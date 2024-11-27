全國唯一開放式牙膏觀光工廠！嘉義白人牙膏觀光工廠超有趣又好康，免門票參觀還有冰棒、咖啡、飲料免費喝，快來解鎖這個寶藏景點！

白人牙膏觀光工廠就位於嘉義縣水上鄉，是台灣唯一一間開放式的牙膏觀光工廠，進場參觀不僅免門票，還有各種驚喜好康等你來享受。

在這裡，你可以看到牙膏、牙刷和漱口水的生產過程，包含檢驗、製造和包裝的每個細節，專人導覽會仔細說明，讓你完全明白產品背後的用心與專業。這麼透明的展示方式，大大增加了大家對白人牙膏的信賴感呢！

一進門，工作人員就會熱情送上一支冰棒，真的免費不用錢！

而且參觀過程中，還提供無限量的咖啡、汽水和飲料可以喝，根本像是在享受VIP待遇。

除了生產工廠，這裡還有一座從中國江西省九江市鄱陽縣原地搬遷而來的百年古蹟——將軍府！整座古蹟經由拆卸後運回台灣重新組裝，完整保留了古色古香的建築風貌。導覽過程中，還能一邊聽著古蹟的故事，一邊細細品味那股濃厚的歷史氣息，彷彿穿越到過去的時空。

這裡也有不少收藏藝術品及各朝代皇帝對照圖

此外，館內還有十殿閻羅的陰曹地府造景區，雖然相比其他地方的同類型景點不算太恐怖，但設計依然相當栩栩如生，寓教於樂之餘也能讓人反思人生，非常有趣又有教育意義。

從上古時代的黃帝、女媧、神農，到唐堯、虞舜，一路延續到清朝溥儀，歷代帝王的在位年份也標得清清楚楚，看得人目不暇給，感覺特別震撼！

有趣的是，還發現不少皇帝曾經被「換下台」，但過了幾年竟然又復位上位，歷史還真是精彩啊！雖然這些內容小時候在歷史課本裡都學過，但要記得這麼詳細真的不容易。來這裡重溫一下，還能感受到不一樣的氛圍，超推薦來看看！

參觀完帝王畫像後，可以到涼亭區休息一下，吹著微風，餵餵池塘裡的魚兒，真的很舒心。如果有點累了，還能來一杯咖啡或飲料解解渴，這裡提供的飲品是免費的喔，根本貼心到不行！白人牙膏工廠直營店內有不少好康優惠，像是買一送一的白人牙膏，或是特價的NG牙刷，拿來清潔家裡也非常實用。更棒的是，這裡的牙膏還有精美禮盒包裝，拿來送禮超適合，既實用又有面子。如果最近剛好需要挑選禮物送朋友，這裡的商品絕對值得參考一下！



還有NG牙刷特惠價，可以用來做清潔打掃使用

這裡只能使用現金付款喔！不過別擔心，如果現金不夠，現場也有提款機可以使用，真的方便到不行～

說到白人牙膏觀光工廠，最大的亮點就是免門票！來這裡參觀，還能免費拿到冰棒和咖啡飲料，完全不用額外花錢。工廠裡的「將軍府」還有冷氣，逛起來相當舒適，尤其是夏天，這裡簡直是避暑的好地方！

逛完這麼棒的工廠，順便支持一下他們的優質商品，買些牙膏或禮盒，不管是送禮還是自用都很划算。炎熱的天氣裡，既能吹冷氣、打發時間，又能買到優惠商品，真的是一舉多得，推薦大家一定要來逛逛喔！

白人牙膏觀光工廠

嘉義縣水上鄉十一指厝144號

開放時間:09:00–17:00

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