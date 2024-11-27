今天到高雄市立圖書館左營分館集章，順便在附近的果貿新村蔥油餅品嘗下午茶。這間店在高雄左營美食圈中頗有名氣，尤其是它的蔥油餅和豬肉餡餅，真的是必試的點心。每次來果貿新村，巷弄裡飄出的餅香總讓人忍不住循著味道找過去，沒想到這次還挖到寶！



在高雄左營，提到蔥油餅，當地人總會驕傲地推薦這份美味！左營的蔥油餅有別於一般的煎餅，餅皮經過巧妙的煎製，外層微酥、內層軟Q，再加上獨門秘製的蔥油點綴，每一口都帶著濃郁的蔥香，讓人忍不住一口接一口，真正做到「咬一口就忘不了」。



左營蔥油餅可是有故事的！這份美味從日治時期就開始在左營地區流傳，當時它是平民家庭中的平價美食，如今卻成為一種承載回憶的傳統點心。幾十年來，這道餅陪伴著一代又一代左營人，成為許多人生活中的小確幸。



左營的蔥油餅不只是美味，更是文化的代表。每年的左營蔥油餅節吸引無數饕客前來朝聖，活動中不僅能品嚐各種創新的餅類，還能了解左營地區的歷史與文化背景。對當地人來說，蔥油餅不僅僅是食物，更是一份情感的連結、一段家鄉的記憶。

道地蔥油餅短影片



▲道地蔥油餅30秒短影片



▲完整音樂如上、完整歌詞如下。

[Chorus] 在左營果貿的巷弄間，

蔥油餅香飄遠，

豬肉餡餅多層次，

韭菜盒裡滿滿心意。 [Verse 1] 走進果貿社區，巷弄深，

人情味濃，故事溫存，

那攤小小的鐵鍋旁，

翻著餅，香氣繚繞心房。

蔥油餅，外酥裡軟，

一口咬下，幸福蔓延，

加點辣椒醬，帶點鮮，

這滋味是家的牽連。

[Chorus] 在左營果貿的巷弄間，

蔥油餅香飄遠，

豬肉餡餅多層次，

韭菜盒裡滿滿心意。 [Verse 2] 豬肉餡餅，肉汁流轉，

餅皮薄脆，內餡醇甘，

每一口都是職人的堅持，

這是左營的獨家美食。

韭菜盒，青翠飽滿，

手工捏起，形如月彎，

外酥內嫩，香氣飛散，

讓人流連，每次都要多買一份。

[Break] 晨曦初現，油鍋響起，

那熟悉的滋滋聲是城市的交響曲，

左營果貿，承載回憶，

這蔥香餅裡藏著溫暖的意義。 [Chorus] 在左營果貿的巷弄間，

蔥油餅香飄遠，

豬肉餡餅多層次，

韭菜盒裡滿滿心意。 [Outro] 左營果貿，故事滿滿，

蔥香餅裡有家鄉的簡單，

歡迎來到這片人間天堂，

品味餅香，感受美味時光。

道地蔥油餅位置與環境

道地蔥油餅位於果貿新村，就在舊城牆旁，



▲▼今天來到高雄市立圖書館的左營分館集章，就在海青工商旁。



▲果貿新村就在鳳山縣舊城 南門(啟文門)旁。



▲店家就在果貿新村旁。



▲白底紅色黑體字，簡單明瞭。



▲營業時間11:00–12:30, 15:00–17:00，星期日休，星期四隔周休。

蔥油餅：香酥軟Q的懷舊滋味



▲招牌蔥油餅



招牌蔥油餅只要50元，走的是原味路線，不像現在流行的撒滿椒鹽粉，而是保留了最簡單的麵粉和蔥香。外皮煎得金黃微酥，內部則軟Q有彈性，咬下一口，香氣在嘴裡散開。雖然蔥的份量不算多，但麵皮的香氣撐起了整體風味，讓人一口接一口停不下來。



豬肉餡餅：多汁滿溢的經典點心



▲▼滿推豬肉餡餅的，香甜多汁。



▲包裹著豐富豬肉餡的餅類



豬肉餡餅一個40元，絕對是必點選項！外皮煎得酥脆薄透，裡頭包裹滿滿的豬肉餡，咬下去立刻爆汁，口感超滿足。肉餡裡還有一些蔬菜和簡單的調味料，讓整體風味更加層次分明，是那種一試就會愛上的滋味！



韭菜盒：青翠飽滿的手工點心



▲▼韭菜盒像一個大的水餃，口感跟蔥油餅很像，應該是師出同門。

韭菜盒同樣只要40元，看起來就像個放大版的煎餃。外皮煎得金黃酥香，裡頭包滿韭菜和其他配料，鮮嫩多汁又香氣逼人。每一口都能吃到滿滿的餡料，特別適合喜歡清新口感的人。



道地蔥油餅營業資訊