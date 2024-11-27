

常看阿發食記文章的朋友應該都知，因為我和兒子是油肉控，對近年坊間出現不少的健康餐盒，大多就不是那麼合我們父子倆的口味。不過之前我曾推薦過，在家住的新莊，有間「舒肥底家（新北新莊店）」，是其中幾家的例外之一。其餐點不僅視覺味覺兼具，青菜還來至自家契作的無農藥生菜農場，還是配菜豐富的營養師理想健康餐盒，不僅老婆和女兒覺得超好吃，連我和兒子都覺得很不賴！

唯之前可惜的是，它只有外帶，沒有內用。不過近期它搬了新家，地點依舊在新莊，不僅有了內用區，另還重成本採購了一台，在便當店很罕見，20多萬元的超音波臭氧洗菜機，不僅能把青菜洗的比用手工更乾淨，且還能維持青菜原本的鮮脆度。另在餐盒中的配菜，還提供了因相對成本高，而相對少見的紫山藥，以及綠花椰菜寶寶〝三日苗〞。如果你注重飲食健康營養均衡，還要視覺味覺兼具，以及配菜要豐富的朋友們，這是我們一家都很推薦的絕佳選擇～

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▲店家的影片介紹

圖文介紹請見下方↓







▲店外觀

「舒肥底家（新北新莊店）」新址一樣是在下新莊，

就在新泰醫院的斜對面。

離好市多約800公尺，

走路十分鐘可到。







▲店門口







▲櫃台

〝舒肥〞意指：法式低溫真空〝Sous Vide〞的烹調方式，

讓食材較能保有原本的鮮嫩風味與口感，

也是近年來台灣很熱門的料理做法。

但由於相對高溫烹調，

這種料理方式較費時費工，

因此製作成本也較高。







▲用餐區

由於店家下午時段沒休息，

於是我們挑離峰時段造訪，

避免人潮與久候。

用餐環境簡約乾淨，

感覺很溫馨舒服。







▲價目表

每種餐點的內容，

是和營養師合作設計出來的！

餐點選擇類別有：雞腿排系列、嫩雞胸系列、豬肉系列、牛肉系列、海鮮系列、燒肉系列、方便素系列。

餐點份量則分為：小鳥胃、輕盈、勻稱、增肌、高蛋白低碳水。（一旁有標註，依據體重與運動量的選擇上建議）

記得2年前，

第一次造訪店家舊址時，

我看到價位後，

本來覺得有點偏高，

結果老婆對我說：「吃飯不知米價！」

她又說在公司訂便當，

現在好一點的就要一百多，

還不一定有多好吃、多營養健康。

她和其她女同事們，

偶爾也會訂健康餐盒來吃，

這價位剛好而已，

而且這的健康餐盒，

看起來就相較好看美味且豐富很多。

老婆說的也是，

我現在平日中午出去買個腿庫肉便當，

或燒臘飯之類的，

能合我口味的幾家，

也要百多元，

還沒什麼配菜...







▲營養師的理想綠拿鐵

店家使用的青菜，

主打自家契作了一座，

不使用任何農藥的營養師農場。

並強調喝起來，

會讓人顛覆一般人對蔬果汁的印象，

是好喝的手搖飲！







▲外帶候餐區，

一旁備有茶飲供客人取用；

內用區，

則有漫畫雜誌可借閱，

相當貼心~

*所提供的茶飲，

是店家特製的初萃漢方茶，

有〝纖麥〞和〝水嫩〞兩種替換，

好喝且有益身體健康的飲品。







▲工作區

相當乾淨整潔，

主菜都是現做現烤，

蔬果汁也是新鮮現打。

所以如果沒先訂餐，

直接到現場才點餐，

在店家製作沒塞車的狀況下

大概也要等候十分鐘左右。

難怪看到前往的客人，

幾乎都是熟門熟路已事先訂餐，

來就可以直接取餐。







▲20多萬元的洗菜機

阿發一開始看到這台，

其實有點老花，

想說，

怎麼會有一台這麼大的油炸鍋！

不是賣健康餐盒嗎？

結果鍋內裝的是水不是油！

原來這是，

我沒看過的超音波臭氧洗菜機，

不僅能把青菜洗的比用手洗更乾淨衛生，

且還能維持青菜原本的鮮脆度。

*感覺這裡比一般店家，

更重視一些客人看不到的細節，

竟然會願意不惜下重成本，

添購這樣的設備，

只為了讓餐點更乾淨衛生。







▲菜餚區

配菜種類相當多，

看起來也乾乾淨淨，

且不像不少健康餐盒，

都是用水煮到很軟爛，

失去食材本身的味道，

這卻顯得相當鮮脆~







▲餐點上桌

照燒豬肉(增肌)、焙烤松阪豬(輕盈)、鮮烤鯖魚排(高蛋白低碳水拚雞腿排)、老菜脯雞湯。

另餐點附贈，

店家特製的初萃漢方茶，

有〝纖麥〞和〝水嫩〞兩種替換，

是好喝且有益身體健康的飲品。







▲準備開動

這家的健康餐盒

本來母女倆就頗喜愛，

但油肉控的兒子，

看到餐點上桌也很開心。

由此可知，

連不太喜健康餐盒的我們父子倆，

也覺得這很不錯吃~

*我和兒子，

要看到一般的健康餐盒，

是會皺一下眉頭的...







▲照燒豬肉(增肌)

70公斤以上或中重度運動量的客人，

店家推薦選〝增肌〞。

餐點份量則為：蛋白質+50%、纖維量+40%、澱粉量+40%。

對有在練桌球的兒子來說，

他當然說要點(增肌)。







▲簡約雅致的厚實陶瓷餐盤，以及木質餐具

散發出，

有如享用高級日式定食般的感受。







▲照燒豬肉(增肌)，局部

之前就看過報導，

人要營養均衡與健康，

每天最好都能吃到五種不同顏色的蔬果。

這的配菜不僅配色好看，

且類別多很豐富，

看起來也很爽口好吃的模樣~







▲照燒豬肉(增肌)，淋胡麻醬

這的青菜，

比一般常見健康餐盒，

來的鮮脆且不會軟爛無味。

但對於我和兒子來說，

還是清淡了些，

因此店家會附上胡麻醬，

讓像我倆這樣的客人，

自行淋上，

來增添青菜的風味。







▲每份餐盒都會附上這，

但這可不是苜蓿芽，

而是成本相對高的「青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞」喔~







▲青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞介紹

含有高濃度蘿蔔硫素，

抗氧化更健康。







▲照燒豬肉

五花豬肉片的肉質，

相較還不賴，

吃起來有些許日式照燒的鹹甜風味，

但其味道又不會過重膩口。







▲五穀越光米

比一般健康餐盒提供的，

這來的更營養好吃。







▲老菜脯雞湯

雞腿肉很軟嫩，

並有著一股老菜脯的淡香，

湯頭很溫醇順口好喝，

暖心又暖胃。







▲湯料

有著不少份量的菇類，

更增添不少香氣，

以及營養健康。







▲鮮烤鯖魚排(高蛋白低碳水拚雞腿排)

老婆愛吃魚，

加上最近她的飲食有在減少澱粉的攝取，

因此她選擇了這。

由於店家使用的餐具，

總讓我不自覺地，

聯想到和一般的定食便當相比較。

我們都感覺，

這比大多的定食便當，

更具視覺味覺饗宴的感受，

且營養健康、豐富便宜。







▲鮮烤鯖魚

散發鯖魚烤過後的獨特香氣與口感，

喜歡吃魚的老婆，

直說魚有新鮮、好好吃~







▲三日苗與雞腿肉







▲焙烤松阪豬(輕盈)

60公斤以下或低度運動量的客人，

店家推薦選〝輕盈〞。

餐點份量則為：蛋白質+10%、纖維量+20%、澱粉量+20%。

*這是女兒選的







▲焙烤松阪豬

這出乎我們意料外的超級好吃！

可憐了女兒，

肉不夠我們分，

她只吃到2片，

哈~







▲舒肥牛排(勻稱)，外帶餐盒外觀

包裝的設計與色彩，

比一般健康餐盒很好看很多，

也增添了價值感。

餐盒上除了標示了，

國健署建議每餐份量，

也註明了本餐盒含有的份量。

另，

不同的份量，

除了有字面上的註明外(小鳥胃、輕盈、勻稱、增肌)，

底色也不同，

不會分不出來。

店家對餐盒的包裝設計，

也很用心。







▲舒肥牛排(勻稱)

這一看，

應該就知道是我點的吧！

哈~







▲舒肥牛排(勻稱)，側寫

配菜相當豐富，

且超過五種不同顏色的蔬果，

更是健康營養均衡。

配菜裡，

還有少見的紫山藥，

以及青花椰菜的小寶寶〝三日苗〞。







▲舒肥牛排(勻稱)，特寫

沒想到便當內的牛肉，

無重油熱炒，

還能好吃無腥味，

也顯示店家對牛肉品質與鮮度的自信。

紫色的五穀越光米上，

還撒了些許堅果，

真是不賴~







▲很開心很滿意的母女倆~

店家主打特色為：

◆單餐總熱量控管

◆低溫烹調增風味

◆少鹽低油蔬菜鮮

◆產地直送最新鮮

◆五穀越光米口感佳



店家使用的青菜，

還是來自自家契作的，

一座不使用任何農藥的營養師農場。

不僅販售的是〝營養師的理想餐盒〞，

其好看好吃與豐富的程度，

也顛覆了我對一般健康餐盒的印象。

另它原本只有外帶服務，

搬到新址後，

也有了內用區。

配菜部分，

擇多了少見的青花椰菜小寶寶，

也就是含有高濃度蘿蔔硫素，

抗氧化更健康的〝三日苗〞。

對於較注重要吃的營養健康均衡，

又要好看好吃的上班族與外食族而言，

這間「舒肥底家-新北新莊店」，

是頗推薦的一間~

*挑戰一般坊間健康餐盒的天花板

*舒肥底家(新北新莊店)FB粉絲團：GO→

【營業時間】11：00～20：00

【地 址】新北市新莊區新樹路247號

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