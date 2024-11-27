如果你來到林口老街，不知道要吃什麼的話，那一定要來試試看位於中正路上的 熟度精緻鍋物 ！這裡有各種特色湯底，不僅好喝更是超好拍，無論是肉品還是海鮮食材搭配湯底，滋味都讓人滿意。特別推薦新推出的「重慶椒麻酸菜魚鍋」，酸香開胃且帶有微麻辣的滋味，是近期人氣最夯、點餐必備的選擇！不管是公司聚餐還是家庭聚會，熟度精緻鍋物都絕對是你的首選哦！

【熟度精緻鍋物 林口中正店資訊】

店內裝潢簡約明亮，設有4~6人座位區，無論是家庭聚餐還是朋友聚會都非常適合。

還有一個非常齊全的醬料區，可以根據自己的喜好自由調配搭配鍋物。

飲品區提供冷熱飲品，讓你用餐更為愉快。

熟度精緻鍋物的選擇相當豐富，除了多款肉品和海鮮鍋物，還有適合雙人的海陸套餐、大肉盤套餐，還可單點火鍋料、海鮮或蔬菜。整體套餐內含時蔬菜盤、主餐和附餐，並可以無限享用飲品和冰淇淋自助吧。鍋物的湯底有10種特色選擇，讓你每次來都有不同的美味體驗。用餐時間為90分鐘，需加收10%服務費。

▶️ (熟度精緻鍋物 菜單)

今日點了以下餐點來品嚐，滿滿一桌超豐盛！

特選雙人海陸套餐

犇牛套餐

重慶椒麻酸菜魚湯 $89

這款主廚推薦湯底，清爽酸香，帶有微麻微辣的口感，湯裡加入了多利魚片，煮起來的滋味相當豐富，搭配海鮮與蔬菜也非常合拍，是老饕們的最愛。

雪腐花牛肝菌湯 $69

這款湯底以牛肝菌搭配手工豆腐花，喝起來清爽甘甜，涮肉、海鮮都非常適合，讓人欲罷不能。

重慶四川爆炒麻辣湯 $89

桌邊爆炒的麻辣湯底是這裡的特色之一，辛香料在高湯裡煮開，香味撲鼻而來，鴨血和凍豆腐的口感也很棒，喜歡麻辣口味的朋友一定要嘗試。

北海道札幌辛味噌湯 $89

使用北海道札幌赤味噌為基底，搭配特製熊熊冰磚，湯底濃郁且帶微辣，涮肉和海鮮風味更上一層樓。

「犇牛套餐」 肉控的最愛！包含三款特選美國牛肉：

美國雪花牛

美國沙朗牛

美國翼板牛

搭配任選湯底，滿足你的味蕾。

翼板牛

口感鮮軟帶有嚼勁，涮鍋很不錯！

雪花牛

油脂豐富又軟嫩，涮入麻辣鍋中吸附湯汁更有味！

沙朗牛

涮後肉質軟嫩不油，可搭配沾醬提升風味。

「特選雙人海陸套餐」 這款套餐含有豐富的海鮮拼盤，還可以選擇三款12oz肉品及兩種湯底，另加上時蔬盤和附餐，讓兩人用餐也能盡享豐盛。

三層下午茶盤裡，是我們選的三款肉品：

羊五花

梅花豬

培根豬

培根豬

油潤軟香，搭配酸菜魚鍋超合適！

梅花豬

肉質鮮嫩有彈性，不柴不油，滋味剛剛好。

羊五花

肉質結實，涮後風味十足。

多樣美味海鮮組成的「海鮮拼盤」，一端上桌，直接吸引眾人的眼光！

天使紅蝦

白蝦

草蝦

干貝

軟絲

鯛魚

蛤蠣

天使紅蝦

大隻又鮮甜。

軟絲、鯛魚片、干貝

份量十足有誠意。

店內還提供剝蝦服務，讓你吃蝦也不必弄髒雙手。

海鮮食材都超新鮮，涮鍋更顯鮮味，大家都喜歡。

吃完滿滿的肉品、海鮮後，再來些蔬菜營養更均衡！🥬

附餐有白飯、王子麵、冬粉、雞蛋、蒸煮麵、寬冬粉，可任選一份，也能加價升級為海藻烏龍麵＄15、韓氏Q麵＄15。

寬粉絲搭配酸菜魚鍋，微麻辣且酸爽滑溜，超合拍！👍

最後，再來吃個甜甜的冰淇淋，結束這飽足的一餐！

這次來訪 熟度精緻鍋物（林口中正店）的體驗相當愉快，無論是湯底選擇還是食材的新鮮度，都能感受到店家的用心。不論是酸菜魚鍋、麻辣鍋還是味噌鍋，搭配新鮮肉品和海鮮，風味都相當不錯。最低只要$339起就能吃得非常滿足，CP值極高，是林口地區家庭聚餐、公司聚會的好選擇！想要大快朵頤一番的朋友們，千萬不要錯過這裡哦！

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