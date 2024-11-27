在台中，想找一間可以滿足麻辣控味蕾的餐廳嗎？這次要推薦的是位於台中西屯的「餉串串」。這家主打麻辣串串香的餐廳，不僅有經典的單人鴛鴦鍋，還提供豐富的串串選擇，更有讓人無法抗拒的蘸料區！像芝麻醬、花生碎和腐乳，通通都有，絕對是火鍋控的天堂！今天就來詳細分享這間餐廳的體驗。



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餉串串（麻辣串串香）

台中市西屯區西屯路三段166-79號

17:00-23:00

04-2461 9019

預約訂位

位置方便且不怕找不到停車位。餐廳外觀採紅色設計，非常吸睛

內部空間寬敞，用餐環境舒適，座位間距恰到好處，適合三五好友聚餐或家庭用餐。

提到餉串串，最讓人驚豔的就是它的醬料區，選擇多到爆表！我最愛的是芝麻醬搭配花生碎，再撒上一點香菜，整個味道超級對味。不愛麻辣的人也能調配自己喜歡的醬料，適合各種口味偏好。

這裡的串串種類真的超多，豬肉、牛肉應有盡有，還有像剝皮辣椒、茴香牛肉這種特色食材。我最驚喜的是「天梯」，就是豬牙齦！吃起來脆脆的，搭配麻辣湯底和醬料，完全無違和感。如果不敢嘗試，也推薦茴香牛肉，茴香的香氣融合牛肉的鮮甜，層次非常豐富。

蔬菜部分，有串串選項的需額外計費，但用杯子裝的蔬菜是免費提供，像豆皮、油條這類火鍋好搭檔也不缺席。

也有像是油條跟豆皮這樣比較適合火鍋的。

我特地點了老罈剁椒湯底，酸辣口感讓人欲罷不能，真的很少在台灣喝到這麼正宗的剁椒湯！另一邊先生點了黃金雞湯，溫潤清甜，非常適合小朋友，連兒子也愛得停不下來。

天梯（豬牙齦）： 不怕嘗鮮的朋友一定要試試，口感脆嫩，很適合搭配濃郁醬料！

茴香牛肉： 茴香的獨特香氣和牛肉結合得非常棒，帶著一點微辣，香氣十足。

馬鈴薯片： 切片薄薄的，燙個幾分鐘入口軟糯又帶點粉感，絕對不能錯過

豬皮，在串串區的時候帶有一點辣粉，川燙3分鐘吃起來ＱＱ軟軟的，帶有很多膠質

魚皮部分真的很推，煮的時候不用太久，兩分鐘剛剛好，還能保留魚皮的彈Q口感。每口都帶有淡淡的鮮味，口感很棒。

再來推薦這道豬肉串，這可是我們的意外驚喜！醃過的豬肉在川燙後吸飽湯汁，帶著酸辣的層次感，吃起來非常開胃，不油膩又很有味道。

最後壓軸就是店家的自製雪花冰！這裡的雪花冰讓你自由調整份量，當天我們選了抹茶口味，淡淡的茶香清爽又不甜膩，真的很加分。

整體來說，這餐我們吃得非常滿足！特別推薦他們的老罈泡椒湯底，夠酸夠辣又夠道地，搭配店內豐富的串串選項，真的每樣都好想試試看。而且店家超佛心，白飯、飲料甚至雪花冰都是免費無限續，加上平價的價格，吃得飽又過癮！推給喜歡重慶風味的朋友們



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餉串串（麻辣串串香）

台中市西屯區西屯路三段166-79號

17:00-23:00

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