北新莊店）」，是其中幾家的例外之一。其餐點不僅視覺味覺兼具，青菜還來至自家契作的無農藥生菜農場，還是配菜豐富的營養師理想健康餐盒，不僅老婆和女兒覺得超好吃，連我和兒子都覺得很不賴！
唯之前可惜的是，它只有外帶，沒有內用。不過近期它搬了新家，地點依舊在新莊，不僅有了內用區，另還重成本採購了一台，在便當店很罕見，20多萬元的超音波臭氧洗菜機，不僅能把青菜洗的比用手工更乾淨，且還能維持青菜原本的鮮脆度。另在餐盒中的配菜，還提供了因相對成本高，而相對少見的紫山藥，以及綠花椰菜寶寶〝三日苗〞。如果你注重飲食健康營養均衡，還要視覺味覺兼具，以及配菜要豐富的朋友們，這是我們一家都很推薦的絕佳選擇～
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▲店家的影片介紹
圖文介紹請見下方↓
▲店外觀
「舒肥底家（新北新莊店）」新址一樣是在下新莊，
就在新泰醫院的斜對面。
離好市多約800公尺，
走路十分鐘可到。
▲櫃台
〝舒肥〞意指：法式低溫真空〝Sous Vide〞的烹調方式，
讓食材較能保有原本的鮮嫩風味與口感，
也是近年來台灣很熱門的料理做法。
但由於相對高溫烹調，
這種料理方式較費時費工，
因此製作成本也較高。
▲用餐區
由於店家下午時段沒休息，
於是我們挑離峰時段造訪，
避免人潮與久候。
用餐環境簡約乾淨，
感覺很溫馨舒服。
▲價目表
每種餐點的內容，
是和營養師合作設計出來的！
餐點選擇類別有：雞腿排系列、嫩雞胸系列、豬肉系列、牛肉系列、海鮮系列、燒肉系列、方便素系列。
餐點份量則分為：小鳥胃、輕盈、勻稱、增肌、高蛋白低碳水。（一旁有標註，依據體重與運動量的選擇上建議）
記得2年前，
第一次造訪店家舊址時，
我看到價位後，
本來覺得有點偏高，
結果老婆對我說：「吃飯不知米價！」
她又說在公司訂便當，
現在好一點的就要一百多，
還不一定有多好吃、多營養健康。
她和其她女同事們，
偶爾也會訂健康餐盒來吃，
這價位剛好而已，
而且這的健康餐盒，
看起來就相較好看美味且豐富很多。
老婆說的也是，
我現在平日中午出去買個腿庫肉便當，
或燒臘飯之類的，
能合我口味的幾家，
也要百多元，
還沒什麼配菜...
▲營養師的理想綠拿鐵
店家使用的青菜，
主打自家契作了一座，
不使用任何農藥的營養師農場。
並強調喝起來，
會讓人顛覆一般人對蔬果汁的印象，
是好喝的手搖飲！
▲外帶候餐區，
一旁備有茶飲供客人取用；
內用區，
則有漫畫雜誌可借閱，
相當貼心~
*所提供的茶飲，
是店家特製的初萃漢方茶，
有〝纖麥〞和〝水嫩〞兩種替換，
好喝且有益身體健康的飲品。
▲工作區
相當乾淨整潔，
主菜都是現做現烤，
蔬果汁也是新鮮現打。
所以如果沒先訂餐，
直接到現場才點餐，
在店家製作沒塞車的狀況下
大概也要等候十分鐘左右。
難怪看到前往的客人，
幾乎都是熟門熟路已事先訂餐，
來就可以直接取餐。
▲20多萬元的洗菜機
阿發一開始看到這台，
其實有點老花，
想說，
怎麼會有一台這麼大的油炸鍋！
不是賣健康餐盒嗎？
結果鍋內裝的是水不是油！
原來這是，
我沒看過的超音波臭氧洗菜機，
不僅能把青菜洗的比用手洗更乾淨衛生，
且還能維持青菜原本的鮮脆度。
*感覺這裡比一般店家，
更重視一些客人看不到的細節，
竟然會願意不惜下重成本，
添購這樣的設備，
只為了讓餐點更乾淨衛生。
▲菜餚區
配菜種類相當多，
看起來也乾乾淨淨，
且不像不少健康餐盒，
都是用水煮到很軟爛，
失去食材本身的味道，
這卻顯得相當鮮脆~
▲餐點上桌
照燒豬肉(增肌)、焙烤松阪豬(輕盈)、鮮烤鯖魚排(高蛋白低碳水拚雞腿排)、老菜脯雞湯。
另餐點附贈，
店家特製的初萃漢方茶，
有〝纖麥〞和〝水嫩〞兩種替換，
是好喝且有益身體健康的飲品。
▲準備開動
這家的健康餐盒
本來母女倆就頗喜愛，
但油肉控的兒子，
看到餐點上桌也很開心。
由此可知，
連不太喜健康餐盒的我們父子倆，
也覺得這很不錯吃~
*我和兒子，
要看到一般的健康餐盒，
是會皺一下眉頭的...
▲照燒豬肉(增肌)
70公斤以上或中重度運動量的客人，
店家推薦選〝增肌〞。
餐點份量則為：蛋白質+50%、纖維量+40%、澱粉量+40%。
對有在練桌球的兒子來說，
他當然說要點(增肌)。
▲簡約雅致的厚實陶瓷餐盤，以及木質餐具
散發出，
有如享用高級日式定食般的感受。
▲照燒豬肉(增肌)，局部
之前就看過報導，
人要營養均衡與健康，
每天最好都能吃到五種不同顏色的蔬果。
這的配菜不僅配色好看，
且類別多很豐富，
看起來也很爽口好吃的模樣~
▲照燒豬肉(增肌)，淋胡麻醬
這的青菜，
比一般常見健康餐盒，
來的鮮脆且不會軟爛無味。
但對於我和兒子來說，
還是清淡了些，
因此店家會附上胡麻醬，
讓像我倆這樣的客人，
自行淋上，
來增添青菜的風味。
▲每份餐盒都會附上這，
但這可不是苜蓿芽，
而是成本相對高的「青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞」喔~
▲青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞介紹
含有高濃度蘿蔔硫素，
抗氧化更健康。
▲照燒豬肉
五花豬肉片的肉質，
相較還不賴，
吃起來有些許日式照燒的鹹甜風味，
但其味道又不會過重膩口。
▲老菜脯雞湯
雞腿肉很軟嫩，
並有著一股老菜脯的淡香，
湯頭很溫醇順口好喝，
暖心又暖胃。
▲鮮烤鯖魚排(高蛋白低碳水拚雞腿排)
老婆愛吃魚，
加上最近她的飲食有在減少澱粉的攝取，
因此她選擇了這。
由於店家使用的餐具，
總讓我不自覺地，
聯想到和一般的定食便當相比較。
我們都感覺，
這比大多的定食便當，
更具視覺味覺饗宴的感受，
且營養健康、豐富便宜。
▲鮮烤鯖魚
散發鯖魚烤過後的獨特香氣與口感，
喜歡吃魚的老婆，
直說魚有新鮮、好好吃~
▲焙烤松阪豬(輕盈)
60公斤以下或低度運動量的客人，
店家推薦選〝輕盈〞。
餐點份量則為：蛋白質+10%、纖維量+20%、澱粉量+20%。
*這是女兒選的
▲焙烤松阪豬
這出乎我們意料外的超級好吃！
可憐了女兒，
肉不夠我們分，
她只吃到2片，
哈~
▲舒肥牛排(勻稱)，外帶餐盒外觀
包裝的設計與色彩，
比一般健康餐盒很好看很多，
也增添了價值感。
餐盒上除了標示了，
國健署建議每餐份量，
也註明了本餐盒含有的份量。
另，
不同的份量，
除了有字面上的註明外(小鳥胃、輕盈、勻稱、增肌)，
底色也不同，
不會分不出來。
店家對餐盒的包裝設計，
也很用心。
▲舒肥牛排(勻稱)，側寫
配菜相當豐富，
且超過五種不同顏色的蔬果，
更是健康營養均衡。
配菜裡，
還有少見的紫山藥，
以及青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞。
▲舒肥牛排(勻稱)，特寫
沒想到便當內的牛肉，
無重油熱炒，
還能好吃無腥味，
也顯示店家對牛肉品質與鮮度的自信。
紫色的五穀越光米上，
還撒了些許堅果，
真是不賴~
▲很開心很滿意的母女倆~
店家主打特色為：
◆單餐總熱量控管
◆低溫烹調增風味
◆少鹽低油蔬菜鮮
◆產地直送最新鮮
◆五穀越光米口感佳
店家使用的青菜，
還是來自自家契作的，
一座不使用任何農藥的營養師農場。
不僅販售的是〝營養師的理想餐盒〞，
其好看好吃與豐富的程度，
也顛覆了我對一般健康餐盒的印象。
另它原本只有外帶服務，
搬到新址後，
也有了內用區。
配菜部分，
擇多了少見的青花椰菜小寶寶，
也就是含有高濃度蘿蔔硫素，
抗氧化更健康的〝三日苗〞。
對於較注重要吃的營養健康均衡，
又要好看好吃的上班族與外食族而言，
這間「舒肥底家-新北新莊店」，
是頗推薦的一間~
*挑戰一般坊間健康餐盒的天花板
*舒肥底家(新北新莊店)FB粉絲團：GO→
【營業時間】11：00～20：00
【地 址】新北市新莊區新樹路247號
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