



如果你和我一樣是越南美食的忠實粉絲，那一定不能錯過台北信義區的「武鼎越豐越南美食」。不論是清爽的越式生春捲、酥脆的越南法國麵包，還是香甜可口的越式海鮮河粉，都讓人吃過一次就回味無窮。這次我和好姐妹在永吉路巷弄裡偶然發現這間店，結果就被它的美味給圈粉了！



【武鼎越豐越南美食】

地 址：台北市信義區永吉路30巷167弄2號

電 話：02 2764 9696

營業時間：11:00-14:30&17:00-20:30(週一公休)



這間餐廳就在捷運市府站四號出口附近，隱藏在巷弄內的小角落。我們原本只是隨意走進來碰碰運氣，沒想到竟然發現了一個寶藏！從外面看起來像是一般小吃店，走進去才知道裡面其實是一間環境不錯的餐廳，座位舒適乾淨，不過因為用餐時人很多，我就專注拍美食啦！

越式生春捲｜110元

這道是我每次吃越南料理都一定要點的！生春捲用越南特製的春捲皮包裹著大尾鮮蝦、豬五花肉、香茅葉和米線，份量很扎實。一口咬下去，清爽又開胃，搭配特製的醬汁味道更上一層樓！夏天吃這道，真的清涼又滿足。店內也有炸春捲可以選，不過我個人還是偏愛不油膩的版本。

招牌法國麵包｜120元

越南法國麵包真的很火紅！這裡的麵包現點現烤，熱騰騰的麵包外皮酥脆，裡面夾著烤豬五花、洋蔥、紅蘿蔔和小黃瓜等配料。每咬一口都能聽到「卡滋卡滋」的聲音，配料豐富多層次，價格也相當親民，超值！

越式海鮮河粉｜200元

這碗海鮮河粉看似簡單，但裡面的料多到讓人驚喜！湯頭清爽甘甜，裡面有兩尾鮮蝦、嫩魚肉、Q彈花枝和白蘿蔔，完全沒有一絲腥味。河粉的口感軟中帶Q，完全不糊爛。愛加點新鮮檸檬提味的朋友，可以和店家索取檸檬，整碗河粉瞬間升級！

這次的用餐真的讓我超滿意！每道菜分量都不小，兩個人吃得心滿意足。特別提一下，店裡的菜單除了麵食和飯類，還有許多越式特色小菜和湯品。因為這次是和姐妹小聚，只點了幾道經典菜，下次準備和更多朋友一起來，再點更多美味好菜！

最後分享一下我們當天的有趣經歷，吃完飯後我們還跑去貴婦百貨拍美照！正值周年慶活動，百貨公司一樓中庭打造了超美的寶麗鎮古時場景，吸引了很多穿著古裝的朋友來取景拍照。雖然我們沒有特意穿搭，但拍出來的照片還是美美的，為這次的行程畫上完美句點！

▼來來來！來追蹤，加入瑪姬饗樂圈圈粉絲團，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！